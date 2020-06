США: предвыборный ландшафт. Кем и чем управляет Трамп? - В.Овчинский

08:36 25.06.2020 пандемический кризис экономики, коррупционеры, предатели и сатанисты

Владимир Овчинский



За всю новейшую историю предвыборная борьба в США никогда не проходила по такому шизофреническому сценарию. В Америке как при цунами волной ненависти сносятся нормы морали, права, понимания добра и зла. Каждый день приносит новые известия о действительно болезненном состоянии американского общества и государства. Трудно прогнозировать, о каком маразме мир узнает завтра. Самое главное, что даже после выборов, допустим при победе Трампа, ситуация не успокоится, а будет накаляться с новой силой. Рассмотрим несколько факторов, влияющих на предвыборный ландшафт.



Фактор 1. Пандемический кризис экономики



До пандемии экономические успехи Трампа составляли надежную основу для его переизбрания в ноябре 2020 года. Но пандемия все изменила.



Экономический ущерб, нанесенный кризисом COVID-19 во втором квартале 2020 года, оказался даже хуже, чем ожидалось: экономическая активность резко упала, неравенство возросло, а обострившиеся финансовые рынки еще больше отделились от экономической реальности. А поскольку вакцина еще не разработана (и, вообще, неизвестно, будет ли она разработана), путь выхода из пандемии и связанного с ней экономического кризиса остается глубоко неопределенным.



Ведущие мировые международные экономические институты - Международный валютный фонд, ОЭСР и Всемирный банк - теперь предупреждают, что мировой экономике может потребоваться не менее двух лет, чтобы вернуть себе то, что было потеряно для COVID-19. Если основные экономики столкнутся с дополнительными волнами инфекций, выздоровление займет еще больше времени.



Трамп готов проводить политику, стимулирующую рост, но его способность делать это все больше ограничивается внутренней нестабильной ситуацией. Пакет помощи COVID-19 в объеме 3 триллиона долларов был проявлением двустороннего сотрудничества демократов и республиканцев. Но возникновение социальной напряженности, связанной с волной протестов против полиции и псевдорасовой напряженности вновь развели американских законодателей в разные углы ринга. В результате прогресс в создании основ для долгосрочного роста, в том числе в областях, где, как представляется, существует двухпартийное соглашение, таких как инфраструктура и (в меньшей степени) переподготовка и переоборудование работников, представляется более отдаленной перспективой.



Подобный разрыв между волей и способностями можно увидеть в ответной реакции США на денежно-кредитную политику. ФРС готова сделать все возможное, чтобы ограничить циклический и структурный ущерб рынку труда, который включает более 46 миллионов человек, обратившихся за пособиями по безработице. Но ему не хватает как эффективных инструментов, так и поддержки со стороны лиц, формирующих налоговую политику, которые лучше оснащены для обеспечения устойчивого роста.



Имея несколько вариантов содействия подлинному экономическому росту, ФРС счел необходимым предпринять немыслимые ранее шаги, которые все больше искажают функционирование финансовых рынков, усугубляя неравенство в уровне благосостояния и способствуя чрезмерному риску со стороны как должников, так и инвесторов. Вместо того, чтобы быть частью решения, ФРС теперь рискует создать больше проблем, включая чрезмерные долговые обязательства и финансовую нестабильность - все это может серьезно подорвать рост.



Американские экономисты, ориентированные на демократическую партию, полагают, что намерение и результат также смещены в международных экономических отношениях. В своем стремлении сделать глобальную торговую систему более справедливой, администрация президента США Дональда Трампа, по их мнению, проводит двустороннюю политику, которая подрывает торговые потоки. В настоящее время США являются наиболее протекционистской страной с развитой экономикой.



В более широком смысле, в тот момент, когда усиливающиеся глобальные кризисы требуют тесной координации индивидуальных и коллективных политических мер, администрация Трампа отказалась от многостороннего подхода. Китай, например, ускорил свои усилия по углублению двусторонних и региональных связей, с тем чтобы он мог обойти США, но за счет фрагментации международной системы. Список экономических претензий к Трампу в кризисный период можно продолжать долго, что и делают его противники (PS, Post Pandemic Economic Leadership Begins in America, 23.06.2020; PS, The COVID Shock to the Dollar, 23.06.2020).



Фактор 2. Коррупция Байдена



Команда Трампа продолжает раскрутку коррупционного фактора Байдена. 22 июня 2020 года опубликована новая серия пленок Деркача, где Порошенко просит бывшего вице-президента США посодействовать с премьером Арсением Яценюком. А Байден выбивает из Порошенко гарантии неприкосновенности для Яценюка



Команда Деркача, косвенно работающая на Джулиани и Трампа, особое внимание уделяет сейчас "Нафтогазу", который под видом европейского газа продавал населению дорогой российский газ. При этом повышение тарифов является обязательным условием предоставления финансовой "помощи" МВФ. Чтобы коррупционная схема была прибыльной, фактически в ручном режиме решаются вопросы повышения коммунальных тарифов с правительством и парламентом. Ответственный - президент Порошенко.



Раскручивается дело "Буризмы", из которого видно, что Байден просто откровенно качал деньги с помощью своего сына.



По данным команды Деркача на закрытие дела Байдена пошло пятьдесят миллионов долларов. В итоге из дела "Буризмы" исчезли эпизоды с сыном Байдена и связанными с ним структурами. Пропали данные финмониторинга о движении средств к американским бенефициарам.



В "мирное" время эти данные были бы убойными в предвыборной гонке. Но теперь в период пандемии мятежей, к которым приложили и руку, и голову и Байден, и Обама, коррупционный фактор не играет прежней весомой роли.



Фактор 3. Предательство Болтона



Атака недавнего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона на своего бывшего шефа действительно подпадает под понятие "нож в спину". В предвыборной борьбе с Байденом для Трампа это серьезный удар. Можно бесконечно опровергать то, что Болтон написал в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома". Но в общественном сознании "осадок остался". Тем более, что Болтон реально влиял на решения, принимаемые Трампом. Достаточно вспомнить убийство Сулеймани, на необходимости которого Болтон постоянно настаивал. Пойдя на поводу у Болтона, Трамп 3 января 2020 года чудом не вверг мир в Большую войну. Болтон идет дальше – он хочет под присягой заявить о том, что Трамп якобы просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь ему переизбраться. Болтона уже опровергают на всех уровнях, но из социальной психологии известно, что чем больше опровергают что – либо, то этому опровергаемому начинает верить все больше людей.



Фактор 4. Сатанизм под маской протестного движения



Протестное движение, организованное демократической партией, помимо разгула криминала и прямых мятежей со сбросом исторических памятников и захватом правительственных зданий, вышло на новый уровень. В сознание масс открыто внедряются принципы сатанизма. Приближенный к одному из кандидатов в президенты США Сандерсу, крайний левый активист Шон Кинг 22 июня 2020 года заявил, что все изображения Иисуса в виде "белого европейца" надо снести, потому что это разновидность "белого шовинизма".



Свое мнение Кинг высказал в серии твитов на фоне масштабного вандализма против статуй и исторических памятников во время акций протеста Black Lives Matter ("Жизни черных тоже важны") после гибели чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда при задержании полицией в конце мая 2020 года.



Кинг написал, что "белый Иисус - ложь" и назвал его "инструментом превосходства белых", благодаря которому христианство стало "оружием угнетения". Он добавил, что белые бы никогда не приняли религию от "коричневого".



После этого Кинг высказался за удаление всех изображений "белого Иисуса, его матери-европейки и их белых друзей" - включая фрески и витражи.



"Это белый шовинизм в грубой форме", - написал Кинг. "Оружие угнетения. Расистская пропаганда. Всех их надо убрать".



По существу, Кинг проповедует сатанизм в чистом виде.



Надо отметить, что еще в 2014 году при Обаме Верховный суд США постановил, что чтение сатанинской молитвы перед городским собранием Вашингтона не нарушает первую поправку Конституции США.



Фактор 5. Терроризм



24 июня 2020 года Госдеп США представил ежегодный доклад по терроризму. В нем привычные обвинения против Ирана, рассказ об успехах в борьбе с Исламским государством, запугивание американцев "Русским имперским движением". Но только ни слова об угрозе внутреннего терроризма в самих США. А ведь действия Антифы, которую Трамп потребовал причислить к террористическим организациям, радикальных экстремистских организаций афроамериканцев, которые сейчас терроризируют американские города, представляют серьезную угрозу для Америки. В том числе и для жизни самого действующего президента США (по модели фильма "Джокер").



Фактор 6. Одиночество Трампа



Трамп дает команду ФБР арестовать лидеров Антифы, но эту команду никто не исполняет.



Трамп требует запрета на выход книги Болтона, но она выходит.



Трамп требует ареста тех, кто крушит исторические памятники, но вандалов никто не арестовывает, а памятники продолжают падать.



Кем и чем управляет Трамп? Источник - завтра

