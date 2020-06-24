Феруза Махмудова поедет послом Узбекистана в Израиль

08:42 25.06.2020

У Спикера Сената провалы в памяти?



Сенаторы Узбекистана утвердили Ферузу Махмудову в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Государстве Израиль. Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что это первая женщина в истории страны, получившая столь высокое назначение на дипломатической службе.



На самом деле сказанное не соответствует действительности. Первой женщиной, возглавившей дипломатическое представительство Узбекистана за рубежом, стала Лола Тилляева-Каримова – младшая дочь первого президента Узбекистана.



На пост главы представительства Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже она была назначена в январе 2008 года, а сдала пост только в июне 2018 года.



В период 2010-2012 годов старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова занимала пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Испании.



Она же возглавляла представительство Узбекистана в штаб-квартире ООН в Женеве.



Вряд ли у Спикера Сената, хоть и достигшей пенсионного возраста девять лет назад, начались провалы в памяти. Скорее всего, отсчет истории Узбекистана она ведет либо с осени 2016 года, либо с момента своего вступления в нынешнюю должность.