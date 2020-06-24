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|Феруза Махмудова поедет послом Узбекистана в Израиль
08:42 25.06.2020
У Спикера Сената провалы в памяти?
Сенаторы Узбекистана утвердили Ферузу Махмудову в статусе Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Государстве Израиль. Председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что это первая женщина в истории страны, получившая столь высокое назначение на дипломатической службе.
На самом деле сказанное не соответствует действительности. Первой женщиной, возглавившей дипломатическое представительство Узбекистана за рубежом, стала Лола Тилляева-Каримова – младшая дочь первого президента Узбекистана.
На пост главы представительства Узбекистана в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже она была назначена в январе 2008 года, а сдала пост только в июне 2018 года.
В период 2010-2012 годов старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова занимала пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана в Испании.
Она же возглавляла представительство Узбекистана в штаб-квартире ООН в Женеве.
Вряд ли у Спикера Сената, хоть и достигшей пенсионного возраста девять лет назад, начались провалы в памяти. Скорее всего, отсчет истории Узбекистана она ведет либо с осени 2016 года, либо с момента своего вступления в нынешнюю должность.