|10:27 Союзнички России: С кем бы Путин пошел в разведку? - "СП"
10:16 УзбКапитал. Время выводить деньги...
09:40 Один вирус ? много диагнозов, - Der Spiegel
08:45 Замакима Западно-Казахстанской области назначено очередное болашак-дарование - 33-летний Нуралиев
08:42 Феруза Махмудова поедет послом Узбекистана в Израиль
08:40 Д.Ашимбаев: КазКланократия. Каждый второй высокопоставленный из Старшего жуза, каждый десятый – шапрашты
08:36 США: предвыборный ландшафт. Кем и чем управляет Трамп? - В.Овчинский
08:21 Шрамы и пятна в легких от Covid-19 могут остаться на всю жизнь, - The Telegraph
08:17 Западные СМИ задыхаются от цензуры и самоцензуры, - Чжан Иу
01:34 Что ищут в Уйгуристане кукловоды американской политики, - В.Павленко
01:26 Fox News: "Если они могут заставить вас смотреть, как они низвергают ваших героев, они победили"
01:12 Китай нащупал болевую точку Индии. Дели потерял поддержку соседей, - В.Скосырев
00:45 Китай на экономической развилке, - К.Руд, Л.Розен
00:15 Бердымухамедов борется не с вирусом, а с американцами, - В.Панфилова
00:10 Либер-фарисеи на коленях перед обжабавшимся Ниггером, - А.Халдей
00:09 Китай и Россия по-разному готовятся к иранскому сценарию блокады, - А.Башкатова
00:07 Расовые беспорядки в США - дело рук элиты, - разоблачает Йинь Ма
|Замакима Западно-Казахстанской области назначено очередное болашак-дарование - 33-летний Нуралиев
08:45 25.06.2020
Заместителем акима ЗКО назначен резервист Президентского молодежного кадрового резерва
Акимат Западно-Казахстанской области, 24 июня 2020
В соответствии с принципом меритократии, указанным в "Плане Нации – 100 конкретных шагов", распоряжением акима Западно-Казахстанской области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима области назначен Нуралиев Айдар Аллабергенович.
Нуралиев Айдар Аллабергенович - 1986 года рождения. Образование – высшее. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2015 году по программе "Болашак" Университетский колледж Лондона, Женевскую школу бизнеса по специальностям юриспруденция, международное право, управление проектами и корпоративное управление.
Является магистром делового администрирования. Свободно владеет английским языком. Состоит в Президентском корпусе молодежного кадрового резерва.
В разные годы работал:
- ведущим специалистом отдела организационно-контрольной работы аппарата акима ЗКО;
- экспертом Управления взаимодействия рейтинговыми агентствами и международными экономическими организациями Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
- экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК;
- заместителем руководителя аппарата акима ЗКО;
- заместителем директора Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РК;
- руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области;
С 2020 года работал директором департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК.
Он будет курировать вопросы финансов, экономики и бюджетного планирования.
Бибигуль Конысбаева освобождена от должности заместителя акима Западно-Казахстанской области в связи с переходом на другую работу.