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Замакима Западно-Казахстанской области назначено очередное болашак-дарование - 33-летний Нуралиев
08:45 25.06.2020

Заместителем акима ЗКО назначен резервист Президентского молодежного кадрового резерва
Акимат Западно-Казахстанской области, 24 июня 2020

В соответствии с принципом меритократии, указанным в "Плане Нации – 100 конкретных шагов", распоряжением акима Западно-Казахстанской области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем акима области назначен Нуралиев Айдар Аллабергенович.
Нуралиев Айдар Аллабергенович - 1986 года рождения. Образование – высшее. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2015 году по программе "Болашак" Университетский колледж Лондона, Женевскую школу бизнеса по специальностям юриспруденция, международное право, управление проектами и корпоративное управление.
Является магистром делового администрирования. Свободно владеет английским языком. Состоит в Президентском корпусе молодежного кадрового резерва.
В разные годы работал:
- ведущим специалистом отдела организационно-контрольной работы аппарата акима ЗКО;
- экспертом Управления взаимодействия рейтинговыми агентствами и международными экономическими организациями Департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
- экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК;
- заместителем руководителя аппарата акима ЗКО;
- заместителем директора Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РК;
- руководителем Управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области;
С 2020 года работал директором департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК.
Он будет курировать вопросы финансов, экономики и бюджетного планирования.
Бибигуль Конысбаева освобождена от должности заместителя акима Западно-Казахстанской области в связи с переходом на другую работу.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - номад
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