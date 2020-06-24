Один вирус ? много диагнозов, - Der Spiegel

09:40 25.06.2020

24 июня 2020 г.



Один вирус - много диагнозов

"Кремль превозносит свою борьбу с коронавирусом как особенно успешную. Что касается смертности, то ситуация в России действительно выглядит лучше, чем, например, в Италии, - однако официальная статистика вызывает вопросы", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.



"Почти о 8400 умерших сообщило недавно российское правительство. В Германии на данный момент умерло около 8900 человек, однако в ней проживает на 43% меньше людей", - отмечают журналисты Хольгер Дамбек и Кристина Хебель.



"Однако российские данные вызывают сомнения. Столица Москва, эпицентр коронакризиса в России, недавно опубликовала новую статистику смертности. Согласно ей, в мае 2020 года в столице было зарегистрировано в общей сложности 15700 случаев смерти - обычно этот показатель составляет около 10 тыс. От чего умерли 5700 москвичей? Является ли причиной пандемия коронавируса?", - задается вопросами издание.



"Если проследить за сообщениями на сайте правительства, посвященном коронавирусу, можно заметить, что в Москве число умерших от Covid-19 в мае увеличилось максимум на 2 тыс. человек. Почему данные так сильно отличаются? Российские власти замалчивают смертность от коронавируса? Они скрывают масштаб пандемии, чтобы выглядеть лучше в международном сравнении?".



"По умолчанию в стране производится вскрытие почти всех умерших, то есть и людей с подозрением на коронавирус. При этом проводится строгое различие: стал ли Covid-19 главной причиной смерти? Или человек умер от другой болезни, но в то же время был заражен коронавирусом?".



"В отличие от большинства других стран Россия до настоящего момента публиковала лишь данные о смертности из первой категории - то есть об умерших от коронавируса. Впрочем, теперь это поменялось. Сначала Москва опубликовала подробную статистику умерших без привязки к тому, скончались ли они от Covid-19 или умерли по другой причине, но были заражены вирусом".



"Теперь и Росстат, государственное статистическое ведомство России, последовало примеру и опубликовало эти данные по всем регионам России. В апреле, согласно им, по всей стране от коронавируса умерли 1660 человек - и 1052 человека с вирусом".



"Насколько по-разному местные власти собирают данные по коронавирусу, показывает статистика смертности, которую Росстат опубликовал по 85 регионам, включая аннексированный Крым. Der Spiegel проанализировал эти данные".



"В Нижегородской области, расположенной к востоку от Москвы, судя по данным, в апреле непосредственно от вируса не умерло даже трети всех умерших, остальные считаются "умершими с диагностированным коронавирусом". В Москве и Санкт-Петербурге доля умерших от коронавируса составила около 50%".



"В Московской области и в кавказских республиках Ингушетии и Дагестане категория "умерших с диагностированным коронавирусом", наоборот, почти не использовалась - там доля "умерших от коронавируса" составила как минимум 90% от числа умерших в связи с коронавирусом".



"Динамика пандемии в огромной стране, как в и в США, очень отличается по регионам. Некоторые регионы уже перешагнули пик заражений, в других он лишь предстоит".



"В то же время большинство российских регионов по воле Кремля отменили самоизоляцию и ограничения - возможно, слишком рано", - пишет издание.



"Официально в России на данный момент из 100 тыс. жителей от Covid-19 умирало 5 человек. Но если принять во внимание новые данные Росстата, а также учесть тех, кто умер при наличии диагностированного коронавируса, это число вполне может быть в два раза выше. Тогда Россия сегодня была бы на уровне Германии", - говорится в статье.



"Общее число умерших значительно вырастет в России в ближайшие недели. В настоящий момент в среднем ежедневно умирает около 150 человек".



"Различные российские СМИ сообщают о патологоанатомах, на которых оказывают давление руководство больниц и органы здравоохранения. Врачам приходится указывать в качестве причины смерти другие заболевания, такие как рак, инфаркт, бактериальная пневмония или хронические заболевания".



"Попытки выглядеть лучше в глазах вышестоящих ведомств - по сей день обычное явление в России. Например, в республике Коми на северо-западе страны и в Башкортостане на юге Урала у южной границы России главврачи клиник и сотрудники органов здравоохранения долгое время сообщали, что все под контролем. При этом росло число пациентов, а позднее и умерших с воспалением легких, типичной клинической картиной Covid-19. В одном из интернет-опросов 60% врачей указали, что не верят в статистику по коронавирусу".



"Проблемы связаны и с экстремальной разницей между городом и провинцией. Например, в Дагестане на Северном Кавказе статистика едва ли правдоподобна. В середине мая всеобщее внимание привлек министр здравоохранения региона, сообщивший, что от двусторонней пневмонии умерло около 660 человек. Тогда официальное число умерших от коронавируса составляло 27 человек. Сегодня кавказская республика сообщает о более чем 340 скончавшихся от Covid-19. Впрочем, с конца мая ежедневно регистрируется лишь несколько заражений и мало умерших. Недавно количество всех смертельных случаев и вовсе оказалось ниже среднего значения за несколько лет, будто бы сейчас там умирает меньше людей, чем обычно".



"Тем не менее, даже если учесть, что официальные данные не дают цельной картины, ситуация в России выглядит относительно хорошо. Почему?".



"Преимуществом для России, возможно, оказалось то, что эпидемия началась здесь не так рано, как в Италии и Испании. Страна смогла издалека наблюдать за тем, что ее ждет. (...) Жесткий курс России отражается и в индексе жесткости государственных мер по противодействию распространению коронавируса, составленном исследователями Оксфордского университета и сопоставляющем меры разных стран. (...) К тому же в России относительно мало домов престарелых, вместе с психиатрическими учреждениями насчитывается только 1300 организаций с 250 тыс. постояльцами. В Германии только домов для престарелых насчитывается 15 тыс.".



"Возможно, на пользу прежде всего россиянам старшего возраста пошла вакцинация советских времен. Тогда обязательной была прививка от туберкулеза с живыми возбудителями. (...) Некоторые исследования свидетельствуют о том, что благодаря этой вакцинации иммунная система может лучше реагировать на коронавирус".



"Хотя Путин недавно подчеркнул, что Россия намного лучше справляется с пандемией, чем США, - в ослаблении ограничений обе страны идут одинаково рискованным путем. Несмотря на то, что число заражений далеко не везде значительно сократилось, они объявляют о возвращении к обычной жизни, будто бы вирус уже побежден, - пишет Der Spiegel. - Путин делает это не только по экономическим, но и по политическим причинам. (...) В Москве мэр призвал людей смотреть военный парад по телевизору, а не как обычно на улицах. (...) Но на голосование должны прийти все - для этого большинству придется идти на избирательные участки. Онлайн смогут проголосовать только два региона: Москва и Нижний Новгород".



В написании статьи принимал участие Александр Чернышев



Источник: Der Spiegel