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    Узбекистан   | 
УзбКапитал. Время выводить деньги...
10:16 25.06.2020

24/06/2020

Именно так расценивают аналитики перспективы предложения депутатов парламента считать банковские вклады населения источником теневой экономики и использовать их для достижения социальной справедливости путем принятия законов об амнистии капитала и об обязательном декларировании доходов.

Аналитики, никогда не переоценивавшие умственные способности парламентариев, считают это предложение очередным проявлением клинического идиотизма, по сложившейся в Узбекистане традиции, выдаваемое за инновацию, не имеющую мировых аналогов или соответствующую им.

Хочется задать вопрос депутатам и экспертам, участвовавшим в заседании "круглого стола": вы действительно считаете теневыми деньги, присланные нашими соотечественниками из-за рубежа по официальным каналам, хранимые на легальных банковских счетах граждан? Вы полагаете, что доверие населения к банковской системе – дело десятое?

Если да, то необходимо провести досрочные парламентские выборы. Люди, не понимающие сути экономики, не должны принимать решения, определяющие ее направление. То, что предложили депутаты и эксперты, участвовавшие в заседании "круглого стола", будет способствовать развитию теневого сектора. Куда дальше, если он уже сегодня превышает легальный?

Если люди отправили деньги по официальным каналам, получатели хранят деньги в банках, то почему власть должна их рассматривать как источник теневого оборота? По какому критерию? Ведь, находясь в пассиве банков, как привлеченные от населения средства, деньги служат экономике в виде источников кредитов, инвестиций банков в ценные бумаги государства.

Как поступит рядовой гражданин, едва заслышав о предложении депутатов? Срочно снимет все деньги со вкладов, правдами и неправдами конвертирует их в доллары, спрячет подальше и при первой же возможности выведет из страны. Следом сбежит сам. И правильно сделает.

Согласно сообщению пресс-службы Законодательной палаты, депутаты и привлеченные ими эксперты обсудили и введение системы обязательного декларирования доходов граждан. Разве они не в курсе, что система обязательного декларирования доходов гражданами Республики Узбекистан предусмотрена статьями 393-401 (глава 57) Налогового кодекса? Как так? Они же сами обсуждали, спорили, голосовали по этому Закону, а теперь желают принять закон по исполнению предыдущего?

При этом, что очень показательно, депутаты ни словом не обмолвились о необходимости декларирования доходов всеми категориями государственных служащих: президентом, депутатами всех уровней, судьями, прокурорами, сенаторами, сотрудниками ряда министерств и ведомств. То есть, народ априори подозревают в сокрытии доходов, а высших должностных лиц государства выводят за скобки подозрений.

Уверены, как только люди осознают суть предложений так называемых народных избранников и начнут в спешном порядке снимать деньги с депозитных счетов в банках Узбекистана, председателю Центрального банка и министру финансов придется лично и срочно объяснять, что правительство не намерено поддерживать инициативы не дружащих с головой парламентариев. Что никто, ни при каких обстоятельствах не тронет вкладов населения в банках.

Вопрос – поможет ли заявление избежать тотального оттока денег из банков? Умные уже поняли, что сулит депутатская инициатива. Остальные подтянутся. В отличие от депутатов, народ не глуп.

И несколько слов об амнистии капитала. Те, кому дозволено отмывать деньги, уже это делают. Те, кому хочется, помнят совсем недавнее прошлое…

Абдулла Абдукадыров

Источник - UZMETRONOM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593069360
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