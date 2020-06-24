Союзнички России: С кем бы Путин пошел в разведку? - "СП"

10:27 25.06.2020

Союзники России: С кем бы Путин пошел в разведку?

От Кремля, похоже, хотят только денег

Андрей Полунин



Союзники России: С кем бы Путин пошел в разведку?



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Михаил Александров



24 июня - день исторического парада 1945 года - в Москве прошел парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перечислил государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву.



Вот как выглядит список:



Абхазия - президент Аслан Бжания; Белоруссия - президент Александр Лукашенко;



Босния и Герцеговина - член президиума-коллективного президента от сербов Милорад Додик; Казахстан - президент Касым-Жомарт Токаев; Киргизия - президент Сооронбай Жээнбеков; Молдова - президент Игорь Додон; Сербия - президент Александр Вучич; Таджикистан - президент Эмомали Рахмон; Узбекистан - президент Шавкат Мирзиеев; Южная Осетия - президент Анатолий Бибилов.



Песков добавил, что на параде также будут председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, генсек Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.



Ранее от участия в мероприятии отказались лидеры Азербайджана Ильхам Алиев, Армении Никол Пашинян и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Они объяснили свое решение ситуацией с коронавирусом COVID-19. Президента Украины Владимира Зеленского Кремль не приглашал.



При всем уважении к ветеранам и самому параду, список приглашенных не выглядит внушительным. Напомним, Москва впервые пригласила глав государств на парад на 50-летие Победы. И тогда, в 1995-м, к нам приехали как члены антигитлеровской коалиции - премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, президент Франции Франсуа Миттеран и американский лидер США Билл Клинтон, - так и руководство Германии в лице канцлера ФРГ Гельмута Коля.



Кроме того, в юбилейных торжествах в 1995-м участвовали председатель КНР Цзян Цзэминь, президенты Украины и Грузии Леонид Кучма и Эдуард Шеварднадзе - всего лидеры 56 государств.



Что же изменилось с того времени - за 25 лет? Ответ прост: Россия подрастеряла прежних друзей, а новыми не обзавелась. И потому на 75-летие Победы в Москву прибыли только ее самые верные… ну, не вассалы - союзники. Причем, всех их объединяет, скажем так, желание получить конкретную выгоду от дружбы с Кремлем.



Возьмем нашего союзника N1 - Белоруссию. Минск до последнего времени, благодаря таможенным льготам, приобретал российскую нефть по цене 75% от мировой, на чем зарабатывали белорусские НПЗ. Однако взамен Лукашенко ничего не сделал: не согласился на развертывание российской военной базы, не признал вхождение Крыма в состав РФ.



В целом, по мнению экспертов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), становится заметным стремление Минска к снижению уровня военного сотрудничества с РФ. Это выражается в снижении числа офицеров, проходящих обучение в России, в поисках альтернативных поставщиков современных вооружений. Индикатором реальной политики Лукашенко является его стремление развивать военно-техническое сотрудничество с Украиной, в том числе в виде совместных военно-промышленных проектов.



Или взять Казахстан. Многие практические шаги казахстанского руководства - форсированная дерусификация, политика по заселению русскоязычных районов страны этническими казахами из Монголии, развитие военно-технического сотрудничества с США, - свидетельствуют, что и здесь, при всем уважении к Казахстану, не все гладко.



Или Таджикистан. Несмотря на полную зависимость от России в вопросах обеспечения безопасности и обороноспособности, Душанбе нередко позволяет себе антироссийские выпады и русофобские проявления в СМИ: сказывается избыток безработной молодежи - питательной среды для радикального исламизма.



Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо. Есть ли сегодня у России настоящие союзники, нужны ли они?



- Парад в честь 75-летия Победы - не показатель, с точки зрения оценки политических моментов, - отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - В мире бушует эпидемия COVID-19, приглашенным лидерам надо проходить проверки на коронавирус - а кому это понравится?



С другой стороны, в тех же США умопомрачительные проблемы - фактически, связанные с восстанием черного населения после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Дональд Трамп в осаде, ему не до парадов - разобраться бы с собственной, американской историей. Напомню, в Америке сейчас сносят памятники, и не только конфедератам: в Портленде участники протестов снесли памятник первому американскому президенту Джорджу Вашингтону. Под угрозу поставлено будущее Америки - куда Трампу ехать!



Кого еще приглашать, проигравших - представителей ФРГ или Японии? Их присутствие на подобных мероприятиях всегда вызывало сомнения. Символизма это не несет, скорее дань политкорректности. А политкорректность, как показывает практика, часто ведет к опасным последствиям.



"СП": - Лидеры, которые все-таки приедут на парад - это союзники России?



- Они состоят с РФ в формальном союзе, чтобы получать определенные дивиденды.



Лукашенко кормился от нас лет двадцать, обещая дружбу и интеграцию - фактически, подпитывал свой режим за российский счет. Казахстану нужен транзит, а его он может осуществлять только через территорию России. Казахстан, кроме того, боится, что если он отвернется от Москвы публично, то обострится проблема русскоязычного населения - как это произошло на Украине.



На деле, Китай - наш серьезный партнер. Но в Пекине - новая вспышка коронавируса, и китайцам, честно говоря, тоже не до парадов.



Можно было бы, я считаю, пригласить Ким Чен Ына - Северная Корея, между прочим, участник войны против Японии. Или пригласить индусов - Индия также участвовала во Второй мировой, пусть в составе британских войск.



Но в целом, повторюсь, обстановка с коронавирусом создала ситуацию, в которой нельзя давать политические оценки на основе того, кто из лидеров приедет или не приедет на парад в Москву.



Я бы, кстати, никого бы из лидеров не приглашал - ограничился бы послами иностранных держав, аккредитованных в Москве. В обстановке эпидемии просто нет смысла создавать самому себе надуманную проблему.



"СП": - С какими странами России было бы правильно выстраивать союзнические отношения?



- России постоянные союзники, вроде НАТО, просто не нужны. В альянсе, замечу, воевать за американцев мало кто хочет, а среди участников возникают серьезные разногласия: между Турцией и Грецией, или Турцией и Францией.



С моей точки зрения, цепляться за каких-то постоянных союзников - достаточно глупый подход. Союзники - объективно - возникают в ходе большой войны, когда становится ясно: ты либо за этих, либо за тех, и твое собственное выживание зависит от правильного выбора. Вот тогда появляются реальные союзники.



Кроме НАТО сегодня в мире нет государств-союзников. Причем США являются протектором как Израиля, так и Европы.



У нас внешняя политика строится по другому принципу. Мы не ищем вассалов - мы стараемся строить равноправные отношения. В этом случае союзников просто нет. Посмотрите: у Китая нет союзников, у Индии - тоже. У Ирана есть партнеры, которые поддерживают его ситуационно - в том числе, Россия.



В Сирии у нас с Ираном фактически военный союз - против прозападной коалиции. С Египтом неплохие отношения, мы даже имеем в стране некоторое военно-политическое присутствие. С Китаем и Индией - стратегическое партнерство по важным международным вопросом. Это не военные союзы, но это вполне серьезные отношения, связанные с поставкой российского оружия - их безопасность от нас зависит.



Наконец, у нас хорошие отношения с Белоруссией. Не лично с Лукашенко, а с белорусским народом.



С Украиной все понятно - там нужно было в свое время создавать Новороссию, и она была бы нашим надежным союзником, но этого сделано не было.



Плюс еще Сербия - наш ситуационный союзник. Да, она преследует свои интересы, но и Россия преследует свои интересы на Балканах.



Так что у нас неплохой расклад, и неплохая международная поддержка в ряде регионов: на Балканах, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южной Азии. Так что жаловаться России, я считаю, не на что. А то, что у нас нет постоянных союзников, как у США, - да и бог с ними.