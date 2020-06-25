"Ойбеково" счастье NRG. Ташкент - город без будущего, - О.Краснова

13:53 25.06.2020

ОЛЬГА КРАСНОВА: "ТАШКЕНТ БЕЗ БУДУЩЕГО"



Четверг, 25 Июня 2020



19 июня в конференц-зале здания Авалон состоялась очередная презентация компании NRG, которая строит "счастье", по проекту "Ойбек". Сотрудники компании взахлеб рассказывали, какой проект чудесный. Говорили и про модное слово "инвестиция". Я бы поверила, если бы не многочисленные но... Проект "Ойбек" отнял у жителей махали "Салар" парк культуры и отдыха, право на благоприятную среду обитания, воспитание здоровых детей.



Земельный участок, на котором воплощается "счастье" находится в категории культурно-парковой земли, на что имеется Адресная программа, Протокол Кабинета министров Республики Узбекистан. Однако компания NRG видит данный участок через призму прибыли, не принимая во внимание, что участок отдан под строительство парковой зоны отдыха и спорта и на нем не должно быть строительства многоэтажек.



Жителям махали "Салар" вместо отнятой у них парковой зоны обещали хороший асфальт и две детские площадки на сумму 2 миллиарда сумов (около $2 тысяч - ред.).



Никто из презентующих не сказал о том, что будет после окончания строительства, что ждет жителей уже существующих домов, это их не интересует: построили, продали, получили прибыль! Цели, задачи ясны и понятны только компании.



Выражу свое мнение. Строительство будет происходить в течение 3-х лет в два этапа по полтора года, по завершении начнется благоустройство территорий. Планируется построить восемь 12 этажных, один - 16 этажный жилой дом и двухэтажную гостиницу, квартир 460, в каждой квартире 3-4 человека, в результате арифметических действий [получаем] 2000 человек, это нагрузка на инфроструктуру, которая поддерживает повседневную жизнь, включает в себя дороги, системы электро- и водоснабжение, телекоммуникационные системы, на школы, детские сады, а также общественный транспорт. Большинство инженерных коммуникаций построены во времена Советского Союза и рассчитаны на определенную нагрузку, следовательно, дополнительные постройки приведут ее в аварийное состояние и попросту выведут из строя. Автомобилей будет как минимум 500, а если по две машины в доме, учитывая "элитность" домов, и богатых покупателей, что будут проживать на месте запланированного парка, то количество машин может быть и 1000, подземная парковка рассчитана только на 160 машин, остальные машины будут парковаться, где придется. Все это "счастье" запланировано изначально на участке 1,5 га, если с учетом выкопанной рощи, то 1,8 га.



Отдельно хочу обрадовать жителей дома № 9, что наземная парковка запланирована перед окнами вашего дома, данные из проекта. Вот и "счастье" пришло! Жители просто захлебнутся от счастья в виде выхлопных газов машин, от количества новых жильцов.



На презентации участвовали представители и другой соседней махали "Ойбек", они выразили отрицательное мнение по строительству многоэтажек, против проекта NRG. Народу нужен парк! Нужны детские площадки, беговые дорожки, да просто скамеечки, спрятаться от летнего зноя.



Да, есть добросовестные застройщики, которые расселяют из ветхих домов жильцов и дают новое, расчищают территории, проводят новые коммуникации, делают наш город чище и лучше, таких можно приветствовать. Есть инвесторы, которые действительно вкладывают инвестиции и строят предприятия, создают рабочие места. Созидают и улучшают экономический климат страны.



Что дает городу проект NRG - "Ойбек"? Строительство коммерческого жилья, где застройщик вкладывает финансы в строительство фундамента, а сам дом с квартирами строит за счет взносов покупателей. Продажа не построенного дома уже идет. Так о каких инвестициях в больших размерах может быть речь? Одурачивание покупателей, как в прочем и всего остального населения страны.



Не имея утвержденного генерального плана города, хоким раздает земли под непродуманное точечное строительство, город превращается в колодец. Я читаю в ФБ различные посты и в основном народ не доволен решениями хокима о выделении земельных участков под строительство, но это одиночные протесты отдельных людей иногда малочисленных групп. Остальные наблюдают и надеются, что их это не коснется. Так думала и я, пока это не коснулось меня лично. Возможно, вы избежите этой участи, а возможно и нет.



Кто остановит темную силу, которая уничтожает нашу экологию, уничтожая деревья, отнимает историю города, отнимает наше право на здоровый образ жизни. Или это конец и остановить нельзя?



Ольга Краснова