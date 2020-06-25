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Закрытие лабораторий в Алматы объяснили заражением сотрудников
13:56 25.06.2020

В Алматы закрывают лаборатории на несколько дней, чтобы провести дезинфекцию из-за заражения сотрудников. Об этом на заседании общественного совета рассказал директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Прямой эфир с мероприятия транслировался в Facebook на странице члена общественного совета ФСМС Сергея Пономарева. Он спросил у спикеров, по какой причине в Алматы периодически не работают частные центры тестирования.

Одну из причин озвучил Арнур Нуртаев. По его словам, в Алматы были случаи, когда сами лаборанты заболевали коронавирусом.

"В лабораториях работают люди. Сотрудники, которые осуществляют тестирование. К сожалению, они также подвержены высокому риску заражения, какие бы меры ни принимались. У нас есть факты, когда и в лабораториях люди заболевают. И тогда лаборатории закрываются на несколько дней, чтобы провести дезинфекцию. Помимо такой внеплановой дезинфекции, бывает и плановая дезинфекция", - отметил глава Национального центра экспертизы лекарственных средств.

Кроме того, из-за ажиотажа лаборатории порой перестают принимать забор от людей, чтобы завершить анализ уже собранных образцов, добавил Арнур Нуртаев.

Ранее один из частных центров тестирования объяснил причину временного приостановления деятельности. Как оказалось, реагенты выгрузили с борта самолета из-за большого количества пассажирского груза.

Источник - Tengrinews.kz
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