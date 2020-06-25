Россия. Люди массово меняют городские квартиры на "домики в деревне"

14:00 25.06.2020

В каких условиях соглашаются жить переселенцы после самоизоляции



Андрей Захарченко



Два с лишним месяца, проведенные в самоизоляции, обострили для жителей столичного региона вопросы личного пространства и свободы передвижения. Отпавшая необходимость ездить в офис и желание проводить время на свежем воздухе закономерно пробудили интерес к загородной недвижимости. Примечательно, что если до этого периода многие покупатели рассматривали "загородку" в первую очередь как сезонное жилье, то сейчас уже 80% клиентов риелторских агентств говорят о том, что хотели бы жить на лоне природы постоянно. При этом лишь 70% из них не хотят удалятся от столицы больше чем не 35-40 км, а уже 30% стремятся уехать от мегаполиса подальше.



По данным аналитиков компании "ИНКОМ-Недвижимость", 55% всех желающих переехать из города предпочитают коттеджи. Правда, уточняют они, из-за дефицита готового предложения в большинстве случаев речь идет не об уже построенном доме, а только об участке с подрядом на строительство. Еще 30% покупателей выбирают таунхаус или дуплекс, однако в этом формате, предупреждают знатоки рынка, накапливается серьезный отложенный спрос, поскольку в течение последних полутора лет на рынок не выходило ни одного проекта с таунхаусами, а поселки с дуплексами можно было пересчитать по пальцам. Наконец, оставшиеся 15% потенциальных покупателей останавливают свой выбор на квартире в малоэтажном доме, намереваясь сочетать привычный им комфорт с близостью к природе.



В 60% случаев люди переезжают за город из различных локаций старой Москвы. Через покупку загородной недвижимости они намереваются улучшить свои жилищные условия, получить в свое владение большее количество квадратных метров, а также в целом поменять образ жизни на более размеренный. Еще четверть покупателей "загородки" проживает в городах Подмосковья. Их на природу гонит желание иметь собственный дом, причем лучше, если он будет располагаться в уже знакомой локации. Оставшиеся 15% ценителей загородного жилья - мигранты, две трети из которых составляют приезжие из других регионов России, а еще одну треть составляют граждане ближнего зарубежья - Украины, Белоруссии, Армении и других бывших союзных республик.



- Половина желающих приобрести загородный дом для постоянного проживания - люди в возрасте от 35 до 50 лет, чаще всего с несколькими детьми, - отмечает руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости" Дмитрий Таганов. - Это наиболее платежеспособная категория, представители которой могут купить как дом на этапе строительства, так и готовое жилье. Доля молодежи до 35 лет составляет около 30%. Обычно у них тоже есть дети, плюс нередко их самих привлекает идея проживания в отдельном доме как то, что они видели в Европе или США. Представители этой категории в большинстве случаев прибегают к использованию ипотеки. 20% переезжающих - люди старше 50 лет, которые хотят провести вторую половину жизни в комфортных условиях с хорошей экологией, возможно, занимаясь собственным домом и садом.



Учитывая тот факт, что работа на "удаленке" имеет все шансы стать новой реальностью российского рынка занятости, эксперт не исключил, что среди потенциальных покупателей загородного жилья возрастет число офисных сотрудников (сейчас доля наемных работников среди них достигает 30%). Раньше, пояснил он, многих просто отпугивал фактор необходимости ежедневных поездок в Москву и обратно, но если он потеряет актуальность, то число желающих жить за городом может возрасти.



Кстати, вероятно, именно этим можно объяснить довольно заметное изменение покупательских предпочтений относительно форматов загородной недвижимости.



Так, по данным аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости", сейчас на первичной "загородке" Подмосковья на долю деревянных домов приходится 26% всего предложения. Из них 11% приходится на строения из бруса, 8% - на каркасные дома, а 7% - на бревенчатые. При этом из различных видов кирпича возводится 36% домов, и еще столько же приходится на бетонные блоки.



Что же касается спроса, то кирпичные дома выбирает сейчас 35% всех покупателей "загородки". Еще треть выбирает блочные дома, а деревянные - еще 30% покупателей (из них 12% предпочитает брус, а бревно и каркас - еще по 9% соответственно). По сравнению с 2018 годом получается, что дерево потеряло в продажах 10 процентных пунктов. Популярность блочных домов снизилась всего на 1 процентный пункт, зато популярность кирпича выросла на 9 процентных пунктов.



И это при том, что самой доступной технологией домостроения на загородном рынке сейчас является каркасная: при самостоятельном возведении каркасный дом, уточняют "инкомовцы", обойдется примерно в 500 тысяч рублей, а завершить проект можно в среднем за два месяца. Правда, чтобы сделать жилище комфортным и надежным, понадобится вложить как минимум такую же сумму, да и из-за отсутствия вентиляции есть риск получить "дом-термос". Кроме того, многие граждане психологически не воспринимают каркасную конструкцию как надежную и долговечную.



Чуть более дорогими, но тем не менее все равно широкодоступными остаются дома, возводимые из оцилиндрованного бревна и бруса, в том числе клееного. Они отличаются красивым внешним видом, однако их недостаток заключается в том, что они требуют длительной усадки, а также дополнительных затрат на утепление.



Дома же из кирпича, а также других крупноформатных блоков вроде ячеистого бетона и керамики, обходятся дороже всего, а срок их возведения больше, чем у блочных или деревянных. При этом такие здания требуют обустройства серьезного фундамента, а также участия профессиональных каменщиков и специальных скрепляющих составов, что заметно увеличивает финансовые и временные затраты.



При этом "инкомовцы" отмечают - за последние 5 лет средняя площадь коттеджа, находящегося в продаже на первичной "загородке" Подмосковья, уменьшилась на 8,4%, и теперь колеблется у отметки в 264 квадратных метра, причем средняя площадь проданных коттеджей равна 209 квадратным метрам (на 21% меньше среднего метража лотов в экспозиции). Цокольные этажи практически ушли в прошлое из-за сложностей их обустройства, на смену им пришли чердаки и мансарды. Аналогичным образом изменились и размеры придомовых участков, теперь средний размер надела у загородного коттеджа стал на 28% меньше, ужавшись до 12,8 сотки.



В массовом загородном сегменте покупатели чаще всего ищут дома площадью от 80-90 до 150-160 "квадратов", замечает Дмитрий Таганов, тогда как в элитных классах эти параметры колеблются от 250 до 350 квадратных метров. А коттеджи метражом 400-500 и более "квадратов" теперь имеют все шансы превратиться в неликвид, поскольку у нынешних даже состоятельных, клиентов далеко не всегда находятся силы и ресурсы для обустройства и поддержания таких площадей. Что по-настоящему интересует покупателей, так это качественная и интересная отделка домов, но теперь подобные предложения на "загородке" в большом дефиците.