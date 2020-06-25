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Узбекские аскеры впервые прошагали в Москве Парадом Победы (видео)
14:01 25.06.2020

Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в параде Победы в Москве. Впервые в нем участвовали военнослужащие Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 июня посетил торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве, сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии также впервые участвовали военнослужащие Узбекистана.

Всего в церемонии приняли участие 225 единиц военной техники, 14 тысяч солдат и офицеров из 13 государств.

"В нынешней сложной ситуации, связанной с пандемией, участие главы нашего государства в таком событии является воплощением героизма, присущего нашим предкам.

Впервые в истории независимого Узбекистана президент принял участие в этом историческом событии.

По мнению экспертов, это значительно повысило престиж данного мероприятия", - отметила пресс-служба Шавката Мирзиеева.


Источник - Gazeta.uz
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