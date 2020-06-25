Врач показал, что творится в госпитале для больных коронавирусом в Актау (видео)

14:07 25.06.2020

Пациентов провизорного центра Актау сняли на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ролик опубликовал Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.



Видео сняли 24 июня, во время приема зараженных.



Внимание, видео не рекомендуется к просмотру слабонервным, беременным и детям.



"Как видно из видеозаписи, больным не хватает мест. На сегодняшний день больных определяют в новый провизорный стационар. Стационар оснащен всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Мы разместили данное видео не для того, чтоб запугать население, а с целью сохранения безопасности. Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома", - сообщили в ЦОК региона.





