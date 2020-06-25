Над посольством США в Москве поднят ЛГБТ-флаг. Негры взяли штурмом Белый Дом и провозгласили новое государство?

17:17 25.06.2020

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг



Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".



"Мы из Кремля не видим здания американского посольства, но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Он отметил, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы.



Как передает корреспондент "Газеты.ru", на момент написания новости флаг все еще находился на здании американского посольства.