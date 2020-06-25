 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Над посольством США в Москве поднят ЛГБТ-флаг. Негры взяли штурмом Белый Дом и провозгласили новое государство?
17:17 25.06.2020

Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".

"Мы из Кремля не видим здания американского посольства, но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы.

Как передает корреспондент "Газеты.ru", на момент написания новости флаг все еще находился на здании американского посольства.

Источник - Газета.Ру
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