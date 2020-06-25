Примаков-внук возглавил РосМатрешСотрудничество

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17:20 25.06.2020
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.
На посту руководителя ведомства он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла на работу в МИД России в качества посла по особым поручениям.
Евгений Александрович Примаков родился 29 апреля 1976 в Москве. Он является внуком Евгения Примакова (1929-2015), советского и российского политика, дипломата.
В 1999 году он окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета по специальности "история". Является автором и ведущим программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".