Байконур переполнился больными коронавирусом: два врача на всех

18:58 25.06.2020

Очередной пуск пройдет под разгул COVID-19



Жители Байконура обратились в "МК" за помощью: как достучаться до Москвы, с каждым днем инфицированных COVID-19 здесь все больше. "Не хватает врачей, не хватает лекарств. 27 июля - очередной космический пуск. Знает ли правительственная комиссия, куда она приедет?"



Байконур переполнился больными коронавирусом: два врача на всех

Я понимаю, как все устали от темы коронавируса, особенно в праздной, расслабленной Москве, где на первый взгляд в эпидемиологическом плане все вроде бы приходит в порядок, но есть регионы, отдаленные от России, информация оттуда строго дозированная и, судя по всему, не слишком оптимистичная.



Байконур очень долго не затрагивала коронавирусная зараза. Даже в апреле, когда после командировки сюда заболел, а затем и умер в Коммунарке генеральный конструктор НПО "Энергия" Евгений Микрин. Он прилетал на запуск экипажа на МКС. Сперва все вроде бы всполошились, сели на карантин, но тревога оказалась ложной. Закрытый КПП, пропуска, постоянные ограничения и без самоизоляции, да и вообще отдаленность от Центральной России, верили байконурцы, сделают свое дело - болезнь не пройдет.



Однако положение резко ухудшилось после 28 мая.



По официальным данным, именно в этот день в местную больницу доставили граждан Республики Казахстан, работавших вахтовиками в Атырауской области. Инфицированных ковидом было пятеро. Еще один "положительный" - студент, учился в московском вузе.



Об этом проинформировал глава регионального управления комплекса "Байконур" ФМБА России Андрей Попов. Он отметил, что все случаи заболевания коронавирусом, зарегистрированные в городе, - привозные.



Заболевшие были казахстанцами, однако с российской пропиской на Байконуре, поэтому отказать в госпитализации им не могли.



Тем не менее начальник ЦМСЧ №1 ФМБА России Дмитрий Чепрасов сообщил, что все пациенты проходят курс лечения, самочувствие их удовлетворительное.



В общем-то, на тот момент людей больше беспокоили обычные, бытовые проблемы. В реальность вируса и в то, что тот все-таки добрался до легендарного космодрома, мало кто верил. Больше возмущались, что КПП закрыли на въезд.



"Проконтролируйте, пожалуйста, космические цены на продукты в магазинах, - под сообщениями о необходимости соблюдать меры безопасности писали руководству в чатах. - А потом этот КПП хоть на год закройте".



"Эти все байки, и они будут еще выдумываться, пока кого-то будут устраивать".



"Где можно ознакомиться с постановлением по выдаче спецпропуска? На официальном сайте не могу найти".



"А дальше непонятно, что произошло, но вдруг инфекция расползлась, количество заболевших резко увеличилось", - разводят руками жители.



Кто теперь ответит, что было тому причиной? Зловредность ли вируса? Или слишком рано снятые карантинные ограничения?



Действительно, с 1 июня, несмотря на появление первых заболевших, было решено отменить введенные специальные пропуска для въезда/выезда (допуска) через КПП на территорию города жителей Байконура, поселков Торетам и аульного округа Акай и на транспортные средства, выданные управлением безопасности и режима администрации города; разрешить работу общественного транспорта, разумеется, тщательно его дезинфицируя...



После чего менее чем за три недели заболели порядка еще ста человек. Кому-то это может показаться не так уж и много - для закрытого населенного пункта в 60 тысяч населения, но при этом следует учесть, что живут здесь в основном люди здоровые, лишних больниц особо нет, а теперь инфекционное отделение Центрального госпиталя переполнено, гражданам нередко приходится отказывать в стационарном лечении. Везти их некуда. Вокруг - заграница.



"Людей отправляют по домам с температурой и кашлем, - так описывают ситуацию в городских чатах родственники пациентов. - Работают два врача на весь город! Две медсестры на целый госпиталь через последние силы".



С хештегами @baikonuradm, @putin_leader, @tokayev_online пользователи размещают информацию в соцсетях. Риторика сообщений тоже резко изменилась.



"Почему режим ЧС не вводят? Почему молчат и ничего не предпринимают?"



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"Когда не было вируса, все везде было закрыто, сейчас вирус с каждым днем растет, люди умирают, но не вводят карантин! Где логика?!"



"Читайте официальную информацию, правда, она не всегда своевременна, вот и возникают слухи".



"В аптеках действительно не хватает противовирусных, антибиотиков, даже парацетамола, - рассказали байконурцы "МК". - На улице стоят в очереди десятки человек. КТ в городе - один аппарат, есть два ИВЛ. Но тесты как на коронавирус, так и на антитела даже платно сделать на данный момент невозможно. Неужели нельзя, как в Дагестане, прислать нам медиков, оказать реальную помощь в лекарствах?"



Количество умерших неизвестно. По слухам, таковых от 6 до 9 человек, то есть примерно 10% от общего числа заболевших, однако любую информацию об этом из официальных источников убрали. Поэтому люди, увы, довольствуются пересудами.



Ограничений по проходу через КПП местных жителей нет. Пропускают по-прежнему всех, в том числе и из Казахстана, только из Центральной России добраться сложно.



Тем не менее есть и командировочные из Москвы, их селят отдельно на две недели на карантин.



- А Роскосмос в курсе ситуации? - спрашиваю у обратившихся к нам байконурцев.



- Мы не знаем, но вроде бы были случаи заражения среди здешних сотрудников. Насчет того, доложили ли Рогозину, не можем сказать.



Жители ни в коем случае не жалуются и не хотят, чтобы полетели головы, они утверждают, что в данной ситуации глава города и руководители всех служб сделали все от них зависящее. "Но болезнь оказалась сильнее. Помогите нам, пожалуйста".



Екатерина Сажнева