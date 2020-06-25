Удастся ли Эрдогану развести арабов в Ливии, - Ст.Тарасов

19:54 25.06.2020

Удастся ли Эрдогану развести арабов в Ливии



Арабский парламент утвердил единую стратегию противостояния вмешательству Турции во внутренние дела Ливии. Лига арабских государств планирует подготовить меморандум, который будет направлен в Совбез ООН. Помимо этого, арабские государства намерены предпринять ряд экономических мер в отношении Анкары, это касается возможного прекращения торговых отношений и совместных проектов с ней.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 25 июня 2020, 16:50 - REGNUM



Когда президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси выступил с заявлением, что готов ввести войска в Ливию, но в случае, если Турция пересечет так называемую красную линию Аль-Джафра - Сирт и займет этот город, стало ясно, что в Ливии и вокруг нее складывается очень сложная ситуация. Ранее ас-Сиси выступил с призывом к арабским странам проявить солидарность в противодействии агрессии Турции в Ливии, что нашло позитивный отклик, в частности, со стороны Саудовской Аравии. Другие арабские страны пока выжидают, но могут качнуться в антитурецкую сторону в любой момент.



Если в отношении Сирии эти страны, не громко ворча против усиливающегося там влияния Турции, дрейфовали в сторону изоляции Дамаска больше из-за активного вовлечения в события Ирана, то в Ливии все иначе. Каир уже давно предпринимает попытки сплотить вокруг себя арабский мир с целью подписания соглашений о безопасности и вести дело к урегулированию в Ливии в "камерном арабском формате". Кстати в этот сценарий вписывается и сюжет о прорыве дипломатической изоляции Сирии. Эксперты не исключают того, что пробуждающийся в регионе арабский фактор может привести к коалиционному противостоянию турецкой политике, что резко изменит расклад сил на Ближнем Востоке. Арабский парламент уже утвердил единую стратегию противостояния вмешательству Турции во внутренние дела ряда государств. Лига арабских государств планирует подготовить меморандум о враждебной политике Турции и вмешательстве турецкой стороны во внутренние дела арабских стран, который будет направлен в Совбез ООН. Помимо этого, арабские государства намерены предпринять ряд экономических мер в отношении Турции, это касается возможного прекращения торговых отношений и совместных проектов с Анкарой.



При этом ас-Сиси понимает, что политика президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана в Ливии не получает поддержку со стороны НАТО. Альянс при негативном сценарии развития событий будет занимать позицию невмешательства. Президент Франции Эммануэль Макрон уже предупредил Эрдогана, что тот "ведет опасную игру". Это первое. И второе. Все идет к тому, что отношение Запада к ливийскому кризису будет выстраиваться уже исходя из интересов сотрудничества с арабским миром. Это тоже новый фактор в ситуации в регионе. В таких условиях Эрдоган пошел на перехват дипломатической инициативы. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он сообщил о наличии какого-то "совместного плана по Ливии" и о намерении обсудить его со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Но широкое обсуждение этого проекта не состоялось: намечавшийся визит в Турцию главы МИД России Сергея Лаврова и главы МО Сергея Шойгу по непонятным причинам был перенесен "на неопределенное время". Тем временем в Ливию прибыл глава Африканского командования ВС США (AFRICOM) Стивен Таунсенд.



Издание Alwasat, ссылаясь на дипломатические источники, утверждает, что американцы "намерены обозначить свое военное присутствие в Ливии точно так же, как это было сделано в Сирии, а ранее - в Ираке". Кстати, это могло бы по многим причинам устроить и Турцию, чтобы выйти под прикрытием Вашингтона из-под потенциального удара или давления арабской коалиции. После этого можно будет годами призывать конфликтующие стороны сесть за стол переговоров для мира в Ливии, опираясь на итоги конференции в Берлине, "Каирской декларации" и работы военного комитета в формате "5+5". Все эти инициатива пока провисают в воздухе. Что касается Турции, то при таком раскладе сил она будет стремиться к закреплению своей роли и присутствию в обширном регионе от Ближнего Востока до Восточного Средиземноморья и Северной Африки, постоянно находясь в зоне геополитических противостояний. Так что, судя по всему, Египет не пойдет на полномасштабное участие в ливийском конфликте, хотя, возможно, будет создана буферная зона на египетско-ливийской границе. И как тут не вспомнить о создаваемой Турцией такой зоне на границе с Сирией.



Что касается России, то, по оценке "Голоса Америки" (СМИ - иностранный агент), она "приветствует любые попытки Вашингтона оказать влияние на Турцию для содействия заключению перемирия в Ливии". У Москвы и Анкары в Ливии нет такого уровня сотрудничества, как в Сирии. Пока же интрига продолжает раскручиваться. Состоялся телефонный разговор Макрона с Трампом, в ходе которого затрагивалась ливийская проблематика. "Лидеры согласились с необходимостью прекращения огня в Ливии и быстрого возобновления переговоров ливийскими сторонами, - говорится в этой связи в сообщении Белого дома. - Президенты подтвердили, что военная эскалация со всех сторон должна быть немедленно прекращена, чтобы предотвратить превращение ливийского конфликта в еще более опасный и неразрешимый". Завтра, 26 июня, в формате видеоконференции пройдут переговоры один на один между Путиным и его французским коллегой, на которых будет присутствовать и ливийская тематика. Надо избежать худшего сценария. Получится ли?