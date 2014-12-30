Кореец Цой пробыл 1-м замом Казминздрава 2 суток и стал... министром

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20:33 25.06.2020

Алексей Цой назначен новым министром здравоохранения
Ранее Мажилис согласовал его кандидатуру.

Указом Президента РК Алексей Цой назначен новым министром здравоохранения Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее Мажилис согласовал его кандидатуру. Алексей Владимирович сменил на этом посту Елжана Биртанова, заболевшего коронавирусом.

Цой Алексей Владимирович родился 02.04.1977 в Чимкенте.

В 2001 году окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, в 2007 - Институт международного права и международного бизнеса .

Научные звания, степени, деятельность:

· Очная аспирантура в Казахской государственной медицинской академии (2002-2004)

· Очная докторантура в РГП "Национальный научный медицинский центр" МЗ РК (2004-2007)

· Кандидат медицинских наук, тема кандидатской диссертации: "Роль длительной криоконсервации в эффективности трансплантации фетальных гепатоцитов" (2004)
Трудовой стаж:

· Врач хирург-эндоскопист, старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины РГП "Национальный научный медицинский центр" Министерства здравоохранения РК (2001-2007);

· Менеджер по развитию территории по г. Астана фармацевтической компании "GlaxoSmithKline" (2002-2004);

· Генеральный секретарь ОО "Евроазиатское респираторное общество" (2006-2009);

· Директор РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" Управления делами Президента РК (09.2007-2010);

· Начальник ГУ "Медицинский центр Управления Делами Президента РК" (политическая государственная служба), главный редактор журнала "Вестник МЦ УДП РК" (04.2010-2011);

· Главный врач ГКП на ПХВ "Городская больница № 1" акимата города Астаны (11.2011-12.2014);

· Вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (30.12.2014-02.2017);

· Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (17.02.2017-02.2019);

· Руководитель Медицинского Центра Управления Делами Президента Республики Казахстан (02.2019-06.2020);

· Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан, временно исполняющий обязанности Министра здравоохранения (с 06.2020)
Прочие должности:

· Председатель Странового координационного комитета по работе с международными организациями (с 02.2017)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593106380
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