Плевок в свободу слова. КырДепутаты приняли закон о манипулировании информацией

22:06 25.06.2020

25 июня 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА



Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект "О манипулировании информацией".



Несмотря на возмущение широкой общественности и отдельных нардепов, а также юристов и экспертов, большинством голосов парламент проголосовал за скандальные поправки.



За проголосовало 79 депутатов, против - 10.



Ранее юристы правовой клиники "Адилет" и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.



Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это "самый замечательный законопроект".