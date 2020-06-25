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Плевок в свободу слова. КырДепутаты приняли закон о манипулировании информацией
22:06 25.06.2020

25 июня 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели во втором и третьем чтениях законопроект "О манипулировании информацией".

Несмотря на возмущение широкой общественности и отдельных нардепов, а также юристов и экспертов, большинством голосов парламент проголосовал за скандальные поправки.

За проголосовало 79 депутатов, против - 10.

Ранее юристы правовой клиники "Адилет" и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это "самый замечательный законопроект".

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593111960
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