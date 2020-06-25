Как законодательство США превращает чернокожих в низшую касту, - Мишель Александер

00:42 26.06.2020

Американская исследовательница считает, что в Америке продолжается рабство



Об авторе: Оксана Андреевна Коткина – журналист



Многим в России беспорядки в США не очень понятны. Акции протеста представляются разгулом распоясавшейся толпы, бессмысленными погромами и поводом для мародерства. Между тем у движения против расизма есть свои идеологи, и многим их аргументы кажутся вполне резонными. Обоснованием того факта, что, невзирая на декларируемую толерантность, в Америке процветает плохо скрытая сегрегация, служит работа Мишель Александер "Новый Джим Кроу: массовое заключение в эпоху расовой толерантности". Изданная в 2010 году, сейчас в Америке эта книга считается классикой и входит в программу некоторых вузов. "Законы Джима Кроу" – разговорное обозначение норм, делающих возможным расовую сегрегацию в США.



Автор вводит в научный оборот идею о том, что система расовой дискриминации в Америке претерпела изменения, но не была деконструирована. Рассматривая сначала механизмы эволюции рабства к системе расовой сегрегации, Мишель Александер затем делает попытку узнать, не присутствуют ли те же механизмы в новых исторических условиях, при переходе от старой системы расовой сегрегации к новой системе дискриминации. В качестве таковой автору видится широкая антинаркотическая кампания, проводившаяся изначально по инициативе Республиканской партии США. Осуждая применение наркотических веществ в принципе, американка указывает, что вызывающая широкую общественную поддержку борьба с наркотиками не является политически нейтральной, а также не проводится равномерно во всех расовых группах американского общества. Автора интересует правоприменительная практика, приводящая к длительным срокам тюремного заключения, которые, по экспертному мнению, не являются полезными для искоренения пагубного пристрастия, а наоборот, погружают в пучины наркозависимости все новые поколения наиболее юридически и экономически назащищенных членов общества – чернокожих.



Хотя работа и выполнена в рамках радикального правозащитного дискурса, что признает и сама автор, в целом идея использования системы исполнения наказаний как элемента идеологического контроля имеет глубокую традицию в западной мысли, лучше всего сформулированную Мишелем Фуко в работе "Надзирать и наказывать". Важно отметить, что и книга Мишель Александер находится в русле риторики Демократической партии США, привлекая на сторону партии голоса черных избирателей. Александер утверждает о финансовой вовлеченности в наркоторговлю американских госструктур, находящихся в большей степени под контролем Республиканской партии, например, ЦРУ, участвовавшей в поставках наркотиков в США из Никарагуа. Автор, несомненно, представляет крайний левый фланг Демпартии, критикуя и бывшего президента Барака Обаму за замалчивание ситуации и продолжение спонсирования широкой антинаркотической кампании, которая не помогает искоренению наркоторговли, а лишь ломает судьбы миллионов людей, а главное, законным образом лишает их возможности участвовать в избирательном процессе.



"Попытки запретить рабство и законы Джима Кроу и достичь большего социального равенства привели к значительным изменениям американской правовой системы, появлению "новых правил игры", – утверждает автор. "Эти правила легитимизируются новой риторикой, новым языком и новым общественным консенсусом, но приводят к тем же самым результатам", – говорит она, описывая эволюцию расовой сегрегации после объявления Рональдом Рейганом антинаркотической войны в 1982 году.



"Враг в войне с наркотиками определен расовыми соображений", – считает Мишель Александер. В 2000 году Human Rights Watch сообщала, что в семи американских штатах от 80% до 90 % заключенных по антинаркотическим статьям – чернокожие, при этом темпы торговли наркотиками среди представителей всех расовых групп были примерно одинаковыми с незначительным перевесом в сторону белых. Проведенные психологические исследования свидетельствовали, что полицейские и присяжные в судах, среди которых почти все белые, склонны более строго относиться к цветным правонарушителям. Белых просто не останавливают и не досматривают в нарушение четвертой поправки к конституции США, как чернокожих, не говоря уже о том, что у белых есть возможность предаваться пагубной привычке на обширной территории своей частной собственности, которой часто нет у более бедных черных. Кроме того, белые чаще всего употребляют более дорогой кокаиновый порошок, а черные – крэк (кокаин в другой форме), наказание за употребление и торговлю которым обычно в два раза тяжелее, чем за аналогичные правонарушения с использованием кокаинового порошка. В результате система борьбы с наркотиками, которая стала источником огромных грантов для полиции, в случае выполнения ими плана, привела к формированию целого нового класса людей – низшей касты, из которой почти невозможно выбраться.



Даже при самых незначительных правонарушениях тюремные сроки за крэк могут достигать десятков лет, а чаще всего это пожизненное заключение. После выхода на свободу бывшие заключенные должны выплачивать долги за их содержание в тюрьме, тесты на наркотики, общественное воспитание их детей. Чтобы не попасть в тюрьму снова, бывшие заключенные должны иметь работу, но работодатели неохотно их нанимают. У многих из освободившихся из заключения аннулированы водительские права, а в США они необходимы для работы. В результате люди не могут выплатить долги тюремной системе и снова туда попадают. Даже если им удается удержаться на свободе, они теряют право на социальное пособие, обрекая близких на нищету и подталкивая их в круговорот наркотического кошмара. Главное же – бывшие заключенные навсегда теряют право голосовать.



Получается, что они "едва ли имеют больше прав, чем бывшие рабы" эпохи расовой сегрегации, заключает автор. Самое пугающее в этой системе, по мнению Мишель Александер, заключается в том, что эта дискриминация не видна невооруженным взглядом, прикрывается благими целями и осуществляется по закону.