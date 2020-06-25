Российская нефть ненадолго стала самой дорогой в мире, - А.Комраков

00:45 26.06.2020

Заводы США вынужденным импортом помогают наполнять бюджет России



Анатолий Комраков

25.06.2020



Российская нефть не только подорожала, но и превзошла иностранные эталоны. Среди причин эксперты называют, в частности, необходимость закупок у РФ со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), испытывающих дефицит похожих сортов нефти, которые раньше они получали из подпавшей под американские же санкции Венесуэлы. Скорее всего российская нефть недолго будет "царем горы", но высокие цены в любом случае дают передышку бюджету РФ, в котором из-за коронакризиса увеличивается дефицит.



Основной сорт российской нефти марки Urals, по которому определяют, какая часть доходов от экспорта топлива пойдет сразу в экономику, а сколько осядет в резервах, с начала июня значительно подорожала: прибавила в Европе более 7 долл. и взяла рубеж в 46 долл. за баррель.



Рубежная планка бюджетного правила, таким образом, уже преодолена (см. подробнее "НГ" от 23.06.20).



И самое главное – Urals, которую обычно продавали с дисконтом (скидкой) к североморскому эталону Brent, теперь торгуется с премией к нему, то есть дороже. По данным международного ценового агентства Argus, премия на партии российского сорта в Северо-Западной Европе составляет сейчас около 1,6 долл. за баррель, а в Средиземноморье – 2,6 долл.



Эксперты подчеркивают, что марка Urals не в одиночку превзошла мировые эталоны. Августовские партии второй основной по объему экспорта российской марки нефти ВСТО (ESPO) торгуются дороже на 3,7 долл., чем эталонный для азиатских рынков сорт Dubai.



Основная версия сложившейся ситуации – более высокий спрос во время выхода из локдауна именно на "тяжелые" российские сорта нефти по сравнению с более "легкими" европейской и дубайской на фоне сокращения в РФ нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+.



Urals – нефть, которая смешивается в экспортных трубах на пути движения от месторождений Поволжья, Урала и Западной Сибири в Европу напрямую или через отгрузку в портах на танкеры. Этот "коктейль" в эталонном виде должен содержать около 1,4% серы, что немало, ведь у Brent этот показатель в идеале не более 0,4%.



Как оказалось, во время открытия после локдауна спрос на "легкую" и менее сернистую нефть растет медленнее, так как из нее делают больше бензина и, например, авиационного керосина, потребление которого по понятным причинам резко упало.



ESPO, которая относится к "легким" сортам и в основном экспортируется в Китай, также оказалась в выигрыше, так как Поднебесная раньше других стран начала восстановление экономики. Спрос на сырье в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает восстанавливаться быстрее, чем в других частях мира, отмечают в Argus.



Пока еще рано говорить о каком-то тектоническом сломе на рынке нефти, который привел к тому, что теперь Urals будет всегда стоить дороже Brent. Как раз никто не даст гарантии, что в будущем ситуация не вернется к тому, что Brent опять будет торговаться с премией к российскому сорту, сказал "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.



"Основная причина нынешнего подорожания Urals по отношению к Brent – востребованность сернистой и относительно "тяжелой" нефти на рынке. Произошло это еще и на фоне введения США санкций против Венесуэлы. В результате запрета на покупку венесуэльской нефти американским НПЗ пришлось искать замену. Так как НПЗ были настроены на сернистую среднюю нефть, то сорт Urals оказался подходящим по качеству и цене, – пояснил эксперт. – Это привело к тому, что поставки российской нефти в США в последнее время возросли. При этом после смягчения в Европе рост спроса на нефтепродукты там пошел довольно высокими темпами. А многие европейские НПЗ настроены на российскую нефть. Получается, что наш сорт оказался востребованным и потребители даже начали конкурировать за него. Из-за этого и возросла его цена".



Однако в будущем ситуация может измениться, предупреждает Юшков. "Производители аналогичных сортов нефти могут увеличить свою добычу. Или же в Венесуэле могут произойти политические изменения, в результате которых США смягчат санкции", – говорит он. Еще одной причиной для изменения ситуации, по его мнению, может стать развитие программы сокращения содержания серы в судовом топливе: "С 1 января 2020 уже были введены ограничения, призванные снизить загрязнение Мирового океана. Соответственно производители будут отказываться от сернистых сортов нефти для производства судового топлива. Это снизит спрос на Urals. Поэтому говорить о том, что Urals всегда теперь будет дороже Brent, нельзя".



Для российского бюджета подорожание Urals позитивно, говорит Юшков. "Чем дороже наша нефть, тем больше денег получает бюджет. Если восстановление рынка нефти будет продолжаться такими же темпами, которые мы видим в мае-июне, то по итогам года мы можем увидеть среднюю цену нефти выше 43 долл. за баррель. Это может позволить России закрыть год либо с минимальным дефицитом бюджета, либо даже с профицитом", – предположил эксперт.



Это чисто рыночная ситуация, свидетельствующая об изменении баланса спроса и предложения на отдельных сегментах нефтяного рынка, сказал "НГ" аналитик компании "Финам" Алексей Калачев, комментируя лидерство Urals. По его словам, Urals и ESPO нечасто стоят дороже эталонных марок нефти и еще реже торгуются с такой большой премией. "У сложившейся ситуации есть вполне конкретные причины, и прежде всего обязательства РФ по снижению нефтедобычи в рамках нового соглашения ОПЕК+. В отличие от предыдущей сделки с ОПЕК это снижение очень серьезное для рынка – до 8,5 млн барр. в сутки. В результате на отдельных сегментах нефтяного рынка – в данном случае речь идет о танкерных поставках в морские порты – возможны проявления дефицита", – говорит эксперт.



По словам Калачева, в докризисной ситуации на экспорт уходило около половины добываемой в стране нефти, вторая половина шла на российские НПЗ для переработки. "Обязавшись снизить добычу, нефтяники вынуждены снижать и поставки. Причем это происходит неравномерно. Внутренний рынок топлива после снятия антивирусных ограничений восстанавливается, и создавать дефицит нефти для российской переработки никто не позволит. Трубопроводный экспорт также по возможности останется стабильным, поскольку здесь поставки осуществляются по долгосрочным контрактам. Больше всего сократятся поставки в морские порты, где идут в основном оперативные и "балансирующие" сделки", – говорит эксперт.



Цены, о которых мы сейчас говорим, – это цены в портах североевропейских и средиземным портах (Urals) и в дальневосточном порту Казьмино (ESPO), пояснил он. Именно там проявляется относительный дефицит российских сортов нефти, дополнительный спрос именно на танкерные поставки формирует восстанавливающаяся после пандемии экономика Китая и Юго-Восточной Азии, согласился он.



Похожая история уже случалась и раньше – "из-за аварии на нефтепроводе "Дружба": "Когда поставки по нефтепроводу снижались, в морских портах сорт Urals стоил дороже Brent", – напомнил Калачев. По его мнению, теоретически рост цены нефти выше цены отсечения в 42,4 долл. за баррель по бюджетному правилу позволит вновь начать наращивать объемы резервов, но нужно учесть, что объемы экспортных продаж снизились из-за сокращения добычи, "поэтому потребуется цена выше 45 долл. за барр., чтобы этот механизм вновь заработал". Кроме того, пока высокие цены держатся недолго, и это цена в портах, а ведь большая часть экспорта идет по нефтепроводам.



Ранее министр энергетики Александр Новак сказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что ожидает среднюю цену Urals в 2020 году около 35 долл. По его словам, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два-три года, хотя Минэнерго и допускает, что это может произойти уже в 2021-м. В апреле экспорт вырос на 2,2%, до 18,7 млн т, сообщило Минэнерго в четверг.