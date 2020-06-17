Будущее по-арабски: как Саудовская Аравия слезает с нефтяной иглы, - А.Урманов

00:48 26.06.2020

2013 год был благословенным для нефтяных стран. Тогда нефть сорта Brent стоила 108 долларов за баррель. Но мировая экономика начала стагнировать. Продавцы этого не понимали и не сокращали добычу. Что привело к переизбытку предложения. Началась вялая ценовая война.



В октябре 2014 года за "бочку" нефти давали уже 84 доллара. ОПЕК никак не отреагировала на падение цен. В январе 2016 года – 28,2 доллара. Рынок затоварился. Именно тогда была заключена сделка "ОПЕК+" – неофициально в картель вошли Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика, Малайзия.



Королевство Саудовская Аравия, крупнейший поставщик "черного золота", сделало для себя и другой вывод: ОПЕК уже не отвечает всем его интересам, стране нужно развиваться без углеводородов.



КСА владеет шестой частью всех мировых запасов нефти, она дает 64 процента экспортных доходов страны, 73 процента бюджетных поступлений и 45 процентов ВВП. При этом нефть очень дешевая: стоимость ее добычи – меньше 10 долларов за баррель. Свободный доступ к морю. Население совсем небольшое – всего 34 миллиона человек. Это в 2 раза больше, чем в Казахстане, но за счет большей добычи сырья размер экономики в 3,5 раза больше. Денег хватает на жизнь саудитам за глаза: ВВП на душу населения – 21 тысяча долларов в год. В два раза больше нашего показателя.



Подданные королевства не платят налоги, получают дотации на воду, продукты питания, электроэнергию, топливо, бесплатно учатся в вузах.



В апреле 2016 года наследный принц Мухаммед бен Салман представил стратегический план "Видение Королевства Саудовская Аравия 2030 года". Если все упростить, его можно описать так: цель – экономическое развитие, которого невозможно достичь без создания живого общества и внедрения национального желания и стремления к действиям. Иначе говоря, Эр-Рияд намерен повторить эпоху Возрождения в исламском варианте. Если план удастся, к 2030 году КСА станет промышленно развитым государством, с сильным сельским хозяйством, туристическим сектором, открытыми экономикой и финансами, где главную роль будут играть креативные арабские кадры.



Первое – королевство начало отучать себя от нефтяных доходов. Было реструктуризировано правительство. Министерства объединяются, штаты сокращаются. И надо учитывать, что две трети работающих саудовцев наняты государством. Им предлагается уйти в рынок.



Государство будет сокращать дотации на топливо, воду, электроэнергию и основные продукты питания. Экономия за год составит 30 миллиардов долларов. Еще 10 миллиардов бюджет получит в 2020 году от налогов на роскошь и вредные для здоровья продукты. Это был самый опасный пункт. До сих пор королевство покупало голоса граждан через систему тотального социального обеспечения. Сокращение дотаций – это нарушение общественного договора. Взамен Эр-Рияд обещает инвестировать более 100 миллиардов долларов в разработку возобновляемых источников энергии, которые к 2020 году должны покрыть четверть спроса на энергию.



Для прыжка с нефтяной иглы экономику необходимо диверсифицировать.



Для этого предлагается развивать горнодобывающий сектор, IT, размещать передовые промышленные предприятия на территории страны, создать собственную военную индустрию, частично приватизировать госкомпании, разработать систему поощрения отраслей, не связанных с добычей, переработкой и транспортировкой нефти, нарастить долю малого и среднего бизнеса, увеличить поток туристов и стимулировать развитие некоммерческого сектора. Что должно дать миллионы рабочих мест. Прежде всего для молодежи – каждый второй житель КСА младше 25 лет.



В Саудовской Аравии находятся Мекка и Медина. Ежегодно их посещает более 2 миллионов паломников. "Видение" считает, что число паломников должно вырасти до 30 миллионов человек, а простых туристов – до 22 миллионов уже к 2025 году. Как? Для этого и нужны НКО, которые смогут сделать местные объекты интересными и привлекательными для туризма. Те же музеи, например.



Суверенный фонд финансирует сразу 30 инициатив, включая создание Саудовской военно-промышленной компании, компании по переработке отходов, Фонда стимулирования финансирования МСБ, запуск площадки электронной коммерции, создание новых городских моделей, развитие аэропортов в Эр-Рияде и Джидде, увеличение отельного и жилого фонда в Мекке и Медине, развитие туристического и развлекательного направления в Асире, проекты NEOM (город будущего), Red sea (зона туризма), Qiddiya (зона индустрии развлечений). Только на новые города будет потрачено 60 миллиардов долларов. К 2020 году планируется создать 29 тысяч рабочих мест, в том числе 11 тысяч – высококвалифицированных, и дополнительно 256 тысяч мест в строительстве.



Больше прав и свобод должны получить слабый пол и иностранцы.



В 2017 году саудитки наконец получили право управлять автомобилем. До этого королевство было единственной страной, где женщины не могли сидеть за рулем. Иностранцы из арабских и мусульманских стран в будущем смогут работать в Саудовской Аравии со специальным разрешением вроде грин-карты.



Для финансирования реформ – Public Investment Fund – суверенный фонд СА, был передан из министерства финансов Совету по вопросам экономики и развития. Чтобы накачать его деньгами, арабы частично приватизировали свою нефтедобывающую компанию – Saudi Aramco. В прошлом году компания провела первичное размещение акций и привлекла 25,6 миллиарда долларов.



На первый взгляд проект "Национального Видения" кажется мечтой. Но если рассматривать план при помощи фактов и цифр, он обретает реальные черты. Главное – у королевства появилось желание меняться. И деньги.



Другая особенность плана: гигантский размах – как бы подсказывает, что в расходах изначально заложена утруска проектов. Об этом же говорят и сообщения о регулярных арестах чиновников.



Принципиально у Казахстана точно такая же проблема, что и у Саудовской Аравии: экономика плотно подсела на экспорт нефти, молодое население, низкая плотность заселенности, малый и средний бизнес не развиты, государство контролирует основные сектора экономики.



Нет главного – генеральной цели. Программы развития Казахстана постоянно меняются. Пятилетки ФИИР слабо вписаны в общую стратегию страны.



С другой стороны, у нас нет нужды кардинально менять общество. Все гражданские свободы в Казахстане предоставлены. Нам трудно представить, что женщина или иностранец могут быть людьми второго сорта. Скорее, наоборот. Нам легче будет развивать гражданское общество. Эту сторону экономические стратегии Казахстана почти не рассматривают. Предполагается, что как только появится малый и средний бизнес, оно возникнет само собой. Но опыт других стран подсказывает, что активный социум надо поддерживать, иначе он будет развиваться не на пользу стране, а благодаря другим силам.



Автор: Адил Урманов

17.06.2020