Бишкек готовится перенести выборы в парламент из-за эпидемии. Россию призывают вмешаться в этот балаган, - В.Панфилова

00:58 26.06.2020

Россия могла бы сыграть стабилизирующую роль в Киргизии



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.06.2020



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и члены делегации, которые не смогли принять участия в торжествах, связанных с празднованием 75-летия Победы, по возвращении из Москвы сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции. У главы государства результат отрицательный. Однако эпидемическая ситуация в республике ухудшилась так, что в верхах начали обсуждать введение новых ограничительных мер, проведение онлайн-голосования на парламентских выборах, намеченных на 4 октября, либо их перенос на более позднее время.



Сооронбай Жээнебеков, несмотря на отрицательный результат теста, будет работать в удаленном режиме, сообщили в пресс-службе главы государства. У двоих его сопровождающих – заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны – подтвердилось наличие COVID-19.



Наблюдатели обратили внимание, что действующего президента Киргизии не допустили к участию в параде как раз в тот момент, когда бывший президент этой страны Алмазбек Атамбаев получил первый 11-летний срок за коррупцию – якобы были нарушены договоренности между Бишкеком и Москвой, ходатайствовавшей закулисно за экс-президента.



Однако причина, возможно, другая и не особо касается фигуры Атамбаева, считает эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Коронавирус лишь "удачно" вписался в ситуацию. "Нежелание общаться с Сооронбаем Жээнбековым скорее всего у Кремля возникло после визита президента России Владимира Путина в Киргизию в марте 2019 года, который для Москвы был абсолютно неудовлетворительным. Дело в том, что с киргизской стороны не было подготовлено никаких предложений, каких-либо интересных условий для достаточно большого круга представителей российского бизнеса, которые прибыли тогда вместе с Путиным в Бишкеке. Москва в отношениях с Киргизией взяла "позитивную паузу". Мы продолжаем быть партнерами. Мы продолжаем быть союзниками. В Киргизии присутствуют российские интересы, в первую очередь военные, военно-политические, а поскольку не видим готовности к сотрудничеству с киргизской стороны, то подождем", – сказал "НГ" Александр Князев. По мнению эксперта, похожие отношения в виде паузы инициированы в отношении Киргизии и Пекином.



"Для Жээнбекова было важно прилететь в Москву в надежде получить с российской стороны прежде всего финансовые преференции. Поскольку социально-экономическая ситуация в Киргизии находится в предельно острой фазе, стремительно растет недовольство, зреют протесты, Жээнбекову было важно получить хотя бы обещания, которыми можно было успокоить общественные настроения, особенно на фоне усиления новых карантинных мер, связанных с объявленной новой волной распространения коронавируса", – отметил эксперт.



Ежедневное количество выявленных случаев в стране перевалило за психологический рубеж в 200 человек. По данным на 25 июня, за сутки зарегистрировано 228 случаев заражения COVID-19. Всего в республике за весь период заразились 3954 человека, в том числе мэр Бишкека, депутаты парламента и сотрудники его аппарата. Больницы переполнены, людям предлагают лечиться дома, чиновников переводят на дистанционный режим работы. В Бишкеке в предстоящие выходные дни приостановят работу общественный транспорт и такси. Обсуждаются варианты проведения парламентских выборов – провести их онлайн, используя российский опыт голосования по изменению Конституции, или перенести на более позднее время.



По мнению Князева, онлайн-голосование на парламентских выборах было бы выгодно для Жээнбекова и его команды. Впервые в истории парламентских выборов у президента нет четко сформированной пропрезидентской партии. Социал-демократическая партия, которая выдвинула его кандидатом на президентских выборах 2017 года, раскололась и фактически находится на гране самоуничтожения. Ее лидер Алмазбек Атамбаев получил свой первый срок. "Тактика Жээнбекова состоит в определении того, в каких партиях будет больше его людей, чтобы сформировать некую предвыборную коалицию, поддержать для прохождения в парламент эти партии в таком количестве, чтобы они сразу могли сформировать эффективную коалицию в виде двух, а лучше трех партий и заменить собой однопартийную фракцию, которая досталась в наследство от предыдущих президентов. Онлайн-голосование дает больше шансов для манипулирования результатами", – отметил эксперт, подчеркнув, что это сделать непросто, поскольку в обществе доминируют и антипрезидентская нота, и антипарламентская. Выборы будут сложными, считает Князев, к тому же высок уровень усталости населения от политических процессов, их неэффективности с точки зрения жизнеобеспечения страны.



Директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов считает, что за каждый голос будет большая драка. "И нет такой единой машины для голосования и всеобъемлющей власти, которая могла бы организовать дистанционное голосование в условиях фактически провалившейся государственности", – сказал "НГ" Солозобов. По его мнению, несмотря на то что уровень жизни в Киргизии упал, тем не менее осталось много амбициозных игроков небольшого формата. "Входной билет в политику стоит теперь недорого. Довольно легко нанять группу в разбитом обществе и использовать ее в своих интересах", – подчеркнул Солозобов.



По его мнению, парламентские выборы будут непредсказуемыми. Если конъюнктура будет складываться для действующей власти неблагоприятно, то голосование могут перенести на более поздние сроки. "Если все же выборы будут проводиться, то они дадут раздробленный парламент, что-то вроде кошмара коалиции или послевоенной Италии, где будет образовываться ситуационная власть. Вполне возможны радикальные выступления как на антикоррупционной, так и религиозной волне, а может, даже на антиковидной волне. "Власть недооценивает ситуацию. Гладкое дистанционное голосование властям вряд ли сделать", – полагает эксперт.



По его мнению, стабилизирующую роль в ситуации в Киргизии могла бы сыграть Россия, если бы предложила некий план в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Но проблема вечная, она стоит на повышенной коррупционной емкости киргизских элит и низком политическом качестве. В Киргизии сложно еще и потому, что растет недовольство деятельностью ЕЭАС. Была конструктивная критика евразийского проекта со стороны президента Казахстана Токаева и более эмоциональная со стороны Жээнбекова. Но то, что позволено Токаеву как главному политическому партнеру, видимо, не позволено киргизскому президенту", – сказал "НГ" Солозобов.