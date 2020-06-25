Китай и Индия во Второй мировой войне, - В.Гаврилов

05:48 26.06.2020 На Параде Победы их подразделения прошли в одном строю



В 1944 году вместе с британцами индийские военные сражались за Италию. Именно они освободили Флоренцию от нацистов.

Среди приглашенных стран, военнослужащие которых приняли участие в Параде Победы 24 июня, есть два традиционных участника, которых хочется отметить особо. Это Китай и Индия.



Не будет преувеличением сказать, что для западной и для российской аудитории "неизвестной войной" остается война сопротивления китайского народа японской агрессии и участие Китая во Второй мировой войне. Существует расхожее мнение, что войну на Дальнем Востоке в основном вели и выиграли США. При этом ряд зарубежных историков берутся отрицать даже роль СССР в победе над Японией, утверждая, что все решили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.



Не вдаваясь в дискуссии по этому вопросу (роль Маньчжурской стратегической наступательной операции давно известна), отметим, что роль и место Китая во Второй мировой войне значительно принижены и недооценены. При этом долгое время это имело место в самой КНР по причинам идеологического порядка, поскольку роль многомиллионной армии Центрального китайского правительства принижалась по сравнению с военными операциями войск КПК. Этим активно пользовались западные историки, фактически замалчивая роль Китая в победе над Японией.



А ведь эта роль весьма значительна. Достаточно сказать, что с помощью советских военных советников китайская армия провела в 1939–1940 годах ряд активных операций (Чаншаская, Наньнинская, Шаочжоуская, Уюаньская). При этом со стороны Китая было задействовано 100–110 пехотных дивизий против 20 японских дивизий. За это время, по данным советских военных советников, японцы потеряли около 200 тыс. человек убитыми и ранеными. В результате японский план молниеносной войны провалился, она приняла затяжной характер. Китайская армия не только не была разгромлена, но, наоборот, значительно окрепла, пополнилась вооружением и личным составом, были улучшены обучение, организация и руководство штабов. Это дало возможность китайскому правительству перебазировать многие предприятия с оккупированных территорий в глубинные районы и создать там новое промышленное производство.



В то же время необходимо признать, что начиная с 1941 года китайский фронт был малоактивен. Японская оккупационная армия в Китае ожидала развязки на советско-германском фронте. Воспользовавшись определенными паузами в военных действиях японских войск в Китае, чанкайшистский режим усиливал нажим на своего давнего противника – Компартию Китая, на войска, находившиеся под ее командованием. Попытки наступления гоминьдановских войск (июль-август 1943 года) были отбиты войсками КПК. Советский Союз тогда выступал против разжигания гражданской войны в Китае и перед лицом общего врага – японского милитаризма – Чан Кайши был вынужден заявить о согласии вести переговоры с КПК.



Не случайно Франклин Рузвельт на конференции "большой тройки" в Тегеране говорил, что "главная задача США – удержание Китая в состоянии войны с Японией". Позднее он заявлял: "Что бы там ни писали газеты, войска Чан Кайши вовсе не дерутся против Японии" – и отмечал, что Чан Кайши "держит сотни тысяч своих солдат на северо-западе, на границах "Красного Китая".



Кстати, следует сказать, что только после Курской битвы наши союзники по антигитлеровской коалиции начали перестраивать свою стратегию войны в замедленном темпе. Крупные успехи Красной армии оказались неожиданными для союзников, и они были вынуждены активизировать свои действия в районах Тихого океана. В сентябре 1943 года в Новой Гвинее были заняты первые населенные пункты. В ноябре 1943 года морская пехота США высадилась на ряде островов Гилберта, начав продвижение в центральные части Тихого океана в сторону Японии.



К сожалению, гражданские междоусобицы в Китае, продажность чанкайшистского генералитета, а также определенные стратегические расчеты Токио облегчили японскому командованию проведение в октябре-декабре 1944 года успешных военных действий в Китае (операция "Ити-Го").



Японцы захватили в Китае ряд важных американских аэродромов и обеспечили себе сквозные коммуникации от Маньчжурии до Сингапура. Япония оккупировала огромные территории Китая: были захвачены Пекин, Нанкин, Шанхай, Ханькоу, Тяньцзинь, Циндао и др. В руках японских оккупантов оказались около 90% всех железных дорог Китая, многие приморские районы. По некоторым данным, при этом было разгромлено около 100 гоминьдановских дивизий общим числом 600–700 тыс. человек.



Тем не менее китайский фронт держался и, согласно данным китайских историков, продолжал приковывать к себе более 60% сухопутных войск Японии. Мало известна в истории и роль 100-тысячного китайского экспедиционного корпуса, в тяжелых условиях воевавшего в Бирме и Индии.



Совершенно ясно, что пришло время в полной мере рассказать о "неизвестной войне" на Дальнем Востоке, которую с 1931 по 1945 год вел китайский народ против японской агрессии. И сделать это надо не для того, чтобы руководители Японии непрерывно извинялись за преступления японской военщины или чтобы доказывать, где был главный фронт на Дальнем Востоке, а для того, чтобы показать правдивую и сбалансированную картину Второй мировой войны, не преувеличивая, но и не умаляя ничьих заслуг в достижении общей Победы.



Так же мало известно об участии Индии во Второй мировой войне. Более 2 млн индийцев воевали, из них 89 тыс. погибли в боевых действиях. Каждый четвертый солдат воюющей Британской империи был индийцем. После обретения независимости Индией их заслуги были принижены, частично забыты.



А ведь индийские части, сформированные из пенджабских раджпутов, уже мае 1940 года среди других британских войск попали под удар немецких танков.



Потом индийцы активно участвовали в боевых действиях на территории Сомали, Судана и Эфиопии в 1940–1941 годах. "Победа была одержана в основном силами англо-индийских 4-й и 5-й дивизий" – писал позднее Уинстон Черчилль об этих операциях в книге "Вторая мировая война". Одна только 4-я индийская дивизия разгромила 65 итальянских батальонов, захватив более 40 тыс. пленных и 300 орудий.



Летом 1941 года индийские части участвовали в оккупации Ирака, где не обошлось без стычек с войсками ориентировавшегося на немцев местного диктатора Гейлани. Затем индийцы воевали против колониальных войск Виши в Сирии, где в боях за Дамаск отличилась 5-я индийская бригада.



Основу британских сил, оккупировавших в союзе с СССР летом 1941 года Иран, также составили индийцы – 8-я и 10-я индийские дивизии и 2-я индийская бронетанковая бригада. В дальнейшем именно индийские солдаты обеспечивали охрану и функционирование южной части ленд-лиза в СССР через Иран. Вклад индийских военных был отмечен в 1944 году в СССР, когда несколько индийских военнослужащих были награждены орденом Красной Звезды.



В декабре 1941 года в войну вступила Япония, для Британской индийской армии возник новый фронт. Захват японцами Сингапура стал катастрофой для оборонявших его англо-индийских частей. Среди 95 тыс. взятых в плен при капитуляции Сингапура 59 тыс. были индийцами.



Несмотря на преимущество японцев в первые годы войны в регионе, отдельные индийские части из британских гарнизонов проявили в боях героизм.



В мае 1942 года японцы после упорных боев с англо-индийскими частями полностью заняли Бирму и вышли к границам с Индией. В 1942–1944 годах в горах и джунглях на индо-бирманской границе шли упорные бои индийских и японских дивизий, где обе стороны несли большие потери не только от снарядов и пуль, но и от тропической малярии и лихорадки.



В феврале 1944 года японцы попробовали вторгнуться в Индию, предполагая поднять там антибританское восстание. В условиях начавшегося наступления японцев судьба британской Индии зависела только от стойкости индийских дивизий. Индийцы в итоге выстояли и победили.



На 19-ю индийскую дивизию, прозванную из-за своей эмблемы "Кинжальная", британское командование возложило задачу очистить от японских войск стратегическую Бирманскую дорогу и вновь открыть наземные коммуникации Индии с Китаем. 15 декабря 1944 года индийские солдаты пробились на соединение с китайскими частями.



Из миллиона союзных войск, участвовавших в освобождении Бирмы, 700 тыс. составляли индийцы.



Индийские части воевали с японцами до капитуляции в сентябре 1945 года.



Одновременно индийские солдаты воевали и на Западе: в 1943 году индийские части участвовали в высадке на Сицилии, а затем в кровопролитных боях под Монте-Кассино на самом трудном направлении в горах, чтобы пробиться к Риму.



В августе 1944 года именно индийцы при помощи итальянских партизан овладели Флоренцией. На севере страны именно индийские части первыми вышли на границу с Югославией.



Участие Индии в борьбе с фашизмом – исторический факт, который не подвергается сомнению. За это Индия заплатила кровью своих сынов, пролитой на заморских театрах военных действий, связанными с войной бедствиями и лишениями, которые испытывало в эти годы население страны.



Безусловно, вклад Индии в Победу так же, как и вклад Китая, не должен быть забыт. Наоборот, то, что эти страны вместе сражались против японской агрессии, должно стимулировать их стремление к совместным усилиям по обеспечению безопасности и стабильности в Азии. Россия, Китай и Индия могут совместными усилиями добиться лидерства и изменить мировой порядок, а также оказать противодействие американской гегемонии.



Ряд двусторонних соглашений, которые Москва, Пекин и Нью-Дели подписали еще в декабре 2014 года, был значительным шагом к трансформации однополярного мира в многополярный. Не случайно это вызывает раздражение в Вашингтоне, где разработали новую индо-тихоокеанскую стратегию, в рамках которой Индия рассматривается как единственная сила, способная нейтрализовать влияние Китая в регионе. Конечно, у Индии есть свои стратегические интересы, но вряд ли ей нужно обслуживать стратегические интересы Вашингтона.



Об авторе: Виктор Александрович Гаврилов – военный историк, полковник в отставке, кандидат психологических наук.

25.06.2020 Источник - НВО

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