Как пандемия и самоизоляция повлияли на Каз-общество, - Г.Илеуова

05:51 26.06.2020 Как пандемия и самоизоляция повлияли на Каз-общество

Г.Илеуова: На момент пандемии ситуация в здравоохранении Казахстана может быть описана словами "бесконечная реформа": введение обязательного медицинского страхования, нужна ли и в каком объеме частная медицина, курс на семейных врачей и оптимизация при подготовке медицинских кадров (закрытие педиатрических специальностей), закрытие инфекционных больниц и т.п.

26.06.2020



Гульмира Илеуова, президент Общественного фонда "Центра Социальных и политических исследований "Стратегия". Выступление на экспертной онлайн-конференции "Россия и Центральная Азия: усилия после пандемии" (25 июня, 2020 г.)



1. Очень сложно давать оценки влияния пандемии и принятых карантинных мер на общество и страну, находясь в моменте, можно сказать в разгаре стихии, не представляя границ ее окончания.

2. Начну свое выступление с конца. С памятки-инструкции по поведению в условиях пандемии, которую стали распространять в Казахстане сравнительно недавно. В ней в доступной форме изложены алгоритм действий для вероятно инфицированных, те препараты и средства, которые могут помочь во время болезни. Если бы подобная Памятка была разработана и распространена в мае, я думаю, сегодня очередей и паники среди населения было бы гораздо меньше. Говорю об этом, в связи с тем, что у нас, в данном случае имею в виду РК и РФ, информационное поле во многом пересекающееся. И поскольку информационная составляющая в период распространения вируса стала важнейшей частью пандемии, то, думаю, назрела острая потребность в проведении единообразной информационной политики по повышению экспертных знаний и навыков у населения наших стран, с целью снижения паники и некомпетентных действий населения, усугубляющих и без того сложную работу медучреждений.

3. К слову об инфопандемии. Информационная волна, сопровождавшая распространение КВИ, была настолько мощной, что от нее не было никакой возможности защититься. Причем информация подавалась таким образом, что исход новой болезни только один – смерть человека, без вариантов. Следует обратить внимание, что источником шокирующей информации для Казахстана был совсем не Китай. И что не характерно, не Россия. А благополучная, передовая во всех смыслах Европа: уж если в Италии такое творится, то, что может быть у нас, бедных! И понеслась.

4. На момент пандемии ситуация в здравоохранении Казахстана может быть описана словами "бесконечная реформа": введение обязательного медицинского страхования, нужна ли и в каком объеме частная медицина, курс на семейных врачей и оптимизация при подготовке медицинских кадров (закрытие педиатрических специальностей), закрытие инфекционных больниц и т.п. Однако, по-моему, самым важным аспектом, в этой связи является отсутствие обсуждения и понимания по поводу того, в какую сторону мы движемся, какую модель реализуем. А отсутствие нормальной медицинской профессиональной среды привело к неспособности сейчас к выработке отечественными специалистами экспертной точки зрения по поводу развития эпидситуации. В итоге, медицинские чиновники просто сидели и ждали, какой алгоритм пропишет ВОЗ и международные эксперты. Конечно, нельзя сказать, что так вели себя только казахстанские власти: почти все страны мира оказались в подобной ситуации. Но ведь выходить из этого медико-политического кризиса придется каждой стране самостоятельно. Уже сейчас видно, что казахстанская система здравоохранения, особенно в ее кадровом отношении, если и выдерживает, то с огромными трудностями. В отставку ушли или были уволены главные врачи инфекционных больниц, главные санитарные врачи регионов, начальники областных и районных управлений здравоохранения, не говоря о том, сколько врачей и медицинских работников ушли или точно решили уйти из профессии. Хорошо, если у нас не растерян потенциал для качественной их замены.

Так что по итогам пандемии, оценка состояния системы здравоохранения, направления реформирования, работа по подготовке медицинских кадров – это можно рассматривать как перспективное направление для совместных действий для наших стран.

5. Жесткие карантинные меры привели к тому, что на первоначальном этапе (март-май) не было массового заражения казахстанцев. А финансовая и иная гуманитарная помощь, которую оказали государство и другие субъекты гражданам, пострадавшим в период карантинных мер, по итогам опросов, высоко оценивается населением нашей страны. Вместе с тем, складывается впечатление, что возможности государства для помощи населению уже на исходе. При этом вопрос вызывает результативность и эффективность всех потраченных средств, насколько их расходование было адекватным в региональном разрезе, какова была коррупционная рента? Так что впереди нас ждет много разбирательств. И не только в связи с коррупцией. В данное время фиксируется снижение доверия населения к действиям властей. И пока что мы наблюдаем, что государственные органы заняли удобную позицию, обвиняя население в нарушении карантинных мер как основной причины распространения заболевания. Но как тогда объяснить выросший уровень заражений среди казахстанских чиновников и особенно чиновников высокого уровня – получается, тоже руки не мыли?

Заставив население без вариантов уповать исключительно на роль государства в борьбе с вирусом, а сейчас отказывая заболевшим в медпомощи, тестировании в связи с переполненностью медучреждений и пунктов диагностики, и таким образом демонстрируя неэффективность и слабую прогностическую функцию, государство рискует повысить градус социального недовольства с далеко идущими негативными последствиями. Я даже не беру здесь общее ухудшение социально-экономической обстановки в стране. А обращаю внимание на то, что при проведении социсследований на вопрос, что может спровоцировать вас на протестные действия, одной из главных причин называлась медицинская – халатность и безответственные действия врачей и медработников. Так что, в целом, нужно быть всем настороже.

6. Как показывают события июня, негативная информационная волна и та стратегия, которую выбрали медицинские власти, все это привело к тому, что оказались парализованными навыки и инстинкты населения с точки зрения защиты своего здоровья, поддержания качества жизни и самочувствия. Безусловно, самолечение вредно, но даже люди с хроническим заболеваниями, с уже выработанными алгоритмами лечения, перестали понимать: как себя вести в условиях распространения вируса, если в итоге этой новой болезни, неправильного ее лечения – смерть. Я думаю, теперь должно пройти определенное время на осмысление населением своих взглядов и практик, на восстановление саморегулирующихся основ общественного здоровья. И этому должна способствовать по новому запущенная разъяснительная работа государства по поводу распространения вируса и стратегий по снижению его негативного воздействия на людей.

7. Больше всего вызывают озабоченность отложенные эффекты пандемии и борьбы с ней, связанные с состоянием здоровья населения. Профилактических осмотров детей до года в 2020 году толком не проводилось, многие хронические больные не получили вовремя лечения, скончались в связи с этим, диагностика не работала… А в условиях неблагоприятной экологической среды и колоссального эмоционального и психологического стресса, подорванного карантином иммунитета многие вопросы здоровья стали еще более выпуклыми. Так что очевидно необходимо вырабатывать аналитический и прогностический взгляд на тему здравоохранения как важнейшей части национальной безопасности. И этому могут способствовать подобные экспертные обсуждения на междисциплинарной основе. Источник - nomad.su

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