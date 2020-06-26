Выживут не все... Что происходит в системе Каз-здравоохранения? - Д.Ашимбаев

05:53 26.06.2020

Д.Ашимбаев: Последнее время этот вопрос звучит практически ежедневно. Запутанные решения властей, непонятная статистика, рост заболеваемости, нехватка мест в больницах и медпрепаратов - все это говорит о серьезных проблемах. Давайте попробуем разобраться



Данияр Ашимбаев, facebook.com/adaniyar, 24 июня



Последнее время этот вопрос звучит практически ежедневно. Запутанные решения властей, непонятная статистика, рост заболеваемости, нехватка мест в больницах и медпрепаратов - все это говорит о серьезных проблемах. Давайте попробуем разобраться.

Начнем с системы. Минздрав в целом и санитарная служба в частности - одни из самых зареформированных ведомств в стране. Для сравнения: с 1920 года по 1997-й Наркомат (Министерство) здравоохранения работало без особых реорганизаций или слияний. С 1997 по 2020-й год Минздрав подвергался реорганизации 6 раз: его сливали то с образованием, то с культурой, то со спортом, то с социальной защитой, то вновь выделяли в самостоятельное ведомство. СЭС выводилась из Минздрава то в ведение акиматов, то в ведение Агентства по защите прав потребителей. Ненужно говорить о том, что все эти реорганизации вели к потере преемственности, размыванию кадров и дезориентировали систему здравоохранения.

Теперь по поводу проводимой государственной политики в здравоохранении. Главным направлением таковой является развитие рыночных отношений в отрасли и перевод здравоохранения на самоокупаемость. Внедрение медицинского страхования перекладывает основную долю расходов с бюджета на работников и работодателей, а приватизация медицинских учреждений (поликлиник, больниц, НИИ) - снимает с "плеч" государства расходы по развитию и поддержанию медицинской инфраструктуры и подготовке кадров. Одновременно снимается и вопрос ответственности за качество медицинского обслуживания, который будет относится к ведению собственников медучреждений. Минздрав с этой целью упорно лоббирует и вопрос декриминализации ответственности за врачебные ошибки. Недавно это предложение было поддержано главой государство. Отстаиваемый Минздравом проект по сносу 40 "старых" больниц и строительству 16 "новых и современных" должен, судя по всему, стать не только кормушкой для потенциальных операторов проекта, но и нанести решающий удар по остаткам советской системы государственного здравоохранения.

Подчеркну: не вижу ничего плохого в частной медицине, но она играет точечную роль, а государственная система здравоохранения должна обеспечивать всех граждан страны. Однако, мы видим, что в последние годы взят курс на тотальную коммерциализацию медицинского обслуживания населения. Если бы в стране наблюдался устойчивый экономический рост, создавались рабочие места, росли доходы населения, то о подобной практике еще можно было говорить, но на сегодня таких предпосылок нет. Подобно другим отраслям в здравоохранении развился бюджетоемкий квазигоссектор - АО "Национальный медицинский холдинг", ТОО "СК-Фармация", АО "КазМедТех" (уже вроде приватизированный). Их создание, как обещали, должно было повысить качество медуслуг, но об этом, похоже, забыли.

Таким образом, государственная политика в области охраны здоровья реализуется с одной целью: минимизации финансовых затрат государства на строительство, ремонт медицинских учреждений, закупки медоборудования, подготовку кадров, а также, собственно, на лечение граждан.

По поводу карантина и короновируса. Решение о введении карантина было, пожалуй, правильным, поскольку информационная картина вокруг вируса казалась крайне пессимистичной. Вместе с тем, тот факт, что было "запрещено" болеть всем, кроме короновируса, привел к обострению всех остальных болезней. Запрет на прогулки на свежем воздухе и изоляция большинства граждан в своих квартирах ослабили иммунитет. Всплеск заболеваемости (и не только коронорвирусом) в последние дни - прямое следствие этого.

Все это было понятно еще в самом начале карантинных мер, но вместо разумных мер власти продемонстрировали только административный зуд и откровенно коррупционные шаги по "борьбе" с эпидемией.

В принципе, ничего другого ждать и не следовало: отраслью руководят специалисты по госзакупкам и корпоративному управлению, а не опытные медицинские работники, врачи или ученые.