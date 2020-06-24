Порошенко и Байден, или Подобострастие ушлого приказчика, - А.Каневский

05:58 26.06.2020

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 24.06.2020



В украинских политических верхах сильных не осталось



Украинский нардеп Андрей Деркач обнародовал вторую часть "пленок Байдена" – записей телефонных разговоров бывшего вице-президента США с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.



То, что на Украине существует марионеточный режим, было очевидно и до этих публикаций. Новые записи интересны тем, что они показывают, как глубоко внедрено внешнее управление в тело Украины. Полагаю, руководитель советской союзной республики имел куда большую свободу действий, чем президент самостийной Украины.



Байден говорил, что общается с Порошенко чаще, чем с собственной супругой.



Например, американский вице-президент передает украинскому президенту озабоченность Яценюка возможными неприятностями после отставки, но Порошенко тут же заверяет: "Я могу предоставить любую из своих личных гарантий... что у нас нет ничего на него и мы защитим его… К сожалению, Национальное антикоррупционное бюро..." Смысл последней фразы в том, что НАБУ создавалось, как орган, практически напрямую подчиненный американцам, и украинский президент дает понять, что не все в его силах, и Байден тут же его успокаивает: "Конечно..."



О плотности контактов украинских политиков с Байденом говорит и другой эпизод, в котором Порошенко просит повлиять на Яценюка, чтобы его фракция проголосовала в Раде нужным образом. А еще благодарит Байдена за разговор с новым премьером Гройсманом (тот, видимо, чего-то недопонимал).



Порошенко отчитывается перед Байденом по всем мало-мальски важным вопросам, докладывает о выполнении указаний и пожеланий Вашингтона. Иногда у Порошенко возникают личные просьбы, например о "нейтрализации" беглого нардепа Онищенко.



Порошенко подчеркнуто подобострастен. Это подобострастие ушлого приказчика, который не забывает и себя, пытаясь вести игры с хозяином. Например, Виктор Шокин, устранения которого требовал Байден, отнюдь не был бескомпромиссным борцом с коррупцией. Шокин – давняя креатура Порошенко, он был отлично знаком с правилами игры и "дело Бурисмы" завел по указанию Порошенко, решившего заполучить в свои руки рычаги в отношениях со старшим американским партнером. Однако Шокина быстро ставят на место. Тогда Порошенко снова протаскивает в генпрокуроры своего человека, Юрия Луценко, но во избежание гнева из-за океана дает гарантии, что этот прокурор будет вести себя правильно и даже просит прислать прокурора-американца украинского происхождения. Так сказать, смотрящего от Америки.



Тема смотрящих получает особое развитие в фрагментах, касающихся "Нафтогаза" Украины. Несколько раз всплывает имя Амоса Хохштайна, члена наблюдательного совета "Нафтогаза". Байден говорит: "В этом контексте, я получаю информацию от Амоса, который занимается вопросами энергетики... У меня нет больше деталей, кроме тех, о которых мне рассказывает Амос Хохштайн, что вы делаете в энергетической сфере". То есть Хохштайн напрямую докладывает вице-президенту США о положении дел в украинской государственной корпорации.



Вице-президент Байден – президенту Порошенко: "Моя команда тесно сотрудничает с руководством "Нафтогаза", которое считается командой преданных реформаторов и талантливых менеджеров. Надеемся, что нынешнее руководство останется на занимаемых должностях… Знаю, что премьер-министр [Гройсман] не очень рад по этому поводу. Думаю, беря во внимание мнение моей команды… держите это в поле зрения, хорошо?"



Порошенко в ответ на это: "Я обещаю. У меня нет информации, что касается намерений премьер-министра..."



Байден: "Не говорю, что у него есть такое намерение. Просто говорю об этом, поскольку услышал, когда готовился к сегодняшнему телефонному разговору. Поэтому только напомнил".



Порошенко: "Позову Коболева, главу "Нафтогаза", и обговорю это с ним. Спрошу, о чем речь. Проведу расследование…" В общем, не извольте беспокоиться, господин Байден.



Интерес к "Нафтогазу" заставляют Байдена постоянно напоминать Порошенко о необходимости повышения цен на коммунальные услуги. Порошенко рапортует, что цены подняты даже не на 70, как требовал МВФ, а на все 100%.



После демонстрации пленки нардеп Деркач заявил, что Байден контролировал "Нафтогаз" для заработка на псевдореверсе российского газа, когда этот газ покупали у словаков с наценкой в 50 долларов за тысячу кубов. В год схема давала дохода около 500 млн долларов. Показательно, что этот разговор состоялся 19 декабря 2016 года, всего за месяц до истечения полномочий Байдена как вице-президента США, когда политики обычно сворачивают дела. Однако Байден настойчив – схему нужно сохранить и на период после его ухода из администрации.



Андрей Деркач, помимо презентации новых разговоров Порошенко и Байдена, представил также схему-таблицу того, как действуют на Украине международные структуры, контролируемые Демократической партией США и близкими к ней бизнесменами и чиновниками. Разветвленная сеть связей с американцами охватывает украинских политиков, активистов, правоохранителей. По словам Деркача, в таблице отражен масштаб коррупции, покрываемой Демократической партией США за последние 10 лет.



Правда, главный акцент Деркач сделал не на грабеже жителей Украины в интересах заокеанских политиков, а на сотнях миллионов долларов оттуда, которые "тратятся впустую или на прокормку бывших дипломатов Украины и США, профессиональных активистов-грантоедов".



Андрей Деркач работает в интересах команды Трампа, активно сотрудничает с ведущим украинское досье Рудольфом Джулиани. Отсюда и расставляемые Деркачом акценты, однако сам вывод им этой схемы из тени очень важен.



В настоящее время схема работает не только в интересах Демпартии, но шире – в интересах американского глубинного государства. Украинские верхи не видят иного способа существования, чем приниженное пребывание в роли сателлита Запада. В опубликованной несколько месяцев назад записи телефонного разговора Зеленского с Трампом наблюдается еще более приниженный тон украинского президента, чем тот, каким Порошенко разговаривал с Байденом.



И если Трамп одержит победу над глубинным государством, американская хватка, которой схвачена Украина, ослаблена не будет. Уважают только сильных и тех, кто уважает себя сам. Таких в украинских политических верхах не осталось.