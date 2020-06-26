Больные люди... Еще у двух депутатов Кырпарламента (Торобаева и Нурдинова) выявлен вирус

06:20 26.06.2020

25 июня 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус



Еще у двух депутатов Жогорку Кенеша обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба парламента.



Кто именно из народных избранников инфицирован и в каких фракциях, не уточняется. Ранее аппарат парламента заявлял, что не будет разглашать личные данные зараженных, потому что они конфиденциальны.



Напомним, что коронавирус обнаружили у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу. Известно, что COVID-19 заразились также член фракции "Кыргызстан" Бейшеналы Нурдинов и лидер "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев. Коронавирус выявили и у трех работников аппарата ЖК. Сдача ПЦР-тестов продолжается.