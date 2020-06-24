Торговля, права человека... Евроcоюз ужесточает тон против Пекина, - Le Figaro

06:33 26.06.2020

24 июня 2020 г.

Анна Рован | Le Figaro



"(...) В понедельник на 22-м саммите между Евросоюзом и Китаем не ожидалось никакого прорыва. И после видеоконференции, в которой приняли участие премьер-министр Ли Кэцян и президент Си Цзиньпин, а также новые лидеры Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, не было ни совместной пресс-конференции, ни совместного пресс-релиза. Тем не менее, эта встреча должна была продемонстрировать изменение интонации европейцев в сторону Пекина. (...) Ужесточается тон по отношению к китайской власти, которую Брюссель уже целый год предпочитает называть "партнером по переговорам, экономическим конкурентом и системным соперником", - пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Анна Рован.



"На конференции, последовавшей за этой встречей, главы Еврокомиссии и Европейского Совета проявили твердость. Не по одной теме, а почти по всем обсуждаемым досье. Торгово-экономические отношения, в частности обязательства, взятые в марте 2019 года во время предыдущего саммита? "Необходимо их реализовать", - предупредил Шарль Мишель. Права человека? "По мнению ЕС, они не могут быть предметом сделки", - сказала Урсула фон дер Ляйен. Новый закон о безопасности, введенный в Гонконге? Два лидера выразили свою "серьезную обеспокоенность" и высказались о "негативных последствиях" для процветания этой территории и расположенных там европейских компаний. Что касается кибератак и других дезинформационных кампаний, то месседж был однозначным. "Мы наблюдали кибератаки в прошлом, и мы знаем, откуда они произошли. То же самое касается дезинформации", - предупредила фон дер Ляйен, говоря о "фактах".



"(...) Коронакризис позволил европейцам стать менее наивными и более сплоченными перед лицом Пекина, который старается их разделить, особенно посредством своих новых шелковых путей, своих саммитов "17 + 1", а в последнее время и посредством масок. "Сегодня наблюдается сближение позиций между государствами-членами по поводу общей и единой политики в отношении Китая", - заявил в эти выходные постоянный представитель Германии в ЕС и бывший посол в Китае Майкл Клаусс в китайской газете South China Morning Post. Европейцы хотят сдвинуть с мертвой точки отношения с Пекином, при этом они воздерживаются от присоединения к жесткой линии Вашингтона. Иначе они стали бы заложниками ухудшившихся отношений между двумя сверхдержавами, - отмечает журналистка. "Коммунистическая партия Китая хочет заставить вас сделать выбор", - предупредил глава американской дипломатии Майк Помпео в эти выходные. Его коллега, глава дипломатии ЕС Джозеп Боррелл, выступает за "третий путь". А Эммануэль Макрон призывает к "амбициозному и сбалансированному партнерству".



"(...) В документах, которые ЕС обсуждает с Китаем, такие понятия, как взаимность и справедливые правила игры, которые, судя по всему, трудно перевести на китайский язык, для нас являются ключевыми для того, чтобы делать выводы", - признается один европейский дипломат. Если не будет прогресса, то "мы будем склонны разыгрывать другую карту - защиты наших интересов", - предупреждает другой европейский чиновник.



Источник: Le Figaro