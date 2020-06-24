 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.06.2020
08:00  Даешь госплан! Что еще может спасти КазЭкономику, - П.Своик
07:10  Как Иран чуть не стал частью СССР, - Тимур Шерзад
07:04  Китайская дорога в Средней Азии угрожает интересам России, - Евг.Погребняк
06:54  Израиль хочет аннексировать палестинские территории, не поссорившись с арабскими соседями, - М.Беленькая
06:49  На Хашима Тачи наточили обвинения. Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США
06:40  Украина: ЗЕленая команда пошла во все тяжкие, - Андрей Ганжа
06:34  "Я предсказывал это еще в 2008 году" - вангующий казпрез Токаев о переменах в мире

06:33  Торговля, права человека... Евроcоюз ужесточает тон против Пекина, - Le Figaro
06:20  Больные люди... Еще у двух депутатов Кырпарламента (Торобаева и Нурдинова) выявлен вирус
06:08  Инопланетяне могут использовать черные дыры для добычи энергии... Ядрена кочерыжка, - Der Spiegel
05:58  Порошенко и Байден, или Подобострастие ушлого приказчика, - А.Каневский
05:53  Выживут не все... Что происходит в системе Каз-здравоохранения? - Д.Ашимбаев
05:51  Как пандемия и самоизоляция повлияли на Каз-общество, - Г.Илеуова
05:48  Китай и Индия во Второй мировой войне, - В.Гаврилов
05:46  Биологическое оружие на границе России, - "НВО"
00:58  Бишкек готовится перенести выборы в парламент из-за эпидемии. Россию призывают вмешаться в этот балаган, - В.Панфилова
00:51  Зачем в Казахстане угробили собственные сорта картофеля?
00:48  Будущее по-арабски: как Саудовская Аравия слезает с нефтяной иглы, - А.Урманов
00:45  Российская нефть ненадолго стала самой дорогой в мире, - А.Комраков
00:42  Как законодательство США превращает чернокожих в низшую касту, - Мишель Александер
00:16  Немецкие неонацисты формируют параллельное общество, - Дм.Седов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Торговля, права человека... Евроcоюз ужесточает тон против Пекина, - Le Figaro
06:33 26.06.2020

24 июня 2020 г.
Анна Рован | Le Figaro

"(...) В понедельник на 22-м саммите между Евросоюзом и Китаем не ожидалось никакого прорыва. И после видеоконференции, в которой приняли участие премьер-министр Ли Кэцян и президент Си Цзиньпин, а также новые лидеры Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, не было ни совместной пресс-конференции, ни совместного пресс-релиза. Тем не менее, эта встреча должна была продемонстрировать изменение интонации европейцев в сторону Пекина. (...) Ужесточается тон по отношению к китайской власти, которую Брюссель уже целый год предпочитает называть "партнером по переговорам, экономическим конкурентом и системным соперником", - пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Анна Рован.

"На конференции, последовавшей за этой встречей, главы Еврокомиссии и Европейского Совета проявили твердость. Не по одной теме, а почти по всем обсуждаемым досье. Торгово-экономические отношения, в частности обязательства, взятые в марте 2019 года во время предыдущего саммита? "Необходимо их реализовать", - предупредил Шарль Мишель. Права человека? "По мнению ЕС, они не могут быть предметом сделки", - сказала Урсула фон дер Ляйен. Новый закон о безопасности, введенный в Гонконге? Два лидера выразили свою "серьезную обеспокоенность" и высказались о "негативных последствиях" для процветания этой территории и расположенных там европейских компаний. Что касается кибератак и других дезинформационных кампаний, то месседж был однозначным. "Мы наблюдали кибератаки в прошлом, и мы знаем, откуда они произошли. То же самое касается дезинформации", - предупредила фон дер Ляйен, говоря о "фактах".

"(...) Коронакризис позволил европейцам стать менее наивными и более сплоченными перед лицом Пекина, который старается их разделить, особенно посредством своих новых шелковых путей, своих саммитов "17 + 1", а в последнее время и посредством масок. "Сегодня наблюдается сближение позиций между государствами-членами по поводу общей и единой политики в отношении Китая", - заявил в эти выходные постоянный представитель Германии в ЕС и бывший посол в Китае Майкл Клаусс в китайской газете South China Morning Post. Европейцы хотят сдвинуть с мертвой точки отношения с Пекином, при этом они воздерживаются от присоединения к жесткой линии Вашингтона. Иначе они стали бы заложниками ухудшившихся отношений между двумя сверхдержавами, - отмечает журналистка. "Коммунистическая партия Китая хочет заставить вас сделать выбор", - предупредил глава американской дипломатии Майк Помпео в эти выходные. Его коллега, глава дипломатии ЕС Джозеп Боррелл, выступает за "третий путь". А Эммануэль Макрон призывает к "амбициозному и сбалансированному партнерству".

"(...) В документах, которые ЕС обсуждает с Китаем, такие понятия, как взаимность и справедливые правила игры, которые, судя по всему, трудно перевести на китайский язык, для нас являются ключевыми для того, чтобы делать выводы", - признается один европейский дипломат. Если не будет прогресса, то "мы будем склонны разыгрывать другую карту - защиты наших интересов", - предупреждает другой европейский чиновник.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593142380
Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев: Судьба казахского народа находится на весах истории
- Кадровые перестановки
- Маулен Ашимбаев подвел итоги работы Сената за прошедшую сессию
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации
- Что происходит в системе здравоохранения?
- Как пандемия и самоизоляция повлияли на общество
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2020 года №382
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2020 года №383
- Парадоксы евразийской интеграции
- Даешь госплан!
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  