На Хашима Тачи наточили обвинения. Гаагская спецпрокуратура отменила визит президента Косово в США

06:49 26.06.2020

Инициатива США по организации в конце недели встречи лидеров Сербии и Косово с целью нормализации отношений между ними провалилась. После того как спецпрокуратура Гаагского суда по преступлениям в Косово предъявила косовскому президенту Хашиму Тачи обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, он отменил поездку в Вашингтон. Не поедет туда и премьер-министр Авдулах Хоти. На первый план в косовском урегулировании снова выходит Евросоюз, соперничающий с США за лидерство в этом процессе. С подробностями - корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.



Президент Косово Хашим Тачи отменил визит в США поздно вечером в среду, когда уже фактически находился на пути в Вашингтон, где 27 июня должен был участвовать во встрече с руководством Сербии по нормализации двусторонних отношений. Причиной стало обнародованное спецпрокуратурой Гаагского суда по преступлениям в Косово обвинение Хашима Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях в ходе сербско-албанского вооруженного конфликта 1998–1999 годов.



Первым о решении президента Косово сообщил в своем Twitter спецпредставитель президента США по косовскому урегулированию Ричард Гренелл, который и инициировал встречу в Вашингтоне. Он тем не менее заверил, что переговоры все же состоятся, в них примут участие президент Сербии Александр Вучич и косовский премьер Авдулах Хоти.



Однако и этим надеждам не суждено было сбыться. В четверг премьер Косово объявил в своем Twitter, что в Вашингтон не полетит, и связал свое решение с выдвинутыми в адрес Хашима Тачи обвинениями. Таким образом, инициированные США переговоры 27 июня фактически провалились. И произошло это из-за обвинения гаагской спецпрокуратуры, которое было обнародовано прямо накануне вашингтонской встречи.



Обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях выдвинуты не только в отношении Хашима Тачи, но и в отношении бывшего спикера косовского парламента, а ныне лидера пропрезидентской Демпартии Кадри Весели, а также "иных лиц", имена которых спецпрокуратура не приводит. Все они обвиняются в убийствах, похищениях людей и пытках, на них возлагается ответственность за сотню убийств - сербов, албанцев, цыган, политических оппонентов. Преступления, по утверждению спецпрокуратуры, были совершены в ходе вооруженного конфликта в Косово в 1998–1999 годах, когда Хашим Тачи и Кадри Весели были командирами Армии освобождения Косово (АОК).



Спецпрокуратура и суд в Гааге по Косово были созданы в 2015 году для расследования преступлений, совершенных боевиками АОК, о которых говорится в представленном Советом Европы в 2011 году докладе швейцарского сенатора Дика Марти. Структура гаагской спецпрокуратуры и суда почти полностью копирует аналогичные ведомства Косово, но задействованы в них исключительно иностранцы, чтобы обеспечить независимость расследований. За последний год на допрос в Гаагу уже были вызваны несколько бывших командиров АОК, в том числе Кадри Весели и экс-премьер Косово Рамуш Харадинай. В феврале этого года выдвинуто и первое обвинение.



По правилам гаагского спецтрибунала обвинение не разглашается, пока его не подтвердит судья, на что ему отводится до полугода. Но на этот раз спецпрокурор нарушил это правило, обнародовав обвинение Хашиму Тачи и Кадри Весели до решения судьи.

В спецпрокуратуре объяснили это "неоднократными попытками Тачи и Весели подорвать работу спецсуда и проводимой ими тайной кампанией по отмене закона о создании суда по преступлениям в Косово".



Сами обвиняемые называют мотивы спецпрокурора политическими. "Учитывая время и обстоятельства - всего за несколько дней до встречи в Белом доме,- вызывает сомнения, что это было случайностью",- заявил Кадри Весели.



И многие европейские эксперты связывают решение гаагской спецпрокуратуры с визитом Хашима Тачи в Вашингтон. "Обнародование информации об обвинении до подтверждения суда наводит на мысль, что этот шаг связан с субботними переговорами в Вашингтоне и опасением спецпрокурора, что президент Тачи намерен добиться для себя амнистии",- говорит Бодо Вебер из немецкого Совета по политике демократизации.



Так или иначе, но после фактического провала вашингтонской встречи на первый план в косовском урегулировании снова выходит Евросоюз.

В окружении премьера Косово Авдулаха Хоти подтвердили, что, несмотря на отмену его визита в США, все запланированные на четверг и пятницу встречи с руководством ЕС в Брюсселе остаются в плане. В те же дни в Брюсселе находится и президент Сербии Александр Вучич, у которого также намечены переговоры с руководителями Евросоюза.



После обнародования обвинения в адрес Хашима Тачи представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не комментирует действия Гаагского суда, но всячески поддерживает его работу.



Геннадий Сысоев

№111 от 26.06.2020