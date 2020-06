Израиль хочет аннексировать палестинские территории, не поссорившись с арабскими соседями, - М.Беленькая

06:54 26.06.2020 "Моссад" ищет выход из берегов



Израиль предпринимает попытку смягчить сопротивление арабских стран своему плану аннексии части Западного берега реки Иордан, реализацию которого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обещал начать 1 июля. Контакты курирует израильская внешняя разведка "Моссад". Однако пока арабские страны непреклонны. США воздерживаются от критики Израиля, но в Вашингтоне опасаются, что аннексия может похоронить мечту президента Дональда Трампа положить конец палестино-израильскому конфликту.



Директор "Моссада" Йоси Коэн ведет переговоры с руководством арабских стран, в том числе Иордании и Египта, относительно плана Израиля по аннексии части Западного берега реки Иордан. Об этом сообщают израильские СМИ. Они не исключают, что господин Коэн не ограничится удаленными контактами и осуществит в ближайшее время несколько личных встреч.



Газета The Jerusalem Post напоминает, что именно господин Коэн сыграл заметную роль в выстраивании связей между Израилем и арабскими странами Персидского залива. У Израиля нет с ними дипломатических отношений, однако его контакты с Оманом, ОАЭ и Саудовской Аравией давно перестали быть секретом. Бывших врагов сблизило противостояние Ирану. Арабские страны пользовались опытом Израиля в области кибербезопасности и борьбы с терроризмом. По информации The Jerusalem Post, директор "Моссада" смог даже убедить некоторые из стран Залива закупить израильские лекарства для борьбы с коронавирусом.



Но как бы стремительно ни развивались отношения Израиля с арабским миром, ни одна из ближневосточных стран не готова поддержать аннексию Западного берега. Иордания, чья граница с Израилем считается самой надежной, уже пригрозила израильтянам разрывом дипломатических отношений.

На прошлой неделе посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба пошел на беспрецедентный шаг, опубликовав статью в израильской газете Yedioth Ahronoth, в которой подчеркнул, что аннексия может остановить процесс нормализации отношений еврейского государства с арабскими странами. "Весь прогресс, который мы достигли, улучшающееся отношение общества к Израилю, спад враждебности - все это может быть в одночасье разрушено решением об аннексии. Все наши достижения могут быть перечеркнуты одним лишь шагом",- отметил он.



По мнению посла, аннексия спровоцирует насилие и рост экстремизма по всему региону, в том числе отразится на стабильности в Иордании, а также повредит усилиям ОАЭ, направленным на культурное сближение между израильтянами и арабами, евреями и мусульманами. "ОАЭ и большинство арабских стран хотели бы видеть в Израиле потенциального партнера, а не врага. Мы сталкиваемся со слишком большим количеством общих вызовов и угроз и видим большой потенциал для сотрудничества. Решение Израиля об аннексии станет ясным сигналом, как он воспринимает арабские страны",- заключил посол. Одновременно с этим Саудовская Аравия инициировала проведение экстренной встречи глав МИДов стран-членов Организации исламского сотрудничества, потребовав от них занять единую позицию, чтобы помешать планам Израиля.



О чем идет речь в "сделке века"

О намерении аннексировать палестинскую территорию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заговорил еще год назад в ходе предвыборной кампании в Кнессет. В частности, речь шла об установлении суверенитета Израиля над Иорданской долиной. После публикации в январе плана президента США Дональда Трампа по разрешению арабо-израильского конфликта "Мир ради процветания", более известного как "сделка века", границы территории, которую хочет аннексировать Израиль, несколько видоизменились. Речь идет примерно о 20–30% Западного берега реки Иордан. Планируется, что все еврейские поселения, построенные на оккупированной территории, войдут в план аннексии. Совместная американо-израильская комиссия начала работу по разметке карты.



Однако пока из Вашингтона нет ясного сигнала, готова ли администрация Трампа поддержать одностороннюю аннексию.

Как неоднократно заявлял госсекретарь США Майк Помпео, решение остается за Израилем. При этом Вашингтону важна приверженность израильского руководства "сделке века", тогда как односторонняя аннексия может окончательно разрушить надежды Дональда Трампа на реализацию своих мирных инициатив. Помирить израильтян и палестинцев - одно из немногих предвыборных обещаний в области ближневосточной политики, которое президент США не сдержал. Как отмечают израильские СМИ, в окружении президента Трампа нет общего видения: одни считают необходимым поддержать планы Израиля по аннексии, другие высказываются более осторожно, опасаясь взрыва насилия на Ближнем Востоке и негативной реакции арабских стран.



Как госсекретарь США Майк Помпео посетил Израиль в мае

По информации израильского англоязычного издания The Times of Israel, на прошлой неделе Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) - одна из крупнейших лоббистских структур США - вопреки своей традиционной политике выступать против любой критики в адрес Израиля дал понять членам Конгресса США, что это правило не распространяется на планы по аннексии. Одновременно с этим The Jerusalem Post опубликовала статью Джоэла Розенберга, видного члена общины евангельских христиан, которые составляют одну из самых серьезных групп поддержки среди сторонников Республиканской партии США. По его словам, одобрение Дональдом Трампом израильского плана аннексии не принесет президенту дополнительных голосов членов общины на предстоящих выборах. Напротив, Дональд Трамп может их потерять, если аннексия приведет к новому взрыву на Ближнем Востоке. Господин Розенберг отметил, что евангельские христиане не хотели бы расширения израильских территорий за счет ущемления прав палестинцев, разрыва иордано-израильских отношений и ухудшения контактов Израиля с арабским миром в целом. Он считает, что заключение мирного договора с новой арабской страной при поддержке президента Трампа в глазах общины выглядело бы предпочтительнее, чем аннексия, которая может привести к эскалации насилия в регионе.



Единства относительно аннексии нет и в самом Израиле.

Биньямина Нетаньяху критикуют не только левые, но и правые. Так, глава совета поселений Давид Лахиани считает аннексию части Западного берега недопустимой, если взамен Израилю придется согласиться на создание независимого палестинского государства.



Как ведущие партии Израиля спустя полтора года договорились о коалиции

На необходимости поддержки со стороны международного сообщества делают акцент бывшие политические соперники, а ныне соратники Биньямина Нетаньяху по правящей коалиции - лидеры блока "Кахоль-Лаван" сменный премьер-министр (заступит на пост в ноябре 2021 года, а пока является министром обороны) Бени Ганц и глава МИДа Габи Ашкенази. Они оба одобряют идею распространения суверенитета Израиля на Западный берег, вопрос лишь в том, как это будет реализовано.



Скорее всего, последнее слово останется за руководством израильских структур безопасности, которые сейчас оценивают возможные последствия аннексии. По информации израильских СМИ, руководство страны, включая Биньямина Нетаньяху, Бени Ганца и Габи Ашкенази, обсуждает с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом разные варианты, в том числе отсрочку плана аннексии или его частичную реализацию.



Марианна Беленькая

№104 от 16.06.2020, стр. 1 Источник - Газета "Коммерсантъ"

