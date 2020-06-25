Ферганская история. "Перелом челюсти в двух местах". Чем закончилась встреча русской девушки и узбекского парня

14:54 26.06.2020 Нас узбекистанцев 33 млн. Из них, складывается впечатление (во всяком случае у меня -Б.М.) немалое количество эволюционировало в бабуинов, т.е. тех самых приматов , которые, спустившись с деревьев, ныне бродят стадами по паркам, улицам.. Иногда они проявляют агрессию в отношении к людям. По обыкновению , это кобели. Они кобелятся, ибо в головах у них дремучая смесь говна и спермы, потому бабуины нападают, дерутся и кусаются, Между прочим, они разговаривают, вернее, освоили матерную речь, ..... Вот, кстати, об этом свидетельствует следующая история, произошедшая в г Фергана



Читайте АзиаТерра 25 06 2020



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"ПЕРЕЛОМ ЧЕЛЮСТИ В ДВУХ МЕСТАХ". ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ ВСТРЕЧА РУССКОЙ ДЕВУШКИ И УЗБЕКСКОГО ПАРНЯ



Четверг, 25 Июня 2020



История 17-летней Эвелины из Ферганы, которую немногим меньше месяца назад во время прогулки с собакой в парке избил совершенно не знакомый ей агрессивный парень, получила широкую огласку благодаря ее публикации в популярной группе Фейсбука PickuperUZ .



Как писала девушка, вечером 31 мая она вместе с подругой выгуливала собаку, когда к ней начал приставать какой-то молодой человек. Узбек.



"Я была в шортиках и короткой маечке. По пути какой-то неизвестный мне парень (которому, как позже выяснилось, 22 года - ред.) начал показывать неприличные жесты и свистеть. В ответ на игнор крикнул: "Все русские шл***и". Я его послала, и мы [с подругой] пошли дальше".



Где-то через час, по словам Эвелины, к ним подошла целая толпа парней - человек 30 или 40. "Тот самый тип вновь начал свистеть мне и материться. Я игнорировала. Он подошел, потянул меня за волосы со всей силы, я дала пощечину, за что он начал меня избивать кулаками", - рассказала пострадавшая девушка.



Она также описала свое состояние после совершенного в отношении нее насилия: "Перелом челюсти в двух местах. Уже 3 недели питаюсь через трубочку/шприц, так как наложили шины. Первые дни вообще не могла сама пить, капали глюкозу. При росте 154 я вешу 38 кг из-за такого питания. Он своей вины не видит, прощения просить не пытался, лечение не оплатил. Скажу больше, он считает, что я сама виновата, что послала его. Если бы моя подруга не оттащила его, он бы меня добил. Хочу призвать общественность быть аккуратными с такими типами и обходить их стороной. Как видите, уже даже игнорировать их бесполезно".



Телесные повреждения несовершеннолетней были нанесены на глазах у целой группы приятелей нападавшего, и никто из них даже не шелохнулся, чтобы хоть как-то попытаться защитить хрупкую девушку от озверевшего подонка.



Тот самый гражданин Н.Х.



После того, как резонансный пост юной ферганской жительницы с сотнями гневных комментариев разошелся по соцсетям (некоторые писали и о том, что ЧП случилось из-за "коротких шорт" и топика девушки - то есть, "неподобающей", по их мнению, одежды), правоохранительным органам ничего не оставалось, как отреагировать на случившееся, выступив с официальным заявлением.



"В ходе изучения данной ситуации установлено, что 31 мая этого года гражданин Н.Х., находясь около Дворца культуры имени И. Каримова, расположенного по улице Юксалиш в Фергане, испугавшись подбежавшей к нему собаки несовершеннолетней К. Э., отогнал ее от себя. После этого девушка, неправильно поняв действия Н.Х., выразилась нецензурно в его адрес, и между ними началась драка. Во время потасовки несовершеннолетней были причинены телесные повреждения", - оперативно отрапортовала пресс-служба УВД Ферганской области, не особо, видимо, озабочиваясь правдоподобием написанного.



Как подчеркнули в ферганском УВД, противоправные действия нападавшего 22-летнего Н.Х. "не связаны с национальностью или одеждой девушки, что полностью доказаны материалами уголовного дела". Добавив, что "по данному факту 16 июня Следственным отделом при УКД ОВД Ферганы в отношении Н.Х. возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 Уголовного кодекса ("Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести"). В данное время ведутся следственные действия".



Общая суть заявления "этнически чистой" узбекской милиции - выгораживание преступника, увод его от "тяжелых" статей. А как же с оскорблениями в стиле "все русские…"?



Зато на случившееся живо отреагировали интернет-пользователи, "одаривая" милицию не самыми приятными замечаниями.



Вот, в частности, высказывание администратора "зубастой" ФБ-группы "Коммуналка", обращенное к руководству МВД: "Если верить словам УВД Ферганской области, то, выходит, избитая до полусмерти девушка наговаривает на своего обидчика? Что же это получается? Где искать справедливость, когда сотрудники ваших ОВД берут на себя ответственность делать из жертвы насилия клеветницу? Как мне известно, в процессуальном праве и даже этикете такие публичные заявления могут делать только адвокаты нападавшего, а не сотрудники внутренних дел. Я думаю, что всему вашему министерству должно быть стыдно за таких "недоучек", а главное, заслуживают ли они после таких слов своих мундиров?".



Общественный резонанс инцидента был настолько силен, что Следственный департамент при МВД даже вынужден был опубликовать 23 июня собственную точку зрения по данному факту, подтвердив, что в парке имени Ислама Каримова в Фергане действительно произошло нападение на несовершеннолетнюю девушку, а не драка между ней и молодым человеком, как утверждали их региональные коллеги. Из-за серьезности полученных телесных повреждений потерпевшей пришлось обратиться за медицинской помощью.



Согласно заключению судмедэкспертизы, Э.К. получила повреждения мягких тканей правой части лица и перелом со сдвигом нижней угловатой кости челюсти, что относится к телесным повреждениям средней тяжести.



В СД заверили, что уголовное дело в отношении нападавшего, взято под особый контроль. Пообещав в ходе предварительного следствия дать правовую оценку действиям остальных парней, которые молча наблюдали за избиением беззащитной девушки.



Финал этой истории получился каким-то невнятным. 24 июня на страницах той же группы PickuperUZ появился пост, в котором Эвелина, обращаясь к своим подписчикам, сообщает следующее:



"Я - та самая девушка из Ферганы, которую избил парень в парке. Я благодарна Пикаперу.Уз и другим новостным каналам за то, что не отказали и выложили мой пост, и, конечно, людям, которые поддержали меня в такой сложной ситуации. Я не ожидала такого большого количества людей, которые хотят помочь. Сейчас прошу каждого из вас понять меня, но мы [с обидчиком] подписали мирный договор. Следственные мероприятия все были проведены именно так, как нужно. Ими [виновной стороной] были принесены извинения и материальная оплата всех затрат на лечение. В свою очередь, хочу опровергнуть слова о том, что моя собака напала на него. Моя собака породы лабрадор-ретривер, и она не способна к какой-либо агрессии. А также слова, что с моей стороны была нецензурная брань. Это заведомо ложная информация".



"Я не смею как-то судить кого-то здесь, но можем ли мы быть уверенными, что этот неадекватный парень не повторит свой поступок с другими девушками? - прокомментировал случившееся администратор "Коммуналки". - Женщинами? Или же с собственной женой? Нужно ли преподавать урок в такой ситуации? Возможно, взяв его деньги, жертва дала понять ему, что все в этом мире можно купить… Одно разочарование. Скажу одно, слава Богу, что все обошлось. Никто в итоге не умер".



Безусловно, агрессия захлестнула парня из-за возможности покуражиться перед приятелями. Это произошло только потому, что перед ним оказалась слабая девушка, заведомо не могущая дать ему надлежащий отпор. Да еще в "вызывающей" одежде. (Хотя, например, в Ташкенте так ходит едва ли не полгорода).



Но что вы хотите от недалекого юноши, если подобные "высокодуховные" вещи волнуют даже, казалось бы, образованный чиновничий люд? На днях специальная комиссия по вопросам манавията (нравственности-духовности) при администрации Яккасарайского района Ташкента вынудила владельца смузи-бара на улице Шота Руставели снять баннер с изображением полуобнаженной спортсменки. Как чуждого и не соответствующего высокой морали узбекистанского общества.



Теперь, судя по всему, очередь за запретом общих бассейнов или купальников…



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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