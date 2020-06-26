Невероятный Жаркент – казахский рубеж между Россией и Китаем

14:59 26.06.2020 Есть на краю света чудный город под названием Жаркент (он же Джаркент, он же Панфилов). Даже по современным понятиям он находится в настоящей глухомани, где-то у самой границы между Казахстаном и Китаем. Чтобы добраться до него, нам пришлось от Алма-Аты трястись почти целый день по далеко не самым лучшим дорогам. Но оно того стоило!



На первый взгляд Жаркент может показаться ничем не выдающейся сонной казахской периферией. Но это только поверхностное впечатление. Город этот самобытный с интересной историей, необычными жителями и примечательными достопримечательностями. И он однозначно достоин посещения, ведь по сути именно здесь не так уж давно проходила духовная и физическая граница между Западом и Востоком. Настоящий рубеж времени и пространства!



Не буду голословным и предложу вам совершить вместе небольшую интерактивную прогулку по этому городу!



Как городу истории Жаркента всего-то чуть больше 130 лет. Правда, много столетий назад по здешним краям проходил Великий Шелковый Путь, но следов тех времен почти не осталось.



А вот история появления Жаркента занимательна. Весь этот регион под историческим названием Семиречье России достался по сути случайно. Просто так удачно сложились обстоятельства.



Еще 150 лет назад эти края принадлежали Китаю, а точнее империи Цин. Только местные жители уйгуры и дунгане никогда не считали себя поданными Поднебесной. Напротив, будучи мусульманами, они стремились всеми силами вырваться из под власти китайцев.



Во время очередного восстания позапрошлого века им это почти удалось. Но тут вмешалась Россия. Использовав момент, она ввела войска на часть территорий мятежных китайских провинций, вроде изначально обещая все вернуть Китаю со временем, а местным мусульманам предложив защиту от китайцев.



Когда же восстание было подавлено, россияне не стали торопиться выводить своих солдат. Китайским дипломатам после долгих переговоров удалось, в итоге, вернуть часть территорий, пожертвовав Семиречьем. Дабы укрепиться на новых землях сюда были срочно переселены казаки со своими семьями, которые и основали ряд станиц для защиты вновь приобретенных территорий.



Среди прочих так появились поселения Джаркент и Верный. Последний нам теперь известен как Алма-Ата или точнее Алматы. Кроме казаков, в этих станицах стали селиться и уйгуры, бежавшие от преследований китайцев. В наши дни казаков в Жаркенте почти не осталось, а вот уйгуров насчитывается больше трети населения.



Тем не менее от того странного совместного проживания казаков и мусульман осталось два интереснейших памятника архитектуры – Ильинская церковь и Жаркентская мечеть-пагода. Именно ради них мы и приехали в этот весьма удаленный населенный пункт.



Православную церковь пророка Божьего Ильи построили в 1892 году на частные пожертвования казачества и ее архитектурный стиль очень интересен. Эта церковь напоминает чем-то роскошную крестьянскую избу со множеством цветных декоративных элементов.



Выглядит это все очень своеобразно и непривычно ярко. К тому же церковь была построена из - особого очень долговечного и прочного сорта местной древесины.



Нам повезло зайти во внутрь. Хоть церковь и была закрыта, нас впустила местная бабушка, присматривающая здесь за порядком.



В советские годы в церкви размещался склад зерна, затем был спортивный зал. В 1991 года храм отдали назад в руки верующих. Реставрация заняла немало времени, но зато теперь эта церковь выглядит бесподобно. Внутри - чисто и ухожено. Небольшой алтарь, несколько икон, две старинные колонны-печки.



В храме теперь хранятся множество святынь и мощей местных новомучеников. Один из них, Василий Колмыков, был последним священником, служившим в Ильинской церкви до революции и последовавшей гражданской войны.



Его вместе с еще 13 местными жителями расстреляли красноармейцы, устанавливавшие в здешних краях советскую власть. Позже братская могила этих мучеников за веру стала местом почитания.



Стоит вспомнить еще несколько знаменитостей, которые так или иначе были связаны с этим городом. Здесь еще до Первой Мировой войны служил атаман . Военный, политик, писатель и публицист, всем нам он более знаком, как предатель и враг СССР, повешенный в 1947 году в Москве.



Еще одна любопытная история развернулась в местных окрестностях уже после Гражданской войны в 1921 году. Неподалеку от Жаркента в китайском Суйдуне укрывался атаман Оренбургского казачества, герой Первой Мировой войны и один из лидеров Белого движения Александр Дутов.



Именно в Жаркенте был разработан план похищение этого генерала. В итоге, он провалился и Дутов был убит жаркентскими милиционерами. Помнится, мне довелось смотреть советский фильм про эти события под названием "Конец Атамана".



И еще одно имя нужно упомянуть в нашем рассказе. Речь идет о герое Советского Союза и Второй Мировой войны генерале Иване Панфилове. До войны с фашистской Германией он служил в Туркменистане, здесь же набирал свою дивизию панфиловцев, 28 из которых ставших позже известными на весь мир, благодаря легендарному бою под Москвой. Во время обороны Москвы этот генерал и погиб.



В советское время в Казахстане был настоящий культ Панфилова. Его именем называли улицы, школы и площади. Так Джаркент на время стал Панфиловым, хот сам генерал здесь и не бывал.



Но вернемся в наши дни. Самая известная достопримечательность города - , более напоминающая китайскую пагоду.



Она была построена на деньги мусульманских жителей города в 1895 году. Главным архитектором стал известный в те времена китайский мастер Хон Пике, который и придал этой мечети необычный облик.



Строили все из той же тяньшанской ели, не используя гвоздей. В итоге, получилось нечто очень уникальное. Таких мечетей, наверное, больше нет нигде в мире.



Вместо минаретов здесь высится большая башня, здорово напоминающая буддистскую пагоду. Декор главного здания потрясает воображение своими яркими цветами и искусными деталями.



Не менее интересна эта мечеть и внутри. Колонны здесь сделаны из цельных стволов все тех же елей. На стенах и крыше можно часами разглядывать орнаменты в виде арабской вязи и оригинального местного орнамента в виде фигурок животных и птиц.



Михраб здесь находится в отдельной комнате, а рядом стоит минраб (место откуда имамы произносили проповеди), который выглядит как самый настоящий китайский трон.



В годы СССР эту мечеть вначале использовали как зернохранилище, а чуть позже здесь размещались казармы пограничников, кинотеатр и даже чайхана. Тем не менее еще в советское время здание подвергли реставрации и превратили в музей.



Эта мечеть и в наше время действует, как музей. В бывшей мусульманской школе медресе рядом теперь расположена небольшая экспозиция краеведения. Меня там особенно поразили украшения уйгурских женщин позапрошлого века из царских серебряных рублей.



Новая же мечеть построена в другом месте города. Мы проезжали мимо ее. Ничего особенного.



Да и в целом, нынешний Жаркент, по сути, скучный пыльный городок средней Азии. Но ему повезло сохранить описанные выше две настоящие жемчужины, а значит сюда стоит приезжать в поисках историй и новых впечатлений.



Казахстан умеет удивлять!



Ссылка на данный пост в моем ЖЖ: https://lavagra.livejournal.com/239575.html Источник - Stanislav Gorbunov

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