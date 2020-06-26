Установлен точный возраст уйгурской крепости Пор-Бажын в Туве

15:03 26.06.2020

Naked Science, 9 июня 2020



"События Мияке" помогли ученым определить, в каком году был построен Пор-Бажын - крепость посреди озера Тере-Холь в Туве, возведенная уйгурами в VIII веке. Кроме того, оказалось, что это сооружение могло быть вовсе не крепостью.



Пор-Бажын (в переводе с тувинского - "глиняный дом") - древняя крепость (точнее, уже ее развалины), занимающая более трех гектаров на острове прямо посреди озера Тере-Холь в Туве (Российская Федерация) и обнаруженная в конце XIX века. С 2007 года в Пор-Бажыне работает археологическая экспедиция, которая занимается его изучением и восстановлением. Согласно ученым все сооружение в центре, систему дворов и постройки по периметру 12-метровых глиняных стен, а также ворота и укрепленные башни возвели кочевые уйгуры в VIII веке.



Однако точную дату постройки удалось установить лишь теперь - благодаря новому методу радиоуглеродного анализа, основанному на наличии резких всплесков концентрации углерода-14 - радиоактивного изотопа углерода, который образовывается в верхних слоях атмосферы. Именно его применили ученые из Университета Гронингена (Нидерланды), работавшие вместе со своими российскими коллегами. Кроме того, авторам исследования, опубликованного в журнале PNAS, удалось, наконец, выяснить, с какой целью Пор-Бажын строили и почему, судя по всему, никогда не использовали.



"Чтобы определить точную дату строительства, нужно выяснить, какой местный правитель, или хан, отдал приказ о строительстве", - говорит Марго Куитемс, научный сотрудник Университета Гронингена. Однако в силу того, что ханы сменялись один за другим в течение VIII века, задача была осложнена.



Суть нового метода определения даты строительства в том, что растения поглощают углекислый газ, который включает в себя небольшое количество углерода-14. Когда растение - или животное, которое его съело - погибает, поглощение углерода прекращается, и углерод-14 начинает разлагаться. Период его полураспада составляет 5730 лет: следовательно, концентрация углерода-14 позволяет установить возраст животного, растительного или любого другого органического материала.



Как объясняют исследователи, темпы образования углерода-14 в атмосфере непостоянны, но колебания его концентраций отражают незначительные изменения от одного года к другому. Так, несколько лет назад японский ученый Фуса Мияке изучал отдельные кольца деревьев и обнаружил резкий всплеск содержания углерода-14 в 775 году (а также в 774-м и 993-м). Это назвали "событиями Мияке" - масштабным феноменом в истории Земли, в результате которого отмечались существенные скачки в атмосферной концентрации радиоактивного изотопа углерода.



"Когда вы обнаружите древесину на месте археологических раскопок того периода, вы можете посмотреть на нее, измерив содержание углерода-14 в последующих годичных кольцах", - объясняет Куитемс. Так, анализ покажет, какое дерево выросло в 775 году. А если образец содержит кору, то можно установить, когда это дерево срубили.



Микроскопическое изображение самых внешних колец дерева из Пор-Бажына.

Самые ранние слои - более темные полосы; поздние - более светлые.

Скачок углерода-14 обнаружили в третем кольце / © PNAS



Этот подход применили для анализа лиственницы, взятой из фундамента Пор-Бажына. Образец, который изучили авторы работы, имел 45 колец, за которыми следовала кора. Измерения показали, что скачок в концентрации углерода-14, датированный 775 годом, присутствовал на 43-м кольце.



"Мы отправили в Гронинген три наших спила, и в одном из них, в третьем кольце от коры, было обнаружено то самое "событие Мияке". А изучение самого молодого кольца на клеточном уровне позволило дендрохронологам из Гронингена определить, что дерево было срублено летом. Так был установлен не только год, но и сезон начала строительства - лето 777 года", - рассказал один из авторов работы, профессор МГУ и Института географии РАН Андрей Панин.



Ранее российские археологи уже обнаружили, что весь комплекс построили за достаточно короткий промежуток времени - примерно за два года. Поскольку Пор-Бажын находится посреди озера, деревья для его фундамента изначально росли в окрестностях острова.



А каганом уйгурского каганата с 759 по 780 год был Идигань, обратившийся в манихейство - синкретическое религиозное учение. Идиганя убили во время восстания. "Все это тесно связано с археологическими доказательствами, - добавляет Куитемс. Вполне вероятно, что комплекс был построен в качестве манихейского монастыря. Это объясняет, почему он никогда не использовался после того, как противники манихейства победили кагана. Если бы это был дворец или крепость, вероятнее, что победители пришли бы сюда".



"Наше исследование - наверное, первый в мире пример использования радиоуглеродной диагностики астрофизических событий Средневековья для точного датирования археологических памятников. Поскольку сейчас обнаружено еще одно событие, произошедшее в 994 году, можно быть уверенными, что этот метод датировки будет все шире применяться", - подытожил Панин.



Недавно археологи из Аризонского университета обнаружили самое большое и древнее сооружение цивилизации майя, которое на протяжении многих веков оставалось скрытым от глаз местных жителей. А исследование их коллег из Израиля показало, что храмовый комплекс "Пузатый холм" в Юго-Восточной Анатолии, построенный на шесть тысяч лет раньше английского Стоунхенджа, задумывали как единый архитектурный проект.