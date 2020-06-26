Турецкая оппозиция готова признать Крым российским

15:21 26.06.2020

Эрдоган вряд ли будет слушать партию Vatan относительно Тавриды



Сергей Аксенов

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Владимир Корнилов

Раис Сулейманов



Россия получила неожиданную поддержку по крымскому вопросу из Турции. Местная партия Vatan ("Родина") в ходе своего рабочего совещания представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, один из пунктов которого - признание Крыма российским.



По словам выступившего на совещании аналитика Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршада Орнека, Крым по факту никогда не принадлежал Украине. "Я шесть лет учился в Крыму… Я не встречал там людей, которые говорят по-украински", - цитирует его РИА "Новости".



"Открыты ли сейчас наши школы и мечети в Крыму? Открыты. Но в крымской политике у нас пока не задействованы наши депутаты и министры. Мы должны исправить это", - сказал Орнек. Он призвал МИД Турции по договоренности с Россией стать гарантом прав крымских татар.



На совещании выступила представитель Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили, отметившая, что с приходом на полуостров России крымско-татарский язык приобрел официальный статус. Кроме того стали решаться застарелые экономические проблем жителей.



Как пояснил глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы - изоляция США в регионе, а также укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией. Звучит как евразийская сказка.



Среди других требований Vatan, ликвидация военных баз НАТО в регионе, признание Абхазии и Турецкой республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение территориальной целостности Сирии, прекращение вмешательства США в Ливии.



Правда, влияние партии Vatan невелико. Фракции в парламенте Турции она не имеет.



"Вообще ничего не слышала о такой партии. Знаю Vatan - как местную сеть магазинов электроники, - призналась „СП" россиянка Ольга Бозкурт, проживающая Турции семь лет. - Спросила мужа, он - турок. Он слышал о такой партии, да. Назвал ее problem party".



Так что пока линия Анкары в отношении Крыма определяется не партией Vatan. И это не пророссийская линия. Так, 24 июня в ходе телефонного разговора Эрдогана с Зеленским последний подчеркивал стратегический характер отношений Украины и Турции.



- Да, партия Vatan считается "пророссийской" (хотя больше является "прокитайской"), отметил политический обозреватель МИА "Россия Сегодня" Владимир Корнилов. - С момента основания она продвигает идеи сближения с Москвой и Пекином, занимая антиамериканские, антинатовские позиции. Но на решения властей или каких-либо органов она, к сожалению, никак не влияет. Когда такое же начнет заявлять кто-то из представителей парламентских партий, тогда можно будет говорить о сдвиге в общественном мнении Турции.



Политолог Раис Сулейманов видит в сложившейся ситуации прагматизм части турецкого общества.



- В данном случае мы видим, что в соседних странах просто призывают принять вхождение Крыма в состав России как данность. Какой смысл тем же туркам по-прежнему считать полуостров частью Украины, если он по факту российский вот уже шесть лет? В турецком обществе просто есть политические реалисты, которые призывают исходить из фактического положения вещей. Это следует приветствовать.



Мы тоже можем не признавать Турецкую республику Северного Кипра, но она по факту же существует. Можно формально не признавать этот давно свершившийся факт, но что от этого толку?



- Партия Vatan - мелкая политическая сила, - говорит эксперт РИСИ Владимир Фитин. - Подавляющая часть турецкого общества распределена между тремя основными партиями (если не считать четвертую, связанную с курдским населением). В основном это "Партия справедливости и развития" Эрдогана, "Республиканская народная партия", конкурирующая с ним и являющаяся наследником Ататюрка и "Партия националистического движения" во главе с Девлетом Бахчели - союзник партии Эрдогана. Они и определяют ситуацию в стране.



А политическую линию определяет, конечно, президент Турции и его сторонники. И поэтому доминирует четкая линия на непризнание вхождения Крыма в состав России. Так что заявления мелких партий погоды не делают.



"СП": - Часто бывает, что сегодняшние мелкие партии завтра получают всю полноту власти…



- Я не вижу у Vatan серьезных перспектив, потому что большое число выходцев с российского Кавказа и, соответственно, диаспор находится в Турции. И официальная позиция этой страны в том, чтобы отвечать интересам этих диаспор. А те же турки-месхетинцы считают, что Крым - это их историческая вотчина и никак не связан с Россией. Изменение позиции турецких властей маловероятно.



"СП": - И при этом Москва вовсю сотрудничает с Анкарой. Мы тянем туда газопровод, продаем оружие, а они по такому жизненно важному для нас вопросу как Крым - наши противники…



- Это сотрудничество ситуативное. В тех областях, где интересы России и Турции близки, например туризм, мы действуем совместно. Но по целому ряду вопросов наши взгляды диаметрально расходятся. Это не только Крым, но и Сирия, и Ливия, и вопрос по средиземноморским энергоносителям.



"СП": - Не стоит ли России разменять признание Крыма на признание Турецкой республики Северного Кипра?



- Не думаю, что это реальный вариант и для России, и для Турции. Турецкая республика Северного Кипра не признается мировым сообществом. Ни одна страна кроме Турции не признала ее как суверенную часть Кипра. И к тому же Россия никогда не пошла бы на жесткую конфронтацию с Грецией по этому поводу. Это невозможно.



Сопредседатель республиканской общественной организации "Къырым бирлиги" Рустем Ниметуллаев считает, что инициативу турецкой оппозиции нужно развить.



- Понятно, что крымские татары уже интегрировались в российское правовое поле… Но к таким вещам, какие объявила эта партия, не стоит относиться популистски. Было бы правильно привлечь иностранную общественность.



"СП": - И?..



- Позвать представителей крымско-татарских диаспор из Турции, из Румынии, а главное, из Украины. Там живут наши соотечественники, которые понимают, что у них в Крыму родственники. Также крымские татары есть в США, в Канаде. Мы их приглашали на съезд в 2014 году. Они тоже признают российский Крым.



И собравшись всем вместе, следует создать исполком и подписать некий документ, меморандум от имени всей крымско-татарской общественности. Потом с этим документом можно выступать в самых разных международных инстанциях. Например, в ООН. Иначе нас будут упрекать, говорить, что у нас нет общественной поддержки. Мы должны ту сторону переиграть, показать, что мы обладаем таким же инструментом. Иначе мы всегда будем постоянно проваливаться на дипломатическом уровне.