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Космонавт дал туристам совет по подготовке к выходу в открытый космос
15:31 26.06.2020

Александра Юдина

Для первого полета в космос туристу необходимо тщательно подготовиться и физически, и психологически. Он должен знать, что делать в случае аварийной ситуации, сообщил космонавт Максим Сураев.

"Выход в открытый космос – это одна из самых напряженных, если не самая напряженная операция в космосе вообще. Это только получится так, что он выйдет в открытый космос just for fun – это одна история, а если он будет там выполнять какие-то задачи – это другая история. Но в любом раскладе должна быть дополнительная подготовка. Если вдруг аварийная ситуация и заканчивается кислород, какая-то поломка в системе, то он должен адекватно реагировать", – рассказал Сураев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, будущий турист будет проходить подготовку "в гидролаборатории, на сухом стенде – как отшлюзоваться, как вернуться обратно, как зайти в МКС". Также будет большая психологическая подготовка. Его будут тестировать и смотреть, насколько он адекватно или неадекватно относится.

"Физически те же самые нагрузки: есть у нас ручной одометр, это то же самое как велотренажер, только надо крутить руками, потому что любое движение в открытом космосе – это вы как теннисный мячик сжимаете, любое движение за счет силы рук", – отметил космонавт.

Как отметил Сураев, подготовка может занять примерно полтора года. А за месяц-полтора начнется подготовка к выходу на МКС.

"Надо скафандр перебрать, его обследовать, все протестировать, плюс оборудование. Все зависит от того, какие перед ним задачи поставят. Может, он просто высунет голову и зайдет обратно. Штатный выход длится примерно 6-7 часов. Я не думаю, что туристу будут столько времени все это обеспечивать. В плане подготовки к полету зависит от того, что человек делает. Крайний турист, которого я возил в космос, Ги Лалиберте начал тренироваться со мной за полтора года", – добавил он.

По мнению Сураева, туристу могут отказать в выходе в открытый космос, если сочтут его недостаточно подготовленным.

"У нас со штатными космонавтами такая история происходит. Есть те, кто готовится к полету, и в процессе им специалисты говорят "не-а, ты не сможешь". На усмотрение специалистов, если у него будет получаться – welcome. У нас есть большая дорога в виде тренировок и испытания на земле. Если он это не пройдет, никто на себя ответственность не возьмет и в открытый космос его не выпустит никогда", – отметил космонавт.

Он также уточнил, что совершенно нормальным явлением в открытом космосе является наличие сопровождающего, так как второй человек в случае чего сможет затянуть туриста обратно или помочь справиться со стокилограммовым скафандром.

Напомним, РКК "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали контракт, согласно которому в 2023 году турист впервые совершит выход в открытый космос.

Источник - Взгляд
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