Алишер Ильхамов: "В Узбекистане растет вероятность новых погромов"

22:23 26.06.2020

Пятница, 26 Июня 2020



К этому ведет адская смесь следующих факторов:



- Рост бытового и институционального национализма;



- Систематическое насилие со стороны милиции, а на этой почве быстро растущая ненависть населения к ней;



- Отсутствие правосудия и вера в него со стороны населения;



- Отсутствие организованного и влиятельного гражданского общества, которое могло бы повести за собой массы и направить недовольство в конструктивно-правовое русло;



- Возросшее социально-экономическое бедствие широких слоев населения, вызванное пандемией и отсутствием какой-либо существенной помощи со стороны правительства;



- Это на фоне резко усилившихся коррупционных явлений, особенно вокруг строительного бизнеса, связанные с этим незаконные сносы, выселения и вырубка деревьев;



- Имперское давление со стороны Москвы, которое только провоцирует националистические настроения, точно также как доморощенные уятмены (шовинисты - ред.) провоцируют вмешательство со стороны Кремля.



Все это может в обозримом будущем привести к социальному взрыву, который вполне вероятно примет деструктивный характер, как это произошло на закате СССР (погромы турков-месхетинцев, армян и евреев в 1989-1990 гг.).



Узбекское руководство, которое потеряло всякий авторитет среди населения, вряд ли справится с ситуаций и будет вынуждено обратиться за помощью извне, согласившись на утерю независимости страны.



Алишер Ильхамов,

научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона