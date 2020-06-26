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Алишер Ильхамов: "В Узбекистане растет вероятность новых погромов"
22:23 26.06.2020

Пятница, 26 Июня 2020

К этому ведет адская смесь следующих факторов:

- Рост бытового и институционального национализма;

- Систематическое насилие со стороны милиции, а на этой почве быстро растущая ненависть населения к ней;

- Отсутствие правосудия и вера в него со стороны населения;

- Отсутствие организованного и влиятельного гражданского общества, которое могло бы повести за собой массы и направить недовольство в конструктивно-правовое русло;

- Возросшее социально-экономическое бедствие широких слоев населения, вызванное пандемией и отсутствием какой-либо существенной помощи со стороны правительства;

- Это на фоне резко усилившихся коррупционных явлений, особенно вокруг строительного бизнеса, связанные с этим незаконные сносы, выселения и вырубка деревьев;

- Имперское давление со стороны Москвы, которое только провоцирует националистические настроения, точно также как доморощенные уятмены (шовинисты - ред.) провоцируют вмешательство со стороны Кремля.

Все это может в обозримом будущем привести к социальному взрыву, который вполне вероятно примет деструктивный характер, как это произошло на закате СССР (погромы турков-месхетинцев, армян и евреев в 1989-1990 гг.).

Узбекское руководство, которое потеряло всякий авторитет среди населения, вряд ли справится с ситуаций и будет вынуждено обратиться за помощью извне, согласившись на утерю независимости страны.

Алишер Ильхамов,
научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона

Источник - asiaterra.info
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