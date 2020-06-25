США обзывают Си Цзиньпина наследником Сталина

22:26 26.06.2020

В США Си Цзиньпина назвали наследником Сталина

Вашингтон втягивает Пекин в идеологическую войну



Владимир Скосырев

25.06.2020



Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен приравнял председателя КНР к вождю Советского Союза. Компартия Китая (КПК) – марксистско-ленинская партия. И ее лидер считает себя продолжателем дела Сталина, сказал высокопоставленный чиновник. По его словам, Пекин хочет переделать мир по китайскому коммунистическому образцу. Раньше США недооценивали эту опасность, ошибку надо исправлять. Вслед за О’Брайеном в ходе начавшейся предвыборной кампании о китайской угрозе будет толковать госсекретарь Майкл Помпео. По мнению экспертов, такой поворот в ходе дебатов в США обеспокоит китайское руководство, которое стремится избежать идеологической конфронтации с Вашингтоном.



Со своими обличениями, касающимися тайных замыслов руководителя Китая, О’Брайен выступил в Аризоне – штате, который американские СМИ называют качающимся, то есть не определившимся, кому он отдаст голоса: президенту США Дональду Трампу или Джозефу Байдену. Помощник хозяина Белого дома предъявил претензии и Демократической, и Республиканской партиям за то, что они в течение десятилетий не могли уразуметь, какова на самом деле природа КПК. Они полагали, что по мере того как Китай будет развивать экономику, он станет демократизироваться и проведет либерализацию институтов власти. На самом деле, утверждает О’Брайен, произошло нечто противоположное. Китай стал более привержен коммунистической идеологии. "Мы не могли быть более неправы. Этот просчет стал крупнейшим провалом американской внешней политики с 1930-х годов", – сказал он.



Продолжая свою антикитайскую филиппику, помощник по национальной безопасности предупредил американских граждан, что они незаметно для себя подвергаются зловещему воздействию со стороны Пекина. Люди более чем в 10 городах слушают изощренную пекинскую пропаганду, когда подключаются к передачам по радиосети FM. Примером может служить случай в штате Мэриленд. Там американский военнослужащий и его семья стали получать угрозы после того, как Китай сообщил, будто этот солдат занес коронавирус в город Ухань.



Зря американцы думают, что они вне досягаемости Пекина. Он превзошел далеко рекламные агентства. Им и не снились такие масштабы таргетирования. Коммунистическая партия знает все о гражданах Китая, и она "также хочет знать все о вас, чтобы контролировать мысли и запугивать людей за пределами Китая", сказал чиновник. Неизвестно, нагнал ли он достаточно страху на Аризону, но следом за ним в других местах в таком же ключе собираются произносить речи Майкл Помпео, генеральный прокурор Уильям Барр, директор ФБР Кристофер Рэй.



Издание Politico подчеркивает, что их выступления должны послужить ответом на разоблачения, которых полно в книге Джона Болтона, предшественника О’Брайена. Болтон утверждает, в частности, будто Трамп просил Си Цзиньпина на встрече помочь ему переизбраться и не хотел осуждать Китай за нарушения прав человека.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Китаю никакое установление коммунизма не нужно. Если обратиться к официальной доктрине Компартии Китая, то она гласит, что коммунизм может быть построен только через несколько десятков поколений. Как я полагаю, речь идет о нескольких веках. К нынешнему поколению, периоду правления Си Циньпина или выборам Трампа это не имеет никакого отношения.



Вряд ли Си будет оскорблен сравнением со Сталиным. В Китае считают, что у него есть заслуги. Но то, что Америка раздувает конфликт с Китаем, переносит его в идеологическую плоскость, у Пекина вызовет беспокойство. Ведь если почитать, что пишут китайские комментаторы для своей аудитории, то становится ясно, что они подчеркивают одну и ту же мысль: холодной войны между Китаем и США не может быть, потому что нет идеологического противостояния. Китайские эксперты признают, что есть полномасштабное соперничество в области высоких технологий. Но Китай и США взаимозависимы в торговле, чего не было в отношениях США с СССР".



Китайцы критикуют Трампа, но никогда не пишут, что капитализм в США обречен или что там будет пролетарская революция. То есть Китай не желает идеологической конфронтации, а Америка втягивает в нее Китай против его желания, опираясь на свое огромное влияние на средства массовой информации на Западе, заключил Ломанов.