РосРастырЭлитка. Театральная банда Серебренникова-Итина-Малобродского получила "условно"

22:56 26.06.2020 Приговор в студию: почему Кирилл Серебренников получил условный срок

После этого дела Минкультуры намерено оградить худруков от работы с финансами



Елена Сидоренко

Наталья Васильева



Адвокаты режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" намерены обжаловать обвинительные приговоры. Однако эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что это рискованно: подсудимые получили условные сроки, в процессе пересмотра их могут заменить на реальные. Громкое дело, связанное с хищением бюджетных средств, расследовалось в течение пяти лет и завершилось оглашением приговора в Мещанском суде Москвы 26 июня. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Минкультуры намерено законодательно освободить худруков театров от работы с финансами и возложить эту обязанность на директоров учреждений. При этом Кирилл Серебренников, в отличие от гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и генпродюсера Алексея Малобродского, не лишен права занимать административные должности.



Ожидания не оправдались



Оглашение приговора началось с небольшим опозданием. Судья Олеся Менделеева обозначила, что подсудимые признаются виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Приговор судья читала тихо и монотонно. Она объявила, что экс-чиновница Минкультуры Софья Апфельбаум не была осведомлена о преступных намерениях режиссера и худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Однако проявила халатность при проверке финансовых документов. Она также заявила, что, хотя подсудимые не признали вину, их слова опровергаются позицией представителя Минкультуры и показаниями свидетелей.



В перерыве перед оглашением резолютивной части приговора в зал проник активист в футболке с надписью "Обнал=украл". На его появление негативно отреагировали адвокаты фигурантов, заявив, что это прямое давление на правосудие.



В итоге, суд пришел к выводу, что бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и ее бывший генпродюсер Алексей Малобродский объединились в преступную группу под руководством Кирилла Серебренникова. Они длительное время занимались хищениями бюджетных средств. А сам режиссер действовал, "имея корыстный умысел, направленный на личное обогащение".



Продолжая зачитывать текст приговора, судья заметила, что считает достаточными собранные следствием доказательства и результаты проведенных экспертиз. Доводы же защиты она признала необоснованными.



Кирилл Серебренников приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Алексею Малобродскому назначено наказание в виде двух лет условно и 300 тыс. штрафа, Юрию Итину - три года условно и 200 тыс. Оба также лишены возможности в течение трех лет по истечении срока наказания занимать руководящие должности. Относительно Кирилла Серебренникова этого пункта нет. Как пояснил "Известиям" его адвокат Дмитрий Харитонов, причина в том, что режиссер никогда не занимал административных должностей (худрук таковой не является).



В любом случае, Кирилл Серебренников сможет дальше работать художественным руководителем "Гоголь-центра".



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Несмотря на условные сроки, адвокаты намерены обжаловать приговор.



- То, что назначена мера, не связанная с лишением свободы, безусловно, расцениваем положительно. Но как адвокат я приговором недоволен. Считаю, что Серебренников должен быть оправдан. Приговор, который мы сегодня услышали, не является правосудным. Суд фактически не анализировал доводы защиты, - сказал Дмитрий Харитонов.



Что же касается Софьи Апфельбаум, она признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Суд счел достаточным назначить основным наказанием штраф в 100 тыс. рублей. Но в связи с истечением срока давности преступления Софью Апфельбаум освободили от его уплаты.



Накануне судебного заседания адвокат Юрия Итина Юрий Лысенко заявлял "Известиям", что он, как и защитники других фигурантов дела, уверен в оправдательном приговоре. При другом раскладе все они обязательно будут обжаловать решение суда.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами в "Седьмой студии" возбудили в 2015 году. Но известно об этом стало на два года позже, когда прошли обыски в квартире режиссера Кирилла Серебренникова.



По версии следствия, Серебренников, генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 128,974 млн рублей, выделенные ведомством на развитие творческого проекта "Платформа".



Главным доказательством в этом деле стали показания Нины Масляевой. Ее дело выделили в отдельное производство в связи с признанием ею вины. Екатерина Воронова до сих пор находится в розыске.



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Послание



Ранее, во время прений сторон, гособвинитель Михаил Резниченко требовал приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам реального лишения свободы, Алексея Малобродского - к пяти, а Юрия Итина и Софью Апфельбаум - к четырем годам каждого.



Сроки, которые запрашивал гособвинитель для фигурантов дела, должны назначаться только очень серьезным преступникам, считает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант.



На ход всего дела повлияли результаты третьей экспертизы, доказавшей, что стоимость работ была завышена практически в три раза, отметил председатель Центра правовои? помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.



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- После того, как фигурантам изменили меру пресечения (на подписку о невыезде. - "Известия"), некоторые расценили это как знак, что дело будет замято или при назначении наказания учтут уже отбытое обвиняемыми время в СИЗО и под арестом. Думаю, что, основываясь на этом, сторона обвинения и запросила указанные сроки лишения свободы. По данным статьям они не являются завышенными и чрезмерными, - пояснил "Известиям" адвокат.



С другой стороны, заметил Иван Соловьев, дело "Седьмой студии" стало неким посланием современным чиновникам от культуры и непосредственно деятелям культуры о том, что известность не станет индульгенцией в подобных случаях.



Возможное обжалование приговора управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин считает рискованным.



- Для него должны быть основания. Но нужно учитывать, что в новом приговоре условные сроки могут в итоге заменить реальными, - сказал "Известиям" Егор Редин.



Цена искусства



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В Минкультуры в ответ на просьбу прокомментировать дело "Седьмой студии" напомнили, что ведомство является потерпевшей стороной процесса. В министерстве объяснили, какие меры будут приняты, чтобы "исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами".



Одна из них - законопроект "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Он закрепляет разделение сфер между директором и художественным руководителем.



- Если художественный руководитель сильный, является творческим лидером, то он зачастую становится главным управленцем. А главный менеджер оказывается в позиции его заместителя. Это классическая ситуация, которая определяется действующей законодательной нормой. Получается, что контракт заключается именно с худруком, и он оказывается ответственным лицом, в том числе за решения менеджмента, - отметила глава ведомства Ольга Любимова.



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В новой конструкции худрук будет свободен от работы с финансами, уточнили в Минкультуры. Законопроект проходит процедуру согласования и уже официально одобрен российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.



"Известия" обратились к деятелям культуры с просьбой пояснить, что надо изменить в отечественном театральном деле и законодательстве, чтобы подобных инцидентов больше не было.



В первую очередь необходимо отрегулировать возможности заключения бюджетными учреждениями культуры контрактов, считает Ирина Апексимова, директор и художественный руководитель Театра на Таганке.



- Сейчас львиная доля закупок проходит через портал поставщиков. К чему, как правило, это приводит? Ты покупаешь товар в несколько раз дороже и только то, что предлагают зарегистрированные на портале компании, - сказала она.



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Худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев считает, что корректировка законов ситуацию не исправит. Однако сам он разделил обязанности и уже год не работает с финансами.



- Я не настолько знаю законы и не собираюсь в них погружаться до такой степени. Не отказываюсь от руководства театром, но отказываюсь от какой бы то ни было материальной ответственности, - пояснил Евгений Писарев.



Директор театра "Практика" Борис Мездрич считает, что законодательство должно откликнуться на природу театральной деятельности.



- Не надо считать искусство услугой, надо считать его миссией, научиться так адаптировать бюджетный кодекс, чтобы он был подвижным, - сказал он.



Театральная жизнь формируется по выбору режиссера, художника по своим правилам, подчеркивает эксперт. Востребован не тот, кто дешевле, а тот, кто талантливее. Источник - Известия

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