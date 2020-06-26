Путь к второй мировой волне: число больных COVID-19 приближается к 10 млн

00:06 27.06.2020 В каких странах болезнь еще не достигла пика и где ограничения могут ввести по новой



Наталия Портякова



К концу этой недели число заразившихся коронавирусом в мире может достигнуть 10 млн, предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Повторный рост заболеваемости побуждает многие страны, уже успевшие пойти на ряд посткоронавирусных послаблений, вводить их по второму кругу - пусть и в меньшем масштабе. Зато государства с наибольшим числом инфицированных и погибших от COVID-19, вначале отмахивавшиеся от эпидемии как от чего-то малозначительного, продолжают вести себя самым безалаберным образом.



Безумство храбрых



Первый психологический рубеж мир прошел в самом начале апреля - тогда число случаев заболевания коронавирусом превысило миллион. 26 июня число заразившихся COVID-19 по всему миру составило уже почти 9,6 млн человек, еще 488 тыс. умерли. И уже к концу этой недели или началу следующей общее число инфицированных коронавирусом перешагнет, по прогнозам ВОЗ, рубеж в 10 млн.



Самыми главными "поставщиками" новых случаев заражения предсказуемо оказались страны, чьи лидеры долгое время считали пандемию коронавируса не более опасной, чем обычный сезонный грипп, и относились к профилактическим мерам легкомысленно, если не сказать наплевательски.



Эмблема Всемирной организации здравоохранения на входе в здание штаб-квартиры организации в ЖеневеФото: РИА Новости/Алексей Витвицкий



США, остающиеся лидерами по числу заболеваний COVID-19 в мире, в середине этой недели зафиксировали очередной антирекорд - за сутки число новых выявленных случаев составило 34 700. И если в самых первых горячих точках - Нью-Йорке и Нью-Джерси -уровень заражений пошел на спад, то в 27 штатах, напротив, зарегистрирован рекордный скачок. Согласно оценкам исследователей Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета, к 1 октября число погибших от вируса в США достигнет 180 тыс. человек (сейчас траурная статистика по стране составляет 124 тыс. человек).



Несмотря на такой явный всплеск и вопреки предупреждениям вирусологов, Соединенные Штаты продолжили политику карантинных послаблений. На этой неделе глава Белого дома заверил сограждан, что страна не будет "закрыта" второй раз подряд. Зато от Америки как инфекционно-опасной страны грозят отгородиться другие. По крайней мере, накануне частичного открытия границ Евросоюза 1 июля чиновники в Брюсселе заявили, что граждан США, а также Бразилии и России - тройки стран-лидеров по числу заболеваний - в Европу пока пускать не намерены.



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Немногим лучше обстоят дела и в Латинской Америке, где к середине нынешней недели число заболеваний утроилось с 690 тыс. месяц назад до 2 млн, а количество смертельных исходов уже перевалило за 100 тыс. По данным того же института в Вашингтоне, к октябрю от COVID-19 в регионе умрут около 390 тыс. человек. И две трети из них придется на Бразилию и Мексику.



Главной причиной такой плачевной динамики служит прежде всего попустительство властей. Например, президент Бразилии Жаир Болсонару, начавший борьбу с эпидемией с отрицания серьезности вируса и продолживший увольнением не согласного с таким подходом главы минздрава, в начале июня просто запретил публиковать ежедневные сводки о новых заболеваниях и смертях. Впрочем, по решению Верховного суда главе государства вскоре пришлось отыграть назад. А заодно федеральный судья пригрозил президенту штрафом в $390 за игнорирование указа о ношении маски в общественных местах. На сегодня коронавирусом в Бразилии больны свыше 1,2 млн человек, 55 тыс. скончались.



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Азиатская предусмотрительность



Одними из самых острожных регионов в плане выхода из локдауна стали Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия - даже несмотря на то что по сравнению с другими регионами эта сторона света отделалась относительно малой кровью. Китай, первым окунувшийся в коронавирус и первым его в целом победивший уже к середине марта, в июне без лишних раздумий ввел новый жесткий карантин, хоть и локальный, когда в Пекине неожиданно началась вторая волна заболеваний.



В Южной Корее число заразившихся коронавирусом начало вновь медленно, но верно подрастать с конца прошлого месяца. С 27 мая, по данным ВОЗ, в стране было зафиксировано более 1,2 тыс. новых случаев (общее число сейчас превышает 12,5 тыс.). И на этой неделе мэрия Сеула заявила о возможном ужесточении правил социального дистанцирования, ослабленных в мае.



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- В Корее то и дело возникают новые кластеры заболевания, с которыми пока властям удается справляться. Но в целом не покидает ощущение жизни на вулкане, который вот-вот может взорваться. Хотя люди стараются соблюдать все меры предосторожности: постоянно носят маски, дезинфицируют руки. Многие выступали против возобновления очного обучения в школах, - рассказал "Известиям" житель Сеула Ким Сон Ук.



Всерьез к возможной новой вспышке подошли и в Японии, уникальной тем, что по закону власти страны даже не имели право обязать сограждан придерживаться карантинных мер и тем более штрафовать их за несоблюдение дистанции или отсутствие защитных масок. За последний месяц полк заразившихся коронавирусом в Стране восходящего солнца прирос новыми 1,5 тыс. человек, доведя общее число зафиксированных заболевших до 18 с небольшим тысяч. С приближением сезона тайфунов власти загодя пересмотрели традиционные протоколы эвакуации населения, сделав поправку на коронавирус. В частности, в каждом эвакуационном центре стали накапливать дезинфицирующие средства и защитные маски и подыскивать новые укрытия, чтобы соблюсти дистанцию.



Город-государство Сингапур, при более чем 42 тыс. зараженных отделавшийся только 26 смертями за все время пандемии, продержал своих граждан в условиях жестких социально-экономических ограничений более трех месяцев. Карантин не отменяли, даже когда суточный прирост инфицированных не превышал 10 случаев, и в итоге большинство ограничений были сняты только 19 июня.



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- Открылись все магазины, кафе и рестораны вновь стали принимать посетителей, но при дистанции между столиками более метра. При этом все еще нельзя устраивать дегустационные акции, шведские столы и проводить распродажи, чтобы не собирались толпы народа, - рассказал "Известиям" постоянно проживающий в Сингапуре россиянин Евгений.



При всех послаблениях масочный режим остался в силе, причем под угрозой штрафов - вплоть до полугода тюрьмы и $7 тыс. По словам собеседника "Известий", даже в кафе или ресторане маски разрешают снять только после того, как официант принесет заказ, а улицы, как и в дни карантина, продолжили патрулировать "амбассадоры здоровья" - дружинники, следящие за соблюдением социальной дистанции и ношением масок.



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Одна из повторных вспышек в Южной Корее в мае была связана с посещением инфицированного человека сразу нескольких ночных клубов за ночь. Этот случай широко освещался многими мировыми СМИ и, казалось бы, пример должен был стать поучительным. Но он оказался заразительным - в прямом смысле.



Едва большинство европейских стран ввели первые послабления, по городам тут же прокатилась волна пляжных и уличных вечеринок (причем в нарушение запрета на массовые сборища). Как итог - кривая заболеваемости вновь поползла вверх в Португалии, Испании и Бельгии.



Властям западногерманского района Гютерсло на этой неделе пришлось по новой поместить под карантин сразу 360 тыс. человек после того, как более 1,7 тыс. сотрудников местного мясокомбината оказались COVID-положительны. Франция, выходящая из изоляции относительно ровно, спешно переправила команды врачей в свою заморскую территорию Французскую Гвиану, имеющую протяженную границу с Бразилией и отметившую резкий всплеск заболеваемости.



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Болгария, где на этой неделе зафиксировали 660 новых случаев, решила продлить режим ЧП до 15 июля, а Хорватия - возобновить 14-дневный карантин для приезжих из соседних стран. Австралийский штат Виктория опять закрыл школы. И даже Новая Зеландия, в которой на всю страну осталось около 10 активных больных коронавирусом, вновь ужесточила правила въезда - на фоне возросшего числа возвращенцев из-за рубежа. Не исключено, что вернуться к локдауну придется и израильтянам - по крайней мере, премьер Биньямин Нетаньяху пообещал народу, что именно так и будет, если меры социального дистанцирования станут игнорировать.



А пока вакцина не разработана, это - самый верный способ защиты.



- Краеугольный камень любых мер по-прежнему - поиск, изоляция, тестирование и лечение каждого заболевшего, а также отслеживание и карантин всех его контактов. И, конечно, всем правительствам следует поощрять широкую общественность носить маски там, где распространена передача инфекции и физически трудно дистанцироваться, например в общественном транспорте, в магазинах или в других замкнутых или переполненных помещениях, - сказали "Известиям" в пресс-службе ВОЗ в Женеве.



При этом в мире еще остались редкие места, где про коронавирус даже не слышали. Правда, это не назовешь счастливым неведением. Например, девять городков Мьянмы, населенных притесняемой центральными властями народностью рохинья, не знают о болезни потому, что в рамках антитеррористических мер им еще год назад отключили интернет и ограничили передвижения. Источник - Известия

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