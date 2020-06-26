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В Узбекистане принудительно сносят частные дома Чимганцев
00:07 27.06.2020

ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЧИНОВНИКОВ ТАШКЕНТСКОГО ОБЛАСТНОГО ХОКИМИЯТА СНОСЯТСЯ ДОМА ГРАЖДАН В ПОСЕЛКЕ ЧИМГАН

Пятница, 26 Июня 2020

Подразделения хокимията (администрации) Ташкентской области незаконно изымают участки земли у жителей поселка Чимган, сообщает журналист Абу-Али Ниязматов.

Земля изымается в целях расширения дороги. Как утверждают жители, необходимости в ее расширении нет - это не центральная трасса, соединяющая важные населенные пункты, а лишь второстепенная дорога.

Хокимият обосновывает расширение дороги тем, что это будто бы необходимо для развития туризма. Жители поселка, в свою очередь, подчеркивают, что туристам не нужны широкие дороги, им интересно увидеть жизненный уклад людей и т.д. К тому же на этой дороге около двух лет назад положен новый асфальт, и она вполне удобна для движения автотранспорта.

Ниязматов обращает внимание, что в начале мая парламент Узбекистана одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением ответственности за незаконное изъятие земельных участков". Он гласит, что "незаконное изъятие земельного участка, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости указанного имущества, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия или с причинением значительного ущерба, наказывается лишением свободы до трех лет с лишением определенного права".

Однако в поселке "Чимган", по словам жителей, не было никакого предварительного и полного возмещения убытков по рыночной стоимости. Дома и заборы сейчас ломаются техникой, несмотря на протесты граждан.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
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