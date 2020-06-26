Назло Америке: Русские С-400 долетят до Индии с ускорением

00:09 27.06.2020 Пять комплексов ЗРС прикроют Дели от Пакистана и Китая



Андрей Полунин

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Александр Ивашов

Виктор Литовкин



Москва по просьбе Дели ускорит исполнение контракта на поставку Индии пяти зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, и активизирует переговоры по поставке 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ. Это дал понять глава Минобороны Индии Раджнатха Сингха по итогам трехдневного визита в Россию, завершившегося 25 июня.



Формально целью визита было участие в торжествах по случаю 75-летия Победы. Де-факто Сингх провел серию встреч и переговоров, в которых принимали участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.



Накануне агентство Bloomberg сообщило, что индийская делегация будет просить Москву ускорить поставки российского оружия. И Москва дала "добро".



"Обсуждение было очень продуктивным. Меня заверили, что текущие контракты будут не просто выполняться, но во многих случаях выполняться в более сжатые сроки. Все наши предложения получили положительный отклик с российской стороны", - заявил Раджнатх Сингх газете "Коммерсант".



Напомним: контракт на поставку С-400 на сумму $ 5 млрд. был подписан в октябре 2018 года. В 2019-м индийская сторона перевела первые $ 800 млн. в счет контракта, и в марте 2020 года Дмитрий Шугаев в интервью "Интерфаксу" заявил, что Дели получит первую систему С-400 в 2021 году. Теперь, после переговоров в Москве, Дели рассчитывает, что первая система С-400 будет поставлена в страну до конца 2020 года.



Что до контракта на поставку 21 истребителя МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ - он еще не подписан. Индийская сторона выразила желание заключить его в октябре прошлого года - общая сумма сделки может составить $ 650 млн.



Желание Дели побыстрее получить современное оружие связано с необходимостью сохранения баланса сил на двух границах - с Китаем и Пакистаном.



Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на индийские источники, три системы С-400 Индия планирует разместить на границе с Пакистаном, а еще две - на линии контроля с Китаем, по одной на западном и восточном участках. В результате С-400 станут ключевым элементом системы ПВО Индии, включающей в себя еще и зенитные ракетные комплексы Akash индийского производства.



"После того как Пакистан приобрел американские истребители F-16 Block 52, а Китай усилил свои ВВС истребителем пятого поколения J-20 собственной разработки, ВВС Индии оказались в сложной ситуации. Дисбаланс будет устранен после того, как С-400 возьмут на себя основную роль по защите воздушного пространства Индии, позволяя заглядывать вглубь пакистанской территории и отслеживать самолеты противника, как только они окажутся в воздухе, а также следить за китайскими истребителями, взлетающими с аэродромов вдоль Тибетского плато", - рассказал собеседник издания.



Что дает нам ускорение оружейных контрактов с Индией, как будут развиваться отношения в треугольнике Москва-Дели-Пекин?



- Индия - крупнейший покупатель российского оружия, - отмечает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. - Дели приобретает его значительно больше, чем Пекин - до 30% нашего оружейного экспорта приходится на Индию.



Мало того, Индия - единственная страна в мире, с которой у нас есть совместные предприятия по производству вооружений. Мы, например, совместно с индусами делаем самолет Су-30МКИ. Сначала боевые машины производила только Россия, а в 2000 году оригинальную лицензию на их создание получила кооперация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Мы поставляем Индии комплектующие, а она собирает самолеты. Предполагается, что всего у индийцев будет 272 Су-30МКИ.



Еще у нас с Индией совместная программа лицензионного производства танков Т-90С - недавно ее продлили до 2028 года. Также Россия предлагает Индии совместную разработку перспективной БМП с 57-мм боевым модулем.



Мы с Индией делаем и сверхзвуковые корабельные ракеты BrahMos, которые индийцы теперь используют не только на суше и кораблях. Мы разработали ракету, которая подвешивается под Су-30 МКИ, и уже провели ее испытания на точность попадания по кораблю с воздуха.



Мы для Индии строим и модернизируем подводные лодки, поставляем в аренду АПЛ 971-го проекта, строим эсминцы и фрегаты.



"СП": - А как выглядит наше военно-техническое сотрудничество с Китаем?



- С Китаем такого масштабного сотрудничества нет. Китаю, да, мы продали С-400 и Су-35. Но Индия покупает у нас еще и вертолеты, и системы залпового огня "Смерч", и САУ "Мста-С" специального исполнения в калибре 155 мм - Индия сама производит боеприпасы английского калибра, у нее остались заводы от англичан.



Добавлю, у Китая военная промышленность развита очень сильно, и ему наши дополнительные поставки вооружений не всегда нужны - Китай сам может с этим справиться.



Здесь также надо понимать: с Китаем мы сотрудничаем в военно-технической сфере, прежде всего, для противостояния США. Пекину, к примеру, мы помогаем создавать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень чувствительная вещь - и мы делимся с китайцами технологиями, секретами радиолокационных систем. Именно для того, чтобы защитить Китай от американских ядерных ракет.



Индию же от американцев помогать защищать не надо. Мы помогаем Индии развивать ее военную промышленность.



"СП": - То есть, просьба Индии об ускорении поставок - не тот случай, когда мы можем уклониться?



- Не дорожить военно-техническим сотрудничеством с Индией мы не можем. Тем более, на индийский рынок рвутся американцы, и со страшной силой пытаются нас оттуда вытеснить.



Достаточно напомнить, что госсекретарь США Майкл Помпео несколько раз прилетал в Индию, и требовал от индийской стороны отказаться от контракта на С-400. И когда премьер Нарендра Моди посещал США - президент Дональд Трамп на встрече поднимал вопрос об отказе от С-400, но индийцы остались стоять на своем.



Словом, для нас пренебрегать индийскими просьбами и требованиями - себе дороже. Нужно ценить, что Индия не ушла от нас в сторону Соединенных Штатов.



"СП": - То, что мы поставляем оружие и Индии, и Китаю, усиливает противостояние этих стран?



- Не думаю, что это противостояние может развиться очень глубоко. Да, есть пограничные конфликты и нерешенные пограничные вопросы у Индии с Китаем, у Индии с Пакистаном. Но эти конфликты ни разу не перерастали в крупномасштабную войну - у всех трех стран имеется атомное оружие, и оно служит средством сдерживания крупномасштабной агрессии.



Кроме того, Россия не просто поставляет оружие и той, и другой стране. Москва дипломатическими усилиями пытается играть роль миротворца, и часто ей это удается. Думаю, поддержка баланса вооружений Индии и Китая - также способ уравнять возможности двух стран, и способ остановить крупномасштабные боевые действия.



- Индия - наш самый важный геополитический союзник в XXI веке, - считает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. - Наши ценностные матрицы очень близки: национальный центризм - основа Индии. Эту близость не отменяет то обстоятельство, что индийцы считаются трудными партнерами и переговорщиками.



Замечу, в свое время, когда Россия только создавала Шанхайскую организацию сотрудничества, я в беседах с Евгением Примаковым настаивал, чтобы Индия обязательно была в ШОС. Китайцы на такой шаг шли трудно, и согласились только с условием, что в ШОС будет включен Пакистан - мы пошли на это.



На деле, именно треугольник Россия-Китай-Индия - при поддержании баланса сил - является стабилизирующим геополитическим фактором для всей Большой Евразии.



Индия нам нужна именно как балансир между Китаем и Россией. Напомню, Индия не только член ШОС, она входит в группу стран БРИКС, и нам с Дели просто необходимо поддерживать многосторонние отношения стратегического и геополитического сотрудничества.



Потом, не стоит забывать, что Индия спасла нам целые отрасли военной промышленности - в частности, танковую. В конце 1990-х российские демократы вели дело к тому, чтобы отечественная таковая промышленность рухнула. Заказов не было, "Уралвагонзавод" простаивал - но выручили индусы.



Первый контракт на поставку танков Т-90 в Индию был подписан еще в 2001 году. Тогда Нью-Дели получил 124 готовых машины и машинокомплекты для сборки - 186 единиц. Серийное производство отечественных танков на государственном предприятии Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади, на юго-востоке страны, было запущено в 2004 году. Добавлю, что в апреле 2019 года Индия заявила о готовности приобрести 464 танка Т-90МС стоимостью $ 1,93 млрд.



Индия спасла и другие наши отрасли - то, что наш "Калибр" сегодня летает, во многом результат российско-индийского сотрудничества. Напомню, индийская сверхзвуковая противокорабельная ракета PJ-10 BrahMos разработанна совместно НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии, а сейчас ведется совместная с Россией работа над гиперзвуковой ракетой воздушного базирования BrahMos-2.



Мало того, Индия простила нам многие обманы, в том числе по авианосцу "Викрамадитья". Контракт на продажу и модернизацию бывшего тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" был заключен с Индией еще в 2004 году. Передача корабля индийской стороне была запланирована на 2008 год, однако сроки несколько раз переносились, а стоимость работ увеличивалась. В итоге Индия заплатила 2,3 млрд. долларов, и получила корабль только в 2013 году.



Помня все это, с индусами нам нужно работать и работать. Я считал и считаю: не обостряя ни в коем случае отношения с Китаем, нам и дальше нужно сохранять сдерживающий баланс. Индия в этом деле - главный наш союзник. Источник - СвободнаяПресса

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