Кабул с помощью Тегерана создает региональный "союз друзей" Афганистана, - А.Серенко

00:15 27.06.2020 Глава афганского МИДа Ханиф Атмар становится фактическим премьер-министром страны

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

26.06.2020



Глава внешнеполитического ведомства Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар совершил важный и успешный рабочий визит в Иран. По его итогам может быть начат процесс не только перезагрузки ирано-афганских отношений, но и формирования региональной коалиции в поддержку афганского правительства. Уровень задач, которые ставит перед Ханифом Атмаром президент Мохаммад Ашраф Гани, дает основания говорить о том, что глава МИД Афганистана начал де-факто исполнять обязанности премьер-министра страны на внешнеполитическом треке.



Отношения Кабула и Тегерана никогда не были простыми, но в последние полгода они серьезно осложнились из-за нескольких инцидентов, вызвавших широкий негативный резонанс в афганском общественном мнении. В частности, речь идет о тяжелом положении афганских беженцев и трудовых мигрантов, которые отправились в Иран на поиски лучшей жизни. "В настоящее время в Иране находится около 3-4 млн граждан Афганистана, они не теряют связей с родственниками, об их проблемах и несчастьях быстро узнают на родине, в том числе благодаря социальным сетям, - заметил в беседе с "НГ" один из афганских политических экспертов. - За последние полгода в зоне ирано-афганской границы произошло несколько трагических инцидентов с участием иранских силовиков, жертвами которых стали афганские гражданские лица. Эти происшествия вызвали широкий резонанс в Афганистане и всплеск антииранских настроений".



Один из таких инцидентов произошел 1 мая в пограничной с Ираном западной афганской провинции Герат. Тогда иранские пограничники жестоко пресекли попытку нелегального перехода границы группой афганских трудовых мигрантов. При этом пограничники Исламской Республики сначала подвергли задержанных афганцев пыткам и избиениям, а затем заставили их вплавь переправляться через пограничную реку Геридуд. В итоге не менее 7 граждан Афганистана погибли. Трагедия вызвала бурное негодование в афганском общественном мнении, а губернатор Герата даже написал в Twitter обращение к иранским властям, заметив, что "наши люди - не просто бирки с именами, которые можно швырнуть в реку, придет время - и мы сведем счеты".



Росту антииранских настроений в Афганистане способствует также деятельность командования иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое с 2014 года занимается принудительной вербовкой афганских граждан в дивизию "Фатимиюн" ("дивизию Фатимы", названной в честь младшей дочери пророка Мохаммада), бойцы которой воюют в Сирии на стороне президента Башара Асада. Численность дивизии "Фатимиюн" составляет, по разным оценкам, от 12 тыс. до 20 тыс. человек – все они являются хазарейцами-шиитами из Афганистана. Как правило, вербовка в дивизию осуществляется агентами КСИР среди афганских беженцев и трудовых мигрантов, перебравшихся в Иран, но также есть информация о действиях иранских вербовщиков и на территории самого Афганистана. За более, чем пять лет боев в Сирии погибли тысячи афганцев-хазарейцев. "Иранцы пользуются бесправным и отчаянным положением афганских беженцев и вынужденных переселенцев, принуждая их становиться "фатимидами", - отмечают кабульские наблюдатели. - Бойцов "дивизии Фатимы" командиры КСИР всегда бросали на самые тяжелые участки фронта, что приводило к огромным потерям. Так, только в боях за Алеппо и в Деръаа погибли более 700 афганцев-шиитов. Сегодня в Афганистане десятки тысяч семей потеряли своих родных в сирийской войне и все это благодаря вербовочной работе иранских спецслужб".



Наконец, еще одной причиной растущего негативного отношения афганцев к Тегерану является поддержка иранскими военными боевиков "Талибана" (организация запрещена в РФ). По словам кабульских источников "НГ", "в Афганистане хорошо знают о существовании "иранских талибов" - групп боевиков, подконтрольных КСИР, и воюющих против правительственных сил в западных афганских провинциях": "Иранцы несколько лет поставляют этим талибам оружие и боеприпасы, оказывают медицинскую помощь, поддерживают деньгами. Для Тегерана эти талибы являются инструментом ведения гибридной войны против США, из-за чего также страдают жители Афганистана. В глазах афганского общественного мнения спецслужбы Ирана сейчас являются такими же спонсорами терроризма в регионе, как и пакистанская Межведомственная разведка (ISI)".



Официальный Кабул неоднократно предпринимал попытки нормализовать отношения с Тегераном, однако, это не приводило к долговременному эффекту. Препятствием для нормализации ирано-афганских отношений традиционно были, как позиция США, воспринимающих режим аятолл в качестве главного противника в регионе, так и агрессивные действия иранской стороны, рассматривавшей правительство в Кабуле как сателлита Вашингтона.



После того, как США заявили о намерении вывести свои войска из Афганистана, открылась перспектива и для перезагрузки афгано-иранских отношений. Тем более, что Тегеран не заинтересован в реставрации в Афганистане радикального суннитского режима талибов. Более того, иранские представители в последние месяцы делали ряд политических заявлений, которые можно расценивать как поддержку системы исламской республики в Афганистане. По мнению ряда кабульских экспертов, "пока, конечно, рано говорить о конфликте интересов между Тегераном и "Талибаном", однако, в будущем он вполне возможен и это станет еще одним толчком к перезагрузке отношений Ирана с афганским правительством".

Июньский визит министра иностранных дел Афганистана Ханифа Атмара в Тегеран можно рассматривать как первый сигнал Кабула о готовности к такой перезагрузке. Вместе с Атмаром в столицу Ирана прибыл целый пул министров афганского правительства, что сразу же повысило политический статус кабульской команды: фактически, это была правительственная делегации, которую возглавил неформальный премьер Ханиф Атмар.



Как сообщают источники "НГ", "доктор Ханиф Атмар получил весьма теплый и почетный прием в Тегеране". Глава афганской делегации провел переговоры с главой МВД Ирана Абдулрезой Рахманом Фазли и секретарем Совбеза Исламской Республики Али Шахмани, обсудив с ними не только недавние трагические инциденты в зоне ирано-афганской границы, но и вопросы защиты прав афганских мигрантов в Иране, а также проблемы общей борьбы с наркотиками, организованной преступностью, терроризмом, торговлей людьми.



"Господа Атмар и Фазли обсуждали вопрос введения специальной рабочей визы для афганских граждан, желающих выехать на работу в Иран, что должно помочь предотвратить злоупотребления в отношении афганских мигрантов, прежде всего, при пересечении общей границы двух стран, - рассказали "НГ" источники, знакомые с ситуацией. – Доктор Атмар высоко оценил предложение министра Фазли об активировании пограничных контрольно-пропускных пунктов с афганской стороны. При этом иранская сторона обещала оказать свою поддержку в реанимации работы этих КПП. Афганский и иранский министры согласились, что причиной проблем с безопасностью на ирано-афганской границе является не только отсутствие оборудованных КПП, но и действия боевиков "Талибана". Собственно, талибы и не дают возможности нормализовать работу многих контрольно-пропускных пунктов на территории Афганистана".



В ходе тегеранских встреч Ханиф Атмар отметил, что правительство Афганистана намерено провести работу по установлению личности всех афганских граждан, проживающих в Иране, в том числе, и попавших туда нелегально, предоставив им паспорта.



Ханиф Атмар провел также переговоры с министром энергетики и председателем объединенной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана Резой Ардаканяном, в ходе которых обсуждались вопросы развития и укрепления экономического сотрудничества двух стран, вопросы энергетики и управления водными ресурсами, взаимодействия в сфере торговли и транзитных перевозок, а также развития сети железных дорог. Представитель Кабула дал понять иранской стороне, что Афганистан заинтересован в сотрудничестве и совместных проектах, касающихся строительства нефтепровода и ремонта электротехнического оборудования. Ханиф Атмар и Реза Ардаканян договорились о проведении пятого заседания совместной ирано-афганской комиссии по экономическому сотрудничеству.



В ходе переговоров со своим коллегой, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, Ханиф Атмар обсудил вопрос поддержки Тегераном мирного процесса в Афганистане. "Иран готов задействовать свои возможности, чтобы оказать содействие межафганским переговорам и принять их у себя", - говорится в релизе иранского МИД по итогам встречи: "Приветствуя мирный процесс, ведомый правительством и народом Афганистана, Иран заявляет о своей готовности задействовать свой потенциал и имеющиеся возможности, чтобы оказать содействие межафганскому переговорному процессу и принять переговоры у себя в случае запроса со стороны Исламской Республики Афганистан".



"Ханиф Атмар и Джавад Зариф договорились активизировать региональные и международные консультации по вопросу установления мира в Афганистане", - прокомментировали итоги встречи в Тегеране кабульские эксперты "НГ", заметив, что оба министра считают необходимым "сформировать региональную инициативу по Афганистану с участием соседних с ним стран и влиятельных государств, а также ООН".



Одним из важных итогов визита Ханифа Атмара в Тегеран стало достижение договоренности о завершении в ближайшие три месяца разработки "всеобъемлющего документа о стратегическом сотрудничестве" между Ираном и Афганистаном. Соглашение будет подписано президентами двух стран.



Итоги визита Ханифа Атмара в Иран можно считать крупным успехом афганской дипломатии. Очевидно, что обе стороны заинтересованы в перезагрузке афгано-иранских отношений и выведении их на качественно новый уровень стратегического партнерства. Безусловно, это усилит позиции афганского руководства и лично президента Мохаммада Ашрафа Гани, в том числе, в ходе переговоров с Пакистаном, представители которого активно лоббируют в регионе и на международной арене интересы "Талибана".



Учитывая уже имеющиеся надежные отношения Кабула с Нью-Дели, поддержка афганского руководства со стороны Тегерана в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве может уже осенью 2020 года привести к оформлению новой региональной коалиции в составе Афганистана, Индии и Ирана. Это будет означать не только разрушение планов Пакистана и талибов по изоляции официального Кабула, но и, напротив, создание условий для расширения "союза друзей" Афганистана, который станет главным игроком в регионе в условиях сокращающегося западного военного присутствия.



Очевидно, что Ханиф Атмар становится сегодня важнейшим политическим ресурсом для афганского президента Ашрафа Гани. Новому главе внешнеполитического ведомства Афганистана удаются такие сложные проекты, которые были не по плечу его предшественникам. Фактический дрейф доктора Атмара от позиции министра иностранных дел к статусу премьер-министра (во всяком случае, на внешнеполитическом треке) делает его одним из самых сильных игроков в афганском политическом процессе. Конечно, этот статус доктора Атмара напрямую зависит от его успехов в решении главной задачи, поставленной президентом – создании надежной региональной коалиции союзников Афганистана. Пока Мохаммад Ханиф Атмар с ней справляется. Источник - ng.ru

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