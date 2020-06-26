Вырождение народа – секс-меньшинства в США подминают под себя общество, - Св.Князев

00:22 27.06.2020

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 26.06.2020



Водораздел



Верховный суд США официально разрешил половым извращенцам – представителям так называемого ЛГБТ-сообщества – работать с американскими детьми. Тем самым решением высшей судебной инстанции противоположность между нормой и извращением, между добром и злом упразднена.



Верховный суд решил, что положения закона о гражданских правах от 1964 года, запретившего дискриминацию по половому признаку, должны распространяться также на гомосексуалистов и трансвеститов. Многие не верили, что такое решение может быть принято, так как из девяти членов Верховного суда пять принадлежат к так называемому консервативному крылу. Однако двое из судей-консерваторов неожиданно проголосовали за решение в пользу ЛГБТ-сообщества. Свой шаг они прикрыли юридической уловкой: мол, присутствующее в тексте закона 1964 года слово sex (пол) распространяется не только на биологический пол, но и на то, как человек сам себя идентифицирует. В итоге решение было принято шестью голосами против трех, и отныне "где бы то ни было в Соединенных Штатах запрещено увольнять кого-либо за то, что он гомосексуалист, бисексуал или транссексуал", резюмировал адвокат Рой Энглерт.



Неожиданной была реакция президента США Дональда Трампа – он назвал решение Верховного суда "мощным". "Мы с этим решением согласны", – заявил Трамп.



Фото: "Корреспондент"



Один из лидеров ЛГБТ-движения в США Тори Осборн назвал решение Верховного суда важнейшим с точки зрения воздействия на жизни миллионов людей. "Это водораздел", – с восторгом провозгласил он. "Это глубокая победа гражданских прав ЛГБТ", – поделилась своим мнением Сюзанна Голдберг, профессор права из университета Колумбии.



Однако этих восторгов не разделяют ни профессиональные юристы, ни религиозные объединения, ни голосовавшие против решения трое судей Верховного суда. Судья Самюэль Алито обвинил своих коллег в грубейшем злоупотреблении, превышении должностных полномочий и обмане. По его словам, принятое решение нелепо, ведь всем абсолютно очевидно, что, когда Конгресс США в 1964 году запрещал половую дискриминацию, законодатели имели в виду женщин, а не гомосексуалистов. Теперь же Верховный суд, подменяя понятия, незаконно принимает на себя полномочия законодательного органа.



По словам судьи Алито, появление посторонних голых мужчин (даже если те на словах не относят себя к мужскому полу) в женских раздевалках и душевых комнатах психологически травмирует женщин. Кроме того, решение чревато серьезными проблемами в сфере спорта, здравоохранения и организации проживания в учебных заведениях. "Вся федеральная судебная система на годы погрязнет в спорах", – считает судья.



Фото: "ВКонтакте"



Независимые специалисты считают решение Верховного суда способным спровоцировать правовой хаос. Об этом, в частности, заявила в своем блоге одна из ведущих юридических организаций США "Альянс в защиту свободы". "Игнорирование биологической реальности на законодательном уровне угрожает свободе совести, вероисповедания и слова", – говорится в заявлении Альянса.



Не скрывают своего возмущения христианские организации, имеющие в США собственные учебные заведения, клиники, благотворительные фонды. Теперь федеральное правительство принуждает их принимать на работу тех, кто своим образом жизни надругался над христианской верой. По словам начальника отдела по взаимодействию с государством Южно-баптистской конвенции Рассела Мура, решение Верховного суда будет иметь "сейсмические последствия" для свободы вероисповедания в США.



Правда, социологи утверждают, что большинство американцев поддерживают решение Верховного суда. Согласно результатам опроса, проведенного CBS News, так думают 82% американцев (и 71% сторонников Республиканской партии), а по подсчетам пула исследователей из Гарварда, Стэнфорда и Техасского университета – 83% американцев и 74% республиканцев.



Формальным основанием для подачи иска в Верховный суд были три эпизода с увольнением представителей секс-меньшинств: трансвестита, занимавшего должность директора бюро ритуальных услуг, и двух гомосексуалистов – один из которых, будучи соцработником, занимался с детьми, а другой был инструктором по парашютному спорту.



Фото: "ВКонтакте"



Теперь все станет гораздо сложнее. Например, администрация католической школы-интерната для девочек будет обязана принять на должность воспитателя лесбиянку или мужчину, заверяющего, что он "женщина". Трансвеститам разрешат обыскивать девушек в аэропортах и полицейских участках. Садомазохисты-воспитатели могут теперь заставить директора детского сада разрешить им устраивать "шоу" для трехлетних детей. Традиционным религиозным конфессиям придется терпеть пасторов из числа гомосексуалистов и трансгендеров.



Сигнал к "уравнению" извращенцев с нормальными членами общества дал Дональд Трамп. За это решение проголосовали члены Верховного суда, относящиеся к президентской квоте. Их же усилиями были приняты в последнее время некоторые решения, которые традиционные избиратели Трампа считают по меньшей мере спорными (о запрете на выдворение из США 700 тыс. молодых мигрантов, о необходимости единогласного решения присяжных в делах о тяжких преступлениях и др.).



Все указывает на то, что Дональд Трамп взялся заигрывать с электоратом демократов. Неизвестно, к чему это приведет. Готовность в зависимости от конъюнктуры менять свои взгляды на противоположные редко кому приносила победу на выборах.