В Киргизии совсем закончились... врачи. Срочно доучивают "резервистов"

00:31 27.06.2020

26 июня 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Кубатбек Боронов поручил сформировать резерв медицинских кадров к осени



"Формирование резерва медицинских работников и их обучение - один из важнейших вопросов для системы здравоохранения", - заявил сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.



Он подчеркнул необходимость проведения качественной и своевременной реализации решения Совета безопасности, одним из пунктов которого значится вопрос по подготовке резерва медицинских специалистов.



"На сегодня система здравоохранения в связи с резким увеличением числа больных коронавирусом в Бишкеке испытывает определенную нагрузку. Медицинские работники работают круглосуточно и на износ. Кроме того, в последние дни увеличилось число зараженных медицинских работников. Это повлияло на работу системы здравоохранения", - отметил глава правительства.



Поставлена задача в короткий срок подготовить медицинских работников из числа сотрудников медицинских образовательных учреждений и из числа обучающихся в интернатуре и ординатуре медицинских заведений.



"Наша система здравоохранения должна быть готова к возможному увеличению числа заболевших в осенне-зимний период. Крайне важно подготовить резерв медицинских кадров во всех областях", - заключил премьер.