|В Киргизии совсем закончились... врачи. Срочно доучивают "резервистов"
00:31 27.06.2020
26 июня 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Кубатбек Боронов поручил сформировать резерв медицинских кадров к осени
"Формирование резерва медицинских работников и их обучение - один из важнейших вопросов для системы здравоохранения", - заявил сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.
Он подчеркнул необходимость проведения качественной и своевременной реализации решения Совета безопасности, одним из пунктов которого значится вопрос по подготовке резерва медицинских специалистов.
"На сегодня система здравоохранения в связи с резким увеличением числа больных коронавирусом в Бишкеке испытывает определенную нагрузку. Медицинские работники работают круглосуточно и на износ. Кроме того, в последние дни увеличилось число зараженных медицинских работников. Это повлияло на работу системы здравоохранения", - отметил глава правительства.
Поставлена задача в короткий срок подготовить медицинских работников из числа сотрудников медицинских образовательных учреждений и из числа обучающихся в интернатуре и ординатуре медицинских заведений.
"Наша система здравоохранения должна быть готова к возможному увеличению числа заболевших в осенне-зимний период. Крайне важно подготовить резерв медицинских кадров во всех областях", - заключил премьер.