Индийские военные верят только в российские истребители

00:36 27.06.2020

Близость войны диктует истинные оружейные приоритеты



Иван Павлович Коновалов

директор Центра стратегической конъюнктуры.



Кровопролитная стычка между военнослужащими двух ядерных держав – Китая и Индии – в спорном районе Ладакх, помимо алармистского политического эффекта, имела следствием острое желание индийских ВВС получить 12 истребителей Су-30МКИ и 21 МиГ-29. Это притом что сотня легких МиГ-29 и около 250 тяжелых многоцелевых Су-30МКИ и так составляют основу боевой мощи индийской истребительной авиации. То есть современной российской авиатехники у них вроде бы достаточно.



Но индийские военные, похоже, четко дали понять своему правительству, каким они хотят видеть исход многомиллиардного тендера на приобретение 114 новых многоцелевых истребителей (MMRCA – Multi Role Combat Aircraft), который был объявлен в апреле 2018 года. В нем участвуют ведущие авиастроительные корпорации мира – американские Boeing и Lockheed Martin, французская Dassaul, европейская Eurofighter, шведская Saab. Россия представляет многоцелевой МиГ-35 и сверхманевренный истребитель Су-35 поколения "4++".



Этот тендер стал ярким примером того, насколько индийское руководство увлеклось сопровождаемой шантажом продавцов и выбиванием всевозможных скидок игрой в диверсификацию отечественного рынка вооружений, которая совсем не отражает реальные нужды индийской армии. Два года индийское правительство делает вид, что пытается сделать правильный выбор. Но слегка повеяло войной, и все встало на свои места – военным потребовались российские самолеты, и индийским политикам и лоббистам теперь приходится отбиваться от шквала критики по поводу всех этих коммерческих оружейных маневров.



Авиационные проблемы



Демарш индийских военных летчиков косвенно ударил и по амбициозной программе Make in India, которая в авиационном сегменте означает производство 100 перспективных индийских истребителей пятого поколения AMCA и более 200 легких индийских истребителей Tejas. "Пятое поколение" индийский авиапром без российской помощи не потянет, и это уже очевидно, а истребители Tejas компании Hindustan Aeronautics Limited уступают любому из зарубежных аналогов (в том числе и китайских, что особенно важно в свете последних событий в Гималаях) в силу неисправимых конструктивных недостатков и крайне небольших возможностей индийского ОПК в серийном производстве.



Скандальная закупка 36 французских истребителей Dassault Rafale (до сих пор поставлено только три машины) после отмены не менее скандального международного тендера 2007 года на поставку 126 истребителей также не может восстановить стремительно сокращающуюся по причине списывания самолетов советской эпохи численность истребительного парка индийских ВВС. Из 42 числящихся в составе ВВС истребительных эскадрилий в строю осталось на сегодняшний момент всего 31. Стоит напомнить, что только дополнительная внеплановая закупка в 2012 году новой крупной партии российских истребителей Су-30МКИ позволила Индии сохранить имеющийся паритет со своими геополитическими соперниками в регионе – Китаем и Пакистаном.



Министерство обороны Индии в течение ближайших 15 лет намерено приобрести 450 новых боевых самолетов. С учетом всего вышеперечисленного ответ на вопрос, откуда возьмутся эти машины, с полной очевидностью дали индийские военные.



Весьма характерная деталь. В прошлом году контингент индийских ВВС демонстративно участвовал в учениях во Франции на российских истребителях Су-30МКИ, хотя у них имеется 51 модернизированный французский Mirage 2000H/ТН помимо уже полученных новых истребителей Dassault Rafale.



США и индийский рынок



Современный этап российско-индийского военно-технического сотрудничества (ВТС) очень сложен для российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Индия импортирует вооружение из 18 стран мира. С 2009 по 2016 год Россия занимала первое место среди крупнейших экспортеров оружия в Индию – объем поставок составил 51,8% рынка. Основные конкуренты России на индийском рынке вооружений – США, Франция и Израиль – приложили максимум усилий, чтобы сократить эту цифру примерно до 35% при улучшении позиций США.



И если для французов и израильтян это просто бизнес и ничего больше, то для американцев важен контекст военно-политической конфронтации с Россией, который в последние годы приобрел самодовлеющий характер. В истребительный сегмент авиационного рынка Индии им пока прорваться не удалось, но по другим направлениям они добились значительных успехов – масштабные поставки военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, базовых патрульных самолетов P-8I, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook. В значительной мере этому способствовали неудачи России в тендерах, даже несмотря на конкурентоспособность ее вооружений.



Для Нью-Дели же стремительное на какой-то момент движение навстречу Вашингтону определялось убеждением, что в нарастающем американо-китайском противостоянии Индия становиться для США союзником "номер 1" в регионе и должна получить за это хорошие преференции. Но очень скоро американцы попытались применить свой излюбленный прием с санкциями по закону CAATSA для того, чтобы уничтожить крупный контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 и таким образом обрушить российско-индийское ВТС, чем изрядно разозлили индийцев.



И в целом партнерство с западными странами не гарантирует Индии полной независимости от возможных санкций. Кроме того, не гарантирует желаемого уровня кооперации по локализации технологий. С французами об этом индийцам договориться не удалось в контракте по истребителям Rafale. Россия же готова локализовать в Индии производство МиГ-35. В долгосрочной перспективе есть опасность столкнуться с проблемами по поставкам западных запчастей и боеприпасов.



А можно и вообще не дождаться от Запада закупленные вооружения в нужный момент. В Индии тоже отметили иракскую историю 2014 года. США намеренно затянули поставку Багдаду истребителей F-16, когда иракская армия разваливалась под ударами боевиков "Исламского государства" (запрещена в России). Ситуацию спасла Россия, которая оперативно поставила Ираку широкую номенклатуру вооружений, в том числе девять штурмовиков Су-25, двенадцать тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, шесть ударных вертолетов Ми-28НЭ и до десяти вертолетов Ми-35М.