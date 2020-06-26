Шахматистов заподозрили в расизме из-за того, что белые всегда ходят первыми

02:21 27.06.2020

Сиднейский филиал Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвал шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными, а это является аллегорией расового насилия.



Государственный вещатель, финансируемая местными налогоплательщиками, планирует обсудить это скандальное открытие на ток-шоу с участием известных гроссмейстеров.



Согласно действующим правилам одной из старейших настольных игр в мире, окончательно утвержденным в конце 19 века, игрок с белыми фигурами делает первый ход, а игрок с черными - второй, затем соперники ходят попеременно.



Австралийский шахматист Джон Адамс отказался от предложения ABC прокомментировать расистский контекст игры, выбрав площадкой для обсуждения Twitter.



"Мне только что позвонил продюсер ABC Sydney с просьбой прокомментировать правила игры в шахматы. Они считают игру расистской, поскольку белые всегда ходят первыми, и ждут комментариев от шахматистов", - написал Адамс, возмутившись, на что идут деньги налогоплательщиков.



Его поддержал 57-летний экс-чемпион мира Гарри Каспаров, посоветовавший недовольным выбрать другую игру.



"Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская - пожалуйста, возьмите го - там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги на такие "расследования", - отметил Каспаров.



Среди полных сарказма комментариев также выделяется предложение переименовать в угоду сексуальным меньшинствам фигуры короля и ферзя в "Его величество N1" и "Его величество N2", наделив их равными возможностями на шахматной доске.



Любопытно, что в марте 2019 года два известных гроссмейстера - норвежец Магнус Карлсен и голландец Аниш Гири - уже поднимали вопрос первого хода белых в рамках Международного дня Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации.



"Правило первого хода никогда не касалось расы или политики, но мы можем нарушить его, чтобы послать сообщение всем, кто считает, что цвет должен давать преимущество в шахматах или в жизни", - подчеркнул тогда Карлсен.



Тема ущемления прав темнокожего населения планеты получила новый импульс после гибели в США задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Попавший на видео резонансный инцидент вызвал волну массовых протестов по всему миру.