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В 30 европейских странах зафиксирован рост заболеваемости covid-19
08:48 27.06.2020

Зараженных в Европе стало больше после частичного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. За последние две недели сразу 30 стран зафиксировали рост.

Это грозит новым всплеском заболеваемости, предостерег региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге. Он отметил, что темпы распространения новой инфекции в 11 государствах Европы позволяют говорить о возрождении в этих странах коронавируса.

Новая волна эпидемии может поставить европейскую систему здравоохранения на грань кризиса, предупредил Клюге. Его слова приводит агентство France Presse. Эксперт ВОЗ не уточнил, какие именно страны, где выявили новую вспышку заражения, имеет в виду.

Агентство допускает, что в их числе может быть Германия. Около недели назад в стране зафиксировали резкий рост зараженных - больше тысячи человек в сутки. При этом эксперт ВОЗ отметил, что немецкое правительство оперативно реагирует на сообщения о новых вспышках коронавируса. Эхо Москвы

Источник - Эхо Москвы
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