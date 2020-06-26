Сирийские джихадисты делят Идлиб. Террористические группировки решили повоевать друг с другом

08:51 27.06.2020 Джихадисты в Идлибе делят власть на фоне сообщений о подготовке Дамаском и Россией новой наступательной операции в этой сирийской провинции. Главная группировка региона - "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) - столкнулась с неожиданной проблемой: сочтя ХТШ недостаточно радикальной, ряд боевиков покинули ее и вошли в новую структуру - штаб оперативного командования под названием "И будьте стойкими". В пятницу появилась информация, что джихадистам удалось договориться о перемирии. Между тем эксперты подчеркивают, что происходящий раскол выгоден всем: и России, и Турции, и властям Сирии, и умеренной оппозиции страны.



Бои вспыхнули в ночь на вторник вокруг центральной тюрьмы провинции Идлиб. Члены группировок, создавшие совместный штаб оперативного командования под названием "И будьте стойкими", установили контрольно-пропускные пункты (КПП) в этом районе и захватили тюрьму. В ответ ХТШ разместила там тяжелую технику и потребовала демонтировать КПП, но получила отказ. За четыре дня столкновений погибли около 30 человек.



Разногласия между ХТШ и другими джихадистами в Идлибе обострились в середине июня, после создания штаба командования.

В него вошли "Хуррас ад-Дин" - сирийский филиал "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и еще четыре группировки, связанные с этой международной террористической организацией. При этом две из них ранее вышли из ХТШ. Штаб декларировал своей целью "борьбу с оккупантами" - то есть с сирийской армией и ее союзниками.



После формирования штаба появились сообщения о новых случаях бегства из ХТШ. И группировка решила не оставлять ситуацию на самотек. В течение нескольких дней на прошлой неделе были арестованы несколько "беглецов": бывший полевой командир ХТШ Абу Малик ат-Тали (известен похищениями монахинь и ливанских военнослужащих; с 2018 года неоднократно выражал несогласие с российско-турецкими договоренностями о прекращении огня в Идлибе) и выходец из СНГ Абу Салах аль-Узбеки (Сирожиддин Мухтаров). Оба присоединились к группировкам, вошедшим в оперативный штаб, и призвали последовать своему примеру других бойцов. Еще один узбекский радикальный исламист - Абу Рофик (Сухроб Балтабаев) - был убит. За связи с джихадистами, перешедшими на сторону "стойких", был также арестован приехавший в Идлиб из Великобритании Абу Хусам аль-Британи, известный своей гуманитарной деятельностью в провинции.



ХТШ обвинила "беглецов" в том, что они призывали других последовать их примеру, и опубликовала правила по выходу из группировки.

В частности, нужно получить одобрение специальной комиссии, а вышедший не имеет права присоединяться к другим формированиям или создавать свои.



По мнению представителя "И будьте стойкими", высказанному в интервью интернет-изданию Syria Direct, аресты Абу Малика ат-Тали и других людей направлены на то, чтобы помешать "военным реформам, которые должны предотвратить падение территорий". Как отмечает базирующийся в Лондоне и близкий к сирийской оппозиции Центр мониторинга за соблюдением прав человека, аресты связаны с договоренностями между турецкой разведкой и ХТШ избавиться от всех, кто отказывается от соблюдения последнего соглашения о прекращении огня в Идлибе, подписанного Москвой и Анкарой в марте. Но в то же время, по данным Центра мониторинга, арест Абу Малика ат-Тали связан с тем, что он использовал значительные денежные ресурсы для финансирования операций "И будьте стойкими" (то есть в первую очередь конфликт имеет финансовый, а не идеологический характер).



Связи с Сирией объявлены опасными

Ранее на этой неделе лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири призвал конфликтующие стороны прекратить столкновения друг с другом и сосредоточиться на "революции в Сирии". Помирить ХТШ и "стойких" пытались и шейхи в Идлибе. В итоге в пятницу договоренностей все же достичь удалось: было объявлено о подписании договора о прекращении столкновений, открытии всех КПП, а также беспрепятственном выходе из этой зоны всех мирных жителей и боевиков. Но в некоторых районах стычки не прекратились.



Отметим, что практически одновременно с формированием штаба "И будьте стойкими" международная коалиция во главе с США провела несколько операций в Идлибе по ликвидации лидеров "Хуррас ад-Дин".

В частности, был убит фактический лидер группировки иорданец Халед Арури, который в свое время был заместителем и при этом зятем (мужем сестры) Абу Мусаба аз-Заркауи - основателя "Аль-Каиды" в Ираке, из которой позднее выросла группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Халед Арури воевал в Сирии с 2015 года. "Хуррас ад-Дин" подтвердила его гибель в эту среду.



Москва ждет, когда Анкара разберется с террористами в зоне деэскалации

"После зимней операции Дамаска в Идлибе группировки, связанные с "Аль-Каидой", усилили свои позиции за счет оттока боевиков из ХТШ. И на это отреагировали США",- сказал "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, сейчас ХТШ и группировки, близкие к "Хуррас ад-Дин", контролируют около 60% провинции Идлиб, остальное же - за лояльными к Турции силами умеренной оппозиции ("Национальным фронтом освобождения" и Сирийской национальной армией). Эксперт также отметил, что если раньше конфликты в Идлибе были в основном между умеренной оппозицией и радикалами, то теперь уже сами джихадисты вступили в противостояние друг с другом.



"Что касается Турции, то ей выгоден распад ХТШ. По договоренностям с Москвой она еще два года назад обещала провести размежевание между умеренной оппозицией и радикальными боевиками. Так и происходит - радикалы уходят к "Хуррас ад-Дин" и компании, а те, кто отказывается от джихадизма, уходят в умеренную оппозицию, которая, усилившись и при поддержке Турции, сможет в конце концов покончить с радикалами. Все довольны",- отметил Кирилл Семенов.



В то же время Москва подчеркивает, что не позволит провести ребрендинг ХТШ.

Об этом в середине июня заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Россия рассчитывает на то, что Турция выполнит свои обязательства по нейтрализации террористов в Идлибе.



Постпред России при ООН Василий Небензя о позиции Москвы по механизму трансграничной помощи Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя о позиции Москвы по механизму трансграничной помощи Сирии

На этом фоне арабские СМИ пишут о планах Дамаска начать новую наступательную операцию в Идлибе при поддержке России. В последние дни участились сообщения о столкновениях сирийской умеренной оппозиции с правительственными силами, последовавших за переброской Турцией новой партии оружия лояльным к ней формированиям. Появляются и новости об обстрелах районов, прилегающих к Идлибу, со стороны боевиков. Кроме того, на этой неделе была совершена первая с марта атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим. "Обычно такие сообщения - признак подготовки наступательной операции со стороны Дамаска",- отметил Кирилл Семенов.



Марианна Беленькая, Станислав Кожемяка

Газета "Коммерсантъ" №112 от 27.06.2020, стр. 3 Источник - kommersant.ru

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