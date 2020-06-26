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Российский "Газпром" подкачает Китай до 130 млрд кубометров в год
09:04 27.06.2020

Монополия планирует нарастить поставки газа до 130 млрд кубометров в год

"Газпром" строит планы по усилению экспансии на китайском рынке. Так, монополия, с конца 2019 года поставляющая газ в Китай по газопроводу "Сила Сибири", ведет переговоры об увеличении поставок на 6 млрд кубометров, до 44 млрд кубометров газа в год, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Также компания намерена организовать поставки газа с Дальнего Востока, построить "Силу Сибири-2" и "западный маршрут" через Алтай, доведя объем до 130 млрд кубометров в год.

"Газпром" обсуждает с Китаем возможность увеличения поставок газа по "Силе Сибири" на 6 млрд кубометров в год, до 44 млрд кубометров в год, сообщил глава монополии Алексей Миллер по итогам годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26 июня. Он отметил, что потребность Китая в газе будет расти высокими темпами.

По итогам прошлого года потребление газа в КНР увеличилось почти на 10% и превысило 300 млрд кубометров. Через 15 лет спрос на газ в стране может удвоиться",- считает господин Миллер.

С учетом работы по новым маршрутам поставок газа в Китай - дальневосточному (около 10 млрд кубометров), "Силе Сибири-2", которая предположительно пройдет через территорию Монголии (50 млрд кубометров в год), и "западному" алтайскому маршруту (напрямую из РФ в западную часть Китая, 30 млрд кубометров) - "Газпром" "в обозримой перспективе" намерен экспортировать в Китай свыше 130 млрд кубометров газа в год, сказал Алексей Миллер. До сих пор транзитный маршрут через Монголию считался альтернативой более сложному технически, но более короткому маршруту через Алтай. Но из слов господина Миллера следует, что "Газпром" от этого варианта не отказался.

При этом, по мнению главы российской монополии, "Газпром" имеет "больший запас прочности", нежели конкуренты на европейском газовом рынке, переживающем глубокий кризис с начала года. Это, по его словам, обеспечивается за счет богатой ресурсной базы, сбалансированного торгового портфеля, гибких условий поставок и современных инструментов торговли.

Запас ликвидности по группе Алексей Миллер оценил более чем в $22 млрд. При этом Китай входит в тройку крупнейших импортеров СПГ. По прогнозу МЭА, объем мировой торговли СПГ в 2025 году достигнет 585 млрд кубометров, из них до 128 млрд кубометров будет импортировать Китай за счет прироста регазификационных мощностей. По данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), общий объем импорта СПГ Китаем в 2019 году увеличился на 14%, до 61,7 млн тонн (17,4% мирового импорта).

Татьяна Дятел
"Коммерсантъ" от 26.06.2020,

Источник - kommersant.ru
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