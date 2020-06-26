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В Бишкеке в аварии пострадала певица Асель Кадырбекова. Она в тяжелом состоянии (видео)
09:17 27.06.2020

27 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА

В Бишкеке накануне на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова столкнулись автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР) и Toyota Camry.

В Бишкеке Toyota Camry столкнулась с автомобилем ГБР. Три человека пострадали
В аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Как сообщили в Бишкекской городской клинической больнице № 4, к ним доставлена молодая женщина. У нее открытая черепно-мозговая травма, переломы и другие повреждения. Она в крайне тяжелом состоянии.

Выяснилось, что пострадавшая - певица Асель Кадырбекова, супруга эстрадного исполнителя Нурлана Насипа. Она в реанимации.

видео тут -
https://24.kg/obschestvo/157576_vbishkeke_vavarii_postradala_pevitsa_asel_kadyirbekova_ona_vtyajelom_sostoyanii/

Источник - 24.kg
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