В Бишкеке в аварии пострадала певица Асель Кадырбекова. Она в тяжелом состоянии (видео)

09:17 27.06.2020

27 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА



В Бишкеке накануне на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова столкнулись автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР) и Toyota Camry.



В Бишкеке Toyota Camry столкнулась с автомобилем ГБР. Три человека пострадали

В аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Как сообщили в Бишкекской городской клинической больнице № 4, к ним доставлена молодая женщина. У нее открытая черепно-мозговая травма, переломы и другие повреждения. Она в крайне тяжелом состоянии.



Выяснилось, что пострадавшая - певица Асель Кадырбекова, супруга эстрадного исполнителя Нурлана Насипа. Она в реанимации.



видео тут -

https://24.kg/obschestvo/157576_vbishkeke_vavarii_postradala_pevitsa_asel_kadyirbekova_ona_vtyajelom_sostoyanii/