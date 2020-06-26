|В Бишкеке в аварии пострадала певица Асель Кадырбекова. Она в тяжелом состоянии (видео)
09:17 27.06.2020
27 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
В Бишкеке накануне на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова столкнулись автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР) и Toyota Camry.
В Бишкеке Toyota Camry столкнулась с автомобилем ГБР. Три человека пострадали
В аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Как сообщили в Бишкекской городской клинической больнице № 4, к ним доставлена молодая женщина. У нее открытая черепно-мозговая травма, переломы и другие повреждения. Она в крайне тяжелом состоянии.
Выяснилось, что пострадавшая - певица Асель Кадырбекова, супруга эстрадного исполнителя Нурлана Насипа. Она в реанимации.
видео тут -
https://24.kg/obschestvo/157576_vbishkeke_vavarii_postradala_pevitsa_asel_kadyirbekova_ona_vtyajelom_sostoyanii/