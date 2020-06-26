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Избиение русской девушки не связано с национальностью или одеждой - "выяснило" УВД Ферганобласти
09:23 27.06.2020

В УВД Ферганской области опровергли сообщения о том, что избиение несовершеннолетней в Фергане связано с ее национальностью или внешним видом.

Избиение несовершеннолетней девушки в Фергане не связано с ее национальностью или внешним видом, сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

Во вторник Следственный департамент при МВД Узбекистана заявил о возбуждении 16 июня уголовного дела по факту избиения девушки, произошедшего 31 мая. Информация об инциденте появилась в Facebook на днях.

По данным департамента, 22-летний Н. К. в парке имени Ислама Каримова учинил ссору с 17-летней Э. К., выгуливавшей собаку, ударил ее по лицу и нанес телесные повреждения. По факту заявления девушки о присутствии во время инцидента 30−40 человек будет дана правовая оценка, отметили в СД МВД.

В сообщении пресс-службы УВД Ферганской области говорится, что Н. Х. (инициалы отличаются от указанных в сообщении СД МВД), испугавшись подбежавшей к нему собаки Э. К., отогнал ее от себя.

"Несовершеннолетняя, неправильно поняв действия Н. Х., выразилась в его адрес нецензурной бранью, в результате между ними началась драка, в ходе которой ей были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В публикации в Facebook, размещенной от имени пострадавшей, говорится, что она была в "шортиках и короткой маечке", и отмечается, что от молодого человека прозвучали оскорбления по национальному признаку.

В областном УВД заявили: "Противоправные действия Н. К. не связаны с национальностью или одеждой несовершеннолетней, что полностью доказано материалами уголовного дела".

В отношении Н. Х. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) Уголовного кодекса.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593238980
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